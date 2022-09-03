السلفادور: تغير المناخ يهدّد البلاد

مؤتمر "كوب 26" بغلاسكو.. تحذيرات من إهدار الفرص الأخيرة

مباشرة بعد قمة روما لمجموعة العشرين، ينطلق في غلاسكو مؤتمر المناخ "كوب 26" الذي ينظر إليه من قبل الخبراء والنشطاء على أنه فرصة "اللحظات الأخيرة" قبل تطور كارثي قد يشهده كوكب الأرض. ومع ذلك تبقى الانتظارات ضعيفة.