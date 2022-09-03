 السلفادور: تغير المناخ يهدّد البلاد | العولمة 3000 | DW | 10.09.2022

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العولمة 3000

السلفادور: تغير المناخ يهدّد البلاد

ارتفاع في مستوى سطح البحر وجفاف وفيضانات. السلفادور تعاني بشكل كبير من تغير المناخ. ويضاف إلى ذلك المشاكل المحلية، مثل الزراعة الضارّة بالطبيعة والمدن المتنامية والنفايات. منظمة بيئية صغيرة تريد التغيير بعض الشيء.

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