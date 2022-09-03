السلفادور: تغير المناخ يهدّد البلاد

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ارتفاع في مستوى سطح البحر وجفاف وفيضانات. السلفادور تعاني بشكل كبير من تغير المناخ. ويضاف إلى ذلك المشاكل المحلية، مثل الزراعة الضارّة بالطبيعة والمدن المتنامية والنفايات. منظمة بيئية صغيرة تريد التغيير بعض الشيء.
يعدّ الحج أكبر محفل ديني في العالم، هو مناسبة روحية لكن لها كذلك تحديات كبيرة في البيئة. منظمات أعلنت عن دليل "أخضر" لا يساهم فقط في توعية الحجاج والمعتمرين، بل دفعهم لأن يكونوا مثالاً لبقية العالم. كيف ذلك؟
مباشرة بعد قمة روما لمجموعة العشرين، ينطلق في غلاسكو مؤتمر المناخ "كوب 26" الذي ينظر إليه من قبل الخبراء والنشطاء على أنه فرصة "اللحظات الأخيرة" قبل تطور كارثي قد يشهده كوكب الأرض. ومع ذلك تبقى الانتظارات ضعيفة.
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