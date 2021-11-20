السلفادور: أفكار محلية لمكافحة تغير المناخ

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تعتبر السلفادور أصغر دولة في أمريكا الوسطى، وهي تتعرض إلى أضرار متزايدة بسبب تغير المناخ، كالجفاف والفيضانات والعواصف العنيفة. تناضل منظمة سيستا CESTA الصغيرة منذ عقود من أجل مكافحة تغير المناخ.
رغم تحسن إجراءات حماية المناخ في العديد من بلدان العالم، إلا أن الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية، وفقا لمؤشر الأداء المناخي للعام الجاري.
يبدو أن زعماء العالم والمتخصصين في الطاقة لديهم كثير من الأمور التي تتسم بالتشاؤم ليرددونها بشأن آفاق العمل الهادف خلال القمة العالمية للمناخ. ولكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.
يعدّ الحج أكبر محفل ديني في العالم، هو مناسبة روحية لكن لها كذلك تحديات كبيرة في البيئة. منظمات أعلنت عن دليل "أخضر" لا يساهم فقط في توعية الحجاج والمعتمرين، بل دفعهم لأن يكونوا مثالاً لبقية العالم. كيف ذلك؟
حثت المستشارة أنغيلا ميركل في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو على وضع تسعير عالمي على الانبعاثات الضارة بالمناخ. بدوره اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرد اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعتبر فرصة لاقتصادات العالم.
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