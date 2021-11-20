 السلفادور: أفكار محلية لمكافحة تغير المناخ | العولمة 3000 | DW | 27.11.2021

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العولمة 3000

السلفادور: أفكار محلية لمكافحة تغير المناخ

تعتبر السلفادور أصغر دولة في أمريكا الوسطى، وهي تتعرض إلى أضرار متزايدة بسبب تغير المناخ، كالجفاف والفيضانات والعواصف العنيفة. تناضل منظمة سيستا CESTA الصغيرة منذ عقود من أجل مكافحة تغير المناخ.

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