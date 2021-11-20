السلفادور: أفكار محلية لمكافحة تغير المناخ

مؤشر أداء مواجهة تغير المناخ.. الدول الاسكندنافية في الصدارة

رغم تحسن إجراءات حماية المناخ في العديد من بلدان العالم، إلا أن الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية، وفقا لمؤشر الأداء المناخي للعام الجاري.