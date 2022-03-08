"السلطة الروسية" تثير الارتباك خلال قمة الناتو

فاجأت "السلطة الروسية" المسؤولين الغربيين في قمة الناتو عندما كانت حاضرة ضمن قائمة وجبات الطعام المقدمة للمجتمعين في مدريد. وبحسب ما نشرت وكالة "رويترز" فقد سادت حالة من الارتباك وسط المسؤولين المشاركين في القمة عندما وجدوا في قائمة الطعام المعروضة للمشاركين في الاجتماع "سلطة بطاطس على الطريقة الروسية"، وبسعر وصل لـ8 يورو للوجبة.

وصُدم المسؤولون والصحفيون الغربيون بظهور "السلطة الروسية" على قائمة الطعام المعروضة في قمة الناتو بمدريد التي تناقش الغزو الروسي لأوكرانيا، كما جاء في موقع "دجيرمان ديباتي". وقال أحد الصحافيين المشاركين إيناكي لوبيز: "أنا مندهش قليلا من اختيار هذا الطبق".

ويبدو أن المحتوى الجذاب للكربوهيدرات في الطبق كانت أكثر أهمية من اسم الطبق المثير للجدل، وقيل أنه تم بيعه في غضون ساعات. يذكر أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) انطلقت في 28 من شهر يونيو وتستمر لثلاثة أيام في مدريد، وخطط فيها الحلف لاعتماد استراتيجية جديدة، وبموجبها سيتم إعلان روسيا "تهديدا للأمن الجماعي".

ع. اع. | اف (رويترز)