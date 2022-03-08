 ″السلطة الروسية″ تثير الارتباك خلال قمة الناتو | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.06.2022

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منوعات

"السلطة الروسية" تثير الارتباك خلال قمة الناتو

تسببت قائمة وجبات الطعام المقدمة للمشاركين في قمة الناتو بمدريد، في حالة من الارتباك بسبب طبق من سلطة البطاطس والخضروات.

طبق سلطة البطاطس على الطريقة الروسية

يبدو أن المحتوى الجذاب للكربوهيدرات في الطبق كانت أكثر أهمية من اسم الطبق المثير للجدل

فاجأت "السلطة الروسية" المسؤولين الغربيين في قمة الناتو عندما كانت حاضرة ضمن قائمة وجبات الطعام المقدمة للمجتمعين في مدريد. وبحسب ما نشرت وكالة "رويترز" فقد سادت حالة من الارتباك وسط المسؤولين المشاركين في القمة عندما وجدوا في قائمة الطعام المعروضة للمشاركين في الاجتماع "سلطة بطاطس على الطريقة الروسية"، وبسعر وصل لـ8 يورو للوجبة.

مختارات

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن قصفاً روسياً طال مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في مدينة ماريوبول كان 80 مدنياً قد احتموا به. وتحاصر القوات الروسية المدينة منذ أكثر من أسبوع وتواصل قصفها إلى جانب مدن أخرى كبيرة.

جدل سياسي وحقوقي شديد يدور حول حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لسلطات مقاطعة دونيتسك الانفصالية على ثلاثة أشخاص. تقول السلطات الروسية إنهم مرتزقة فيما يؤكد والد أحدهم، وهو شاب مغربي، أنه حاصل على الجنسية الأوكرانية.

وصُدم المسؤولون والصحفيون الغربيون بظهور "السلطة الروسية" على قائمة الطعام المعروضة في قمة الناتو بمدريد التي تناقش الغزو الروسي لأوكرانيا، كما جاء في موقع "دجيرمان ديباتي". وقال أحد الصحافيين المشاركين إيناكي لوبيز: "أنا مندهش قليلا من اختيار هذا الطبق".

ويبدو أن المحتوى الجذاب للكربوهيدرات في الطبق كانت أكثر أهمية من اسم الطبق المثير للجدل، وقيل أنه تم بيعه في غضون ساعات. يذكر أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) انطلقت في 28 من شهر يونيو وتستمر لثلاثة أيام في مدريد، وخطط فيها الحلف لاعتماد استراتيجية جديدة، وبموجبها سيتم إعلان روسيا "تهديدا للأمن الجماعي".

ع. اع. | اف (رويترز)

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