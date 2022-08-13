السلطات تحقق في دوافع الاعتداء "المتعمد" على زوج رئيسة النوب الأمريكي

هاجم متسلّل زوج زعيمة الديموقراطيّين في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي بمطرقة بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا الجمعة على ما أعلنت الشرطة، ليُنقَل بعدها إلى المستشفى للعلاج.

وقال المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي، إنّ الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجَين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطيّة.

وأوضح درو هاميل في بيان أنّه "في وقت سابق صباح اليوم، تعرّض بول بيلوسي لهجوم في منزله من جانب مهاجم استخدم القوّة وهدّده بالقتل مطالبًا برؤية الرئيسة "نانسي بيلوسي" (82 عامًا).

أضاف هاميل أنّ بول بيلوسي، وهو أيضًا في عقده الثامن، "خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويدَيه". وقال إنّ الأطبّاء "يعتقدون أنّه سيتماثل للشفاء التام".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ المشتبه به صاح "أين نانسي؟" خلال الهجوم، ما يُشير إلى أنّ دوافعه كانت سياسيّة، لكنّ قائد شرطة سان فرانسيسكو بيل سكوت قال إنّ الدافع لم يُحدَّد بعد.

بايدن: عمل دنيء

وندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بالاعتداء "الدنيء" على زوج زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس. وقال بايدن خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا إنّ "لا مكان" للعنف السياسي في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي "هذا دنيء. لا مكان (له) في أمريكا. هناك الكثير من العنف والعنف السياسي والكثير من الكراهية والكثير من النقد اللاذع".

وأشار بايدن إلى أنّ المهاجم صاح "أين نانسي؟"، على غرار ما فعل بعض المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 وفقًا لعدد من وسائل الإعلام المحلّية. ودعا بايدن المسؤولين إلى "معارضة" هذا العنف أيا يكن انتماؤهم.

وأوضحت الشرطة أنّ عناصرها قبضوا على المهاجم في منزل الزوجَين فيما كان هو وبول بيلوسي مشتبكَين للسيطرة على مطرقة وكانت نانسي في واشنطن في ذلك الوقت.

وقال قائد شرطة سان فرانسيسكو بيل سكوت لصحافيّين "عندما وصل الشرطيّون إلى مكان الحادث، رأوا رجلا بالغًا وبول، زوج السيّدة بيلوسي". وتابع "شاهدوا السيّد بيلوسي ومشتبهًا به يُمسكان بمطرقة. تمكّن المشتبه به من سحب المطرقة من السيد بيلوسي واعتدى عليه بها بعنف".

دوافع يمينية؟

وباتت دوافع المشتبه به الذي تمّ احتجازه، موضوع تحقيق تُشارك فيه الشرطة الفدراليّة (إف بي آي) وشرطة الكابيتول المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس.

وأشار سكوت إلى أنّ المعتدي هو ديفيد ديبابي البالغ 42 عامًا، مضيفًا أنّه ستُوجّه إليه تُهم محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت والسطو وجرائم أخرى.

وقال سكوت إنّ هناك أمرًا مؤكّدًا وهو أنّ الهجوم لم يكن "عشوائيًّا" بل "متعمّدًا"، مضيفا "الجميع يجب أن يشعروا بالاشمئزاز مما حصل صباح اليوم".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عناصر أمنيّة أنّ المشتبه به كان يُعبّر عن مواقف يمينيّة متطرّفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها نظريّات مؤامرة حول كوفيد-19.

ودانت الطبقة السياسية الأمريكية بكاملها هذا الهجوم بشدّة. وقال زعيم المعارضة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنّه "يشعر بالرعب والاشمئزاز" حيال الاعتداء.

ع.ا/ع.ج.م (أ ف ب)