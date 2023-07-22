السلطات اليمنية تحدد هوية المشتبه فيه بقتل موظف أممي

حدّدت السلطات اليمنية هويّة المشتبه فيه في قضية قتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، وفق ما أفاد مسؤول أمني في وقت متأخر الجمعة.

وقال المسؤول الأمني في تعز لوكالة فرانس برس "مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز مؤيد حميدي هو من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة"، مشيراً إلى أنه "يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فرّ من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة".

وأطلعت وكالة فرانس برس على برقية عاجلة صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية تحدّد هوية المطلوب في قضية قتل حميدي، وتطلب توقيفه.

وقالت مصادر إن مسلحاً يستقل دراجة نارية أطلق وابلاً من الرصاص على حميدي لدى خروجه من أحد المطاعم.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعرب في بيان مساء الجمعة عن "حزنه العميق" لمقتل أحد موظفيه في اليمن بدون تحديد اسمه وهويّته.

وفي بيان ثان، حدّد هوية الموظّف على أنه "مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية" وقد توفي "بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثراً بجراحه بعد إطلاق النار عليه" بعد ظهر الجمعة في مدينة التربة في جنوب غرب اليمن. وأشار البيان إلى أن حميدي "وصل مؤخراً إلى اليمن لتولّي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز"، موضحاً أنه عمل مع المنظمة الأممية "لما يقرب من 18 عاماً منها مناصب سابقة في اليمن وفي السودان وسوريا والعراق".

ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن ريتشارد راجان قوله إن "أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة"، مطالباً بتقديم الجناة إلى العدالة.

وأدان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مقتل حميدي. وقال غروندبرغ في بيان مقتضب، الجمعة: "ندين مقتل مؤيد حميدي، الموظف المتفاني في برنامج الأغذية العالمي في تعز، خالص تعازينا لأسرة مؤيد وأصدقائه ونشاطر الحزن والأسى مع مجتمع العمل الإنساني في اليمن لهذه الخسارة الأليمة".

عام 2018، قُتل موظّف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة ذباب في محافظة تعز، إثر تعرض سيارته لإطلاق نار من مجهولين.

وتخضع مدينة تعز، مركز المحافظة، لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق محيطة بها ويفرضون حصاراً عليها.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)