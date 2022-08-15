 السلطات البولندية تبحث عن أسباب النفوق الجماعي للأسماك في نهر الأودر | DW الأخبار | DW | 20.08.2022

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DW الأخبار

السلطات البولندية تبحث عن أسباب النفوق الجماعي للأسماك في نهر الأودر

وزيرة البيئة البولندية آنا موسكفا تعلن عن إجراء تحقيق مكثف في أسباب الانتشار السريع لطحالب معينة يشتبه في أنها لعبت دورًا في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في نهر أودر.

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تلوث مياه نهر الأودر الفاصل بين ألمانيا وبولندا يقتل آلاف الأسماك، التحقيقات جارية بحثا عن السبب، والناس خائفون.

تلوث مياه نهر الأودر الفاصل بين ألمانيا وبولندا يقتل آلاف الأسماك 13.08.2022

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Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sitzt auf seinem Platz auf der Senatsbank mit einem Plastikschild mit dem Text „Olaf Scholz Zeuge“ vor Beginn einer Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Cum-Ex“ im Plenarsaal der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus. Scholz sagt erneut vor dem Ausschuss aus.

المستشار الألماني يدلي بإفادته في تحقيق في فضيحة "كام إكس" المالية 19.08.2022

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سكان زابوريجيا قلقون من خطر حدوث كارثة نووية

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BERLIN, GERMANY - JULY 27: A view of the darkened Berlin Cathedral (Berliner Dom) with its facade illumination turned off on July 27, 2022 in Berlin, Germany. Berlin's Senate Department for the Environment, has ordered to switch off the illumination of buildings and landmarks across the city in order to save energy. Germany is expected to face an energy crisis in upcoming months as the supply of Russian gas is being reduced. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)

برلين تستعد لنقص الطاقة بالبدء بترشيد الاستهلاك 20.08.2022

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Mahmoud Abbas (l), Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, beantworten nach ihrem Gespräch auf einer Pressekonferenz Fragen von Journalisten.

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Dead fish float on the surface of the Oder river, as water has been contaminated and is causing the mass extinction of fish in the river, in Kostrzyn upon Oder, Poland, August, 11, 2022. Cezary Aszkielowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND. REFILE - CORRECTING CITY

ألمانيا: باحثون يحلون لغز نفوق الأسماك في نهر الأودر 19.08.2022

تمكن باحثون من معهد لايبنيتس الألماني لبيئة المياه العذبة والمصايد الداخلية، من كشف لغز نفوق جماعي للأسماك حدث في نهر الأودر الذي يمتد على جزء كبير من حدود ألمانيا مع بولندا.

Dead fish float on the surface of the Oder river, as water has been contaminated and is causing the mass extinction of fish in the river, in Kostrzyn upon Oder, Poland, August, 11, 2022. Cezary Aszkielowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND. REFILE - CORRECTING CITY

اكتشاف طحالب سامة في نهر الأودر.. هل هي سبب نفوق الأسماك؟ 18.08.2022

يثير نفوق الأسماك بنهر الأودر قلق الناس الذين يعيشون على النهر في بولندا وألمانيا. وتتواصل عمليات البحث عن أسباب نفوق الأسماك وقامت النيابة في بولندا باستدعاء مئات الشهود أما في ألمانيا فاكتشف باحثون طحالب سامة في النهر

Ein verendeter Döbel und andere tote Fische schwimmen in der Oder bei Brieskow-Finkenheerd. In der Oder ist es zu einem massiven Fischsterben gekommen. Behörden in Brandenburg warnen davor, das Flusswasser zu nutzen oder in Kontakt damit zu kommen. +++ dpa-Bildfunk +++

لجنة ألمانية بولندية للتحقيق في نفوق الأسماك في نهر أودر 15.08.2022

يثير نفوق نحو 100 طن من الأسماك في نهر أودر بين ألمانيا وبولندا مخاوف من كارثة بيئية أكبر. وأعلن البلدان تشكيل فريق عمل مشترك لاكتشاف السبب. ويرجح خبراء أن يكون هناك تصريف غير قانوني للمواد الكيميائية من الجانب البولندي.

Rhein bei Düsseldorf, extremes Niedrigwasser, Rheinpegel bei 81 cm, Tendenz fallend, nach lange Dürre fällt das linke Rheinufer, bei Düsseldorf Oberkassel trocken, Blick von der Rheinkniebrücke auf die Oberkassler Brücke NRW, Deutschland,

ألمانيا: منسوب الراين يواصل الانخفاض والعلماء يحذرون 13.08.2022

ذكرت مصادر رسمية ألمانية أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف وقلة هطول الأمطار أدى إلى زيادة انخفاض مستويات المياه في نهر الراين، كما تسود مخاوف من كارثة بيئية بفعل فاعل أدت إلى نفوق الأسماك على الحدود الألمانية البولندية.