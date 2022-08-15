السلطات البولندية تبحث عن أسباب النفوق الجماعي للأسماك في نهر الأودر

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وزيرة البيئة البولندية آنا موسكفا تعلن عن إجراء تحقيق مكثف في أسباب الانتشار السريع لطحالب معينة يشتبه في أنها لعبت دورًا في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في نهر أودر.
تمكن باحثون من معهد لايبنيتس الألماني لبيئة المياه العذبة والمصايد الداخلية، من كشف لغز نفوق جماعي للأسماك حدث في نهر الأودر الذي يمتد على جزء كبير من حدود ألمانيا مع بولندا.
يثير نفوق الأسماك بنهر الأودر قلق الناس الذين يعيشون على النهر في بولندا وألمانيا. وتتواصل عمليات البحث عن أسباب نفوق الأسماك وقامت النيابة في بولندا باستدعاء مئات الشهود أما في ألمانيا فاكتشف باحثون طحالب سامة في النهر
يثير نفوق نحو 100 طن من الأسماك في نهر أودر بين ألمانيا وبولندا مخاوف من كارثة بيئية أكبر. وأعلن البلدان تشكيل فريق عمل مشترك لاكتشاف السبب. ويرجح خبراء أن يكون هناك تصريف غير قانوني للمواد الكيميائية من الجانب البولندي.
ذكرت مصادر رسمية ألمانية أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف وقلة هطول الأمطار أدى إلى زيادة انخفاض مستويات المياه في نهر الراين، كما تسود مخاوف من كارثة بيئية بفعل فاعل أدت إلى نفوق الأسماك على الحدود الألمانية البولندية.
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