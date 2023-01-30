السلطات الإيطالية .. تزايد عدد محاولات عبور المتوسط نحو أوروبا

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أعلن خفر السواحل الإيطالية أنّهم يعملون على إنقاذ 1200 مهاجر على متن مركبين في البحر الأبيض المتوسط بعدما أنقذوا نحو ألفين آخرين في نهاية الأسبوع.
أسفر حادثا غرق قاربين قبالة سواحل تونس عن وفاة عدة مهاجرين وفقدان نحو 20 آخرين، فيما تم إنقاذ العشرات. وتم اعتراض أو إنقاذ نحو 14 ألف مهاجر في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
احتجز خفر السواحل الإيطالي سفينة إنقاذ المهاجرين الألمانية "لويز ميشيل"، التي يمولها فنان الشوارع البريطاني بانكسي، في لامبيدوزا، بعد أن قال إنها خالفت تعليماته بالتوجه إلى صقلية بعد تنفيذ عملية لإنقاذ مهاجرين.
شكت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من الخلافات المستمرة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الهجرة. وتتجادل دول الاتحاد حول سياسة الهجرة الخاصة بها منذ سنوات. ويدور الخلاف في جوهره حول كيفية توزيع اللاجئين.
أعلن الحرس الوطني التونسي انتشال جثث 29 مهاجراً من دول إفريقية بعد غرق قواربهم قبالة سواحل البلاد أثناء محاولتهما عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في أحدث كارثة مهاجرين تشهدها السواحل التونسية.
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