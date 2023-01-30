 السلطات الإيطالية .. تزايد عدد محاولات عبور المتوسط نحو أوروبا | DW الأخبار | DW | 11.04.2023

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السلطات الإيطالية .. تزايد عدد محاولات عبور المتوسط نحو أوروبا

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