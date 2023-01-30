السلطات الإيطالية .. تزايد عدد محاولات عبور المتوسط نحو أوروبا

وفاة مهاجرين وفقدان آخرين في غرق قاربين قبالة سواحل تونس

أسفر حادثا غرق قاربين قبالة سواحل تونس عن وفاة عدة مهاجرين وفقدان نحو 20 آخرين، فيما تم إنقاذ العشرات. وتم اعتراض أو إنقاذ نحو 14 ألف مهاجر في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.