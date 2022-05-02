السلطات الأوكرانية تحاول إقناع سكان مدينة أفديفيكا بمغادرتتها بعد دمار أغلب مبانيها

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السلطات في مدينة أفديفيكا الأوكرانية تبذل جهودها لإقناع الأهالي بمغادرة المدينة المدمرة. كانت المدينة قد تعرضت خلال الأسابيع الماضية لقصف عنيف أدى لتدمير أغلب مبانيها.
يتواصل خروج المدنيين من مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وهي إحدى النقاط الرئيسية لإحكام روسيا السيطرة على حوض دونباس بالكامل. فيما حذر الرئيس الروسي السابق ميدفيديف من "العبث مع قوة نووية مثل روسيا".
مع تزايد التوتر في شرق أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي بوتين أن بلاده مستعدة لإجراء مباحثات أمنية مع واشنطن. هذه الأخيرة اعتبرت إعلان إجلاء مدنيين من المناطق الانفصالية شرق أوكرانيا إلى روسيا مناورة تمهد لهجوم عسكري وشيك.
برد الشتاء القارس مع انخفاض درجات الحرارة في شرق أوكرانيا، يزيد الحياة صعوبة وتعقيدا في قرية أوكرانية مدمرة. فكيف سينجو أهل هذه المنطقة من ويلات الحرب والبرد؟
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة شجعت حكومة كييف سرا من أجل اظهار انفتاحها على مفاوضات مع روسيا. وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن رفض أوكرانيا التفاوض سيجر تبعات كبيرة على تكلفة الغذاء والوقود.
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