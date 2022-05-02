السلطات الأوكرانية تحاول إقناع سكان مدينة أفديفيكا بمغادرتتها بعد دمار أغلب مبانيها

واشنطن تندد بخطوة موسكو إجلاء مدنيين من شرق أوكرانيا

مع تزايد التوتر في شرق أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي بوتين أن بلاده مستعدة لإجراء مباحثات أمنية مع واشنطن. هذه الأخيرة اعتبرت إعلان إجلاء مدنيين من المناطق الانفصالية شرق أوكرانيا إلى روسيا مناورة تمهد لهجوم عسكري وشيك.