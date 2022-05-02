 السلطات الأوكرانية تحاول إقناع سكان مدينة أفديفيكا بمغادرتتها بعد دمار أغلب مبانيها | DW الأخبار | DW | 02.04.2023

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DW الأخبار

السلطات الأوكرانية تحاول إقناع سكان مدينة أفديفيكا بمغادرتتها بعد دمار أغلب مبانيها

السلطات في مدينة أفديفيكا الأوكرانية تبذل جهودها لإقناع الأهالي بمغادرة المدينة المدمرة. كانت المدينة قد تعرضت خلال الأسابيع الماضية لقصف عنيف أدى لتدمير أغلب مبانيها.

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