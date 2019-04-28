السلطات الألمانية: نصف اليمينيين المتطرفين لديهم ميول للعنف

قالت وزارة الداخلية الألمانية، ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، إن عدد اليمينيين المتطرفين بلغ 24 ألف فرد عام 2017، وأوضحت السلطات أن 12700 فرد منهم لديهم ميول للعنف.

وجاء في الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم (الجمعة الثالث من مايو/أيار 2019)، أن هناك أفرادا بين اليمينيين أصحاب الميول العنيفة على صلة باستخدام الأسلحة. وبحسب البيانات، يستخدم اليمينيون المتطرفون الإنترنت للتواصل سويا عبر شبكات تواصل اجتماعي وخدمات الرسائل النصية القصيرة.

مشاهدة الفيديو 23:24 شارك هل يتجه "الوسط المعتدل" في ألمانيا نحو اليمين؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3HXMm هل يتجه "الوسط المعتدل" في ألمانيا نحو اليمين؟

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب، كونستانتين كوله، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة إنه من الضروري وضع "خطة جديدة لمواجهة التطرف عبر الإنترنت".

وكانت دراسة ألمانية حديثة قد أكدت أن التوجهات الشعبوية اليمينية ليست موجودة بين ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" (إيه إف دي) اليميني المعارض فحسب. وجاء في نتائج "دراسة الوسط" الخاصة بمؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، وتم عرضها في العاصمة برلين قبل أسبوع أن 23 في المئة من أتباع الحزب الديمقراطي الحر، وكذلك 21 في المئة تقريبا من جميع ناخبي الاتحاد المسيحي، لديهم آراء تنحدر من الطيف اليميني الشعبوي.

ح.ز/ف.ي (د.ب.أ)