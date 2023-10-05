 السلطات الألمانية: لا أدلة على وقوع هجوم على رئيس حزب البديل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

السلطات الألمانية: لا أدلة على وقوع هجوم على رئيس حزب البديل

أعلنت الشرطة والادعاء العام في ألمانيا أنه لا توجد حتى الآن أدلة على وقوع هجوم على رئيس حزب البديل تينو كروبالا، وذلك على خلفية الحادثة التي وقعت له أثناء فعالية انتخابية بمدينة إنغولشتات في ولاية بافاريا.

كروبالا رئيس حزب البديل الشعبوي

كروبالا قد نقل إلى المستشفى أثناء فعالية انتخابية في مدينة إنغولشتات بعد ظهر أمس الأربعاء. ولا تزال ملابسات الحدث غير معروفة.

قالت الشرطة الألمانية اليوم الخميس (الخامس أكتوبر/ تشرين الأول 2023): "وفقا للمعلومات المتوفرة حاليا، التقط العديد من الأشخاص صورا ذاتية (سيلفي) معالسيد كروبالا (رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا) وكان هناك تلامس جسدي طفيف"، وأضافوا: "لا تتوافر أي شواهد على تعرض كروبالا لتعدٍ أو هجوم".

وقالت الشرطة والادعاء العام إن كروبالا شعر لاحقا بألم في أعلى ذراعه وتم نقله إلى المستشفى "بسبب مشاكل صحية أخرى"، وهناك تم اكتشاف "احمرار سطحي أو تورم". وكان متحدث باسم مكتب كروبالا قد أشار في وقت سابق إلى وجود "موضع وخز" في ذراع رئيس الحزب اليميني الشعبوي. وأفادت الشرطة والادعاء بأنه تم أخذ عينات دم من كروبالا فضلا عن فحص ملابسه؛ ولم تظهر النتائج بعد.

وفتح الادعاء العام بمدينة إنغولشتات التحقيق ضد مجهول في الواقعة للاشتباه في وقوع إصابة بدنية، ولا يوجد مشتبه بهم في القضية.

وكان كروبالا قد نقل إلى المستشفى أثناء فعالية انتخابية في مدينة إنغولشتات بعد ظهر أمس الأربعاء. ولا تزال ملابسات الحدث غير معروفة.

وأعلنت الشرطة أن كروبالا اضطر للخضوع لرعاية طبية قبل الشروع في إلقاء كلمة على مسرح الفعالية، وبعد ذلك تم نقله إلى المستشفى. وقالت الشرطة إنه لم تكن هناك إصابة ظاهرة في تلك الأثناء. ودعا المحققون شهود العيان إلى إرسال صور وفيديوهات للشرطة الجنائية للمساعدة على كشف ملابسات الحادثة.

ع.ِش/ ع.خ (د ب أ)

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • Lokomotive der Deutschen Reichsbahn

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"

    فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

  • Festnahme Heinrich XIII Prinz Reuß /Razzia Reichsbürger-Szene - Frankfurt

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة

    تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)


مختارات

حزب البديل يفشل في أول محاولة للفوز بمنصب عمدة بلدة كبرى

حزب "البديل" الشعبوي في الصدارة في انتخابات بلدية تورينغن

فاز مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد بأكبر عددٍ من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الأحد على رئاسة بلدية نوردهاوزن بولاية تورينغن، مما يجعله مرشحا للفوز في جولة الإعادة المقررة نهاية الشهر الجاري.

زعيم المعارضة الألمانية: لا تعاون مع "البديل" اليميني الشعبوي

أكد زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مجددا رفض التعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على كل المستويات السياسية. وكانت تصريحات سابقة لزعيم المعارضة قد اثارت لغطا شديدا ما اضطره لتوضيح موقفه.

مواضيع ذات صلة

FILE - Visitors stand in the Jewel Room during the reopening of the Green Vault Museum in Dresden's Royal Palace of the Dresden State Art Collections (SKD) in Dresden, Germany, May 30, 2020. German authorities said Saturday Dec. 17, 2022, that they have recovered a significant part of the 18th-century treasures stolen from Dresden's Green Vault museum in a spectacular break-in more than three years ago. (AP Photo/Jens Meyer, file)

السلطات الألمانية تعثر على معظم مسروقات متحف "القبو الأخضر" 17.12.2022

بعد حوالي ثلاثة أعوام من عملية سطو جرت على متحف "القبو الأخضر" في مدينة دريسدن الألمانية، تمكنت السلطات الألمانية أخيراً من العثور على وعظم المسروقات. وتجري محاكمة ستة من المشتبه بهم على صلة بالقضية منذ بداية هذا العام.

15.11.2016+++ Polizisten sichern am 15.11.2016 in Pulheim (Nordrhein-Westfalen) ein Gelände, auf dem sich ein Lager der Lies! Verlag Gesellschaft befindet. Hinter der Kampagne Lies! steht die islamische Organisation Die Wahre Religion. Mit einer Großrazzia in Hamburg, Schleswig-Holstein und acht weiteren Bundesländern ist die Polizei am frühen Dienstagmorgen gegen mutmaßliche Unterstützer der islamistischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Foto: Wolfram Kastl/dpa (Redaktioneller Hinweis: Die Polizisten wurden auf Verlangen der Beamten gepixelt) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا – اعتقال شقيقين سوريين يشتبه في تخطيطهما لتفجير بدافع "جهادي" 25.04.2023

أصدرت محكمة هامبورغ مذكرة توقيف لسوري مشتبه به في التخطيط مع شقيقه لشن هجوم إرهابي بدافع "إسلاموي". وفي تغير لمستجدات هجوم صالة الرياضة بدويسبورغ، قالت السلطات إن المشتبه به قد يكون قد نفذه بدوافع "إسلاموية".

14.03.2019, Rheinland-Pfalz, Kordel: Verschiedene sichergestellte Waffen liegen auf einem Teppich. Bei einem Waffen- und Sprengstoffhändler, der der Reichsbürgerszene zugeordnet wird, werden Wohn- und Geschäftsräume sowie Lagerstätten durchsucht mit dem Ziel, alle auffindbaren Waffen, Munition und Sprengstoffe sicherzustellen. Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات حيازة السلاح بعد مؤامرة لتنفيذ انقلاب 11.12.2022

تعتزم السلطات الألمانية تشديد قوانين حيازة السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أن جماعة يمينية متطرفة كانت تعد لها بهدف الإطاحة بمؤسسات الدولة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيماً للبلاد.