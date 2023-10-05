السلطات الألمانية: لا أدلة على وقوع هجوم على رئيس حزب البديل

قالت الشرطة الألمانية اليوم الخميس (الخامس أكتوبر/ تشرين الأول 2023): "وفقا للمعلومات المتوفرة حاليا، التقط العديد من الأشخاص صورا ذاتية (سيلفي) معالسيد كروبالا (رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا) وكان هناك تلامس جسدي طفيف"، وأضافوا: "لا تتوافر أي شواهد على تعرض كروبالا لتعدٍ أو هجوم".

وقالت الشرطة والادعاء العام إن كروبالا شعر لاحقا بألم في أعلى ذراعه وتم نقله إلى المستشفى "بسبب مشاكل صحية أخرى"، وهناك تم اكتشاف "احمرار سطحي أو تورم". وكان متحدث باسم مكتب كروبالا قد أشار في وقت سابق إلى وجود "موضع وخز" في ذراع رئيس الحزب اليميني الشعبوي. وأفادت الشرطة والادعاء بأنه تم أخذ عينات دم من كروبالا فضلا عن فحص ملابسه؛ ولم تظهر النتائج بعد.

وفتح الادعاء العام بمدينة إنغولشتات التحقيق ضد مجهول في الواقعة للاشتباه في وقوع إصابة بدنية، ولا يوجد مشتبه بهم في القضية.

وكان كروبالا قد نقل إلى المستشفى أثناء فعالية انتخابية في مدينة إنغولشتات بعد ظهر أمس الأربعاء. ولا تزال ملابسات الحدث غير معروفة.

وأعلنت الشرطة أن كروبالا اضطر للخضوع لرعاية طبية قبل الشروع في إلقاء كلمة على مسرح الفعالية، وبعد ذلك تم نقله إلى المستشفى. وقالت الشرطة إنه لم تكن هناك إصابة ظاهرة في تلك الأثناء. ودعا المحققون شهود العيان إلى إرسال صور وفيديوهات للشرطة الجنائية للمساعدة على كشف ملابسات الحادثة.

ع.ِش/ ع.خ (د ب أ)