السلطات الألمانية تكشف جنسية منفذ الطعن على متن قطار

أفادت معلومات من دوائر أمنية نشرتها وكالة الأنباء الألمانية بأن المشتبه به المقبوض عليه على خلفيةهجوم الطعن على متن أحد القطارات السريعة، شاب سوري. وأوضحت هذه الدوائر أن الشاب البالغ من العمر 27 عاماً أصاب ثلاثة رجال، أعمارهم 29 و36 و60 عاماً، منهم اثنان في حالة خطيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، يعتقد أن الشاب "كان لافتاً للانتباه بحالته النفسية" وأنه كان يصيح طلباً للمساعدة على متن القطار.

وصرح متحدث باسم رئاسة الشرطة في منطقة أوبرفالز في ولاية بافاريا بالقول: "تم القبض على الجاني المحتمل، وليس هناك شواهد تفيد بوجود جناة آخرين"، مضيفاً أن ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة تماماً. هذا ورفض متحدثان باسم الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية الإدلاء بالمزيد من التصريحات حول المقبوض عليه.

وكان هورست زيهوفر، وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الألمانية، أعرب عن شعوره بالصدمة حيال هجوم الطعن الذي وقع على متن أحد القطارات السريعة جنوب ألمانيا. ونقل المتحدث باسم الوزارة عن زيهوفر وصفه السبت (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) لـ"هجوم السكين الوحشي" الذي وقع على متن قطار سريع بأنه "مروع". وأعرب زيهوفر عن أمله في سرعة تعافي المصابين وجميع من عايشوا هذه الجريمة، ووجه الشكر لقوات الأمن وطاقم القطار "على تصرفهم الشجاع"، وأضاف أن ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة بعد، وتحتاج إلى توضيح "وعندئذ فقط سيمكن إعطاء تقييم".

وكان متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" ذكر أن الخط الواصل بين مدينتي ريغنسبورغ ونورنبرغ مغلق منذ الساعة التاسعة صباحاً، وأشار إلى أن القطارات أوقفت في المحطات المناسبة في الوقت الحالي.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر البافاري ظهر اليوم إنه تم إجلاء ما يتراوح بين 200 و300 راكب من القطار إلى صالة بالقرب من إحدى المحطات. واشار المتحدث إلى نشر 110 من أفراد الصليب الأحمر البافاري في الموقع، بالإضافة إلى وجود فرق للتدخل في الأزمات للعناية بالأشخاص الذين أصابتهم صدمة. ولم يدل المتحدث بتصريحات حول هوية المصابين، مشيراً إلى أن الإجراءات الشرطية لم يتم استكمالها بعد، لكنه قال إن أخذ أقوال شهود العيان لا يزال متواصلاً.

ي.أ/ خ.س (د ب أ)