السلطات الألمانية تكشف جنسية منفذ الطعن على متن قطار

أفادت معلومات من دوائر أمنية نشرتها وكالة الأنباء الألمانية بأن المشتبه به المقبوض عليه على خلفيةهجوم الطعن على متن أحد القطارات السريعة، شاب سوري. وأوضحت هذه الدوائر أن الشاب البالغ من العمر 27 عاماً أصاب ثلاثة رجال، أعمارهم 29 و36 و60 عاماً، منهم اثنان في حالة خطيرة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، يعتقد أن الشاب "كان لافتاً للانتباه بحالته النفسية" وأنه كان يصيح طلباً للمساعدة على متن القطار.
وصرح متحدث باسم رئاسة الشرطة في منطقة أوبرفالز في ولاية بافاريا بالقول: "تم القبض على الجاني المحتمل، وليس هناك شواهد تفيد بوجود جناة آخرين"، مضيفاً أن ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة تماماً. هذا ورفض متحدثان باسم الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية الإدلاء بالمزيد من التصريحات حول المقبوض عليه.
وكان هورست زيهوفر، وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الألمانية، أعرب عن شعوره بالصدمة حيال هجوم الطعن الذي وقع على متن أحد القطارات السريعة جنوب ألمانيا. ونقل المتحدث باسم الوزارة عن زيهوفر وصفه السبت (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) لـ"هجوم السكين الوحشي" الذي وقع على متن قطار سريع بأنه "مروع". وأعرب زيهوفر عن أمله في سرعة تعافي المصابين وجميع من عايشوا هذه الجريمة، ووجه الشكر لقوات الأمن وطاقم القطار "على تصرفهم الشجاع"، وأضاف أن ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة بعد، وتحتاج إلى توضيح "وعندئذ فقط سيمكن إعطاء تقييم".
وكان متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" ذكر أن الخط الواصل بين مدينتي ريغنسبورغ ونورنبرغ مغلق منذ الساعة التاسعة صباحاً، وأشار إلى أن القطارات أوقفت في المحطات المناسبة في الوقت الحالي.
وقال متحدث باسم الصليب الأحمر البافاري ظهر اليوم إنه تم إجلاء ما يتراوح بين 200 و300 راكب من القطار إلى صالة بالقرب من إحدى المحطات. واشار المتحدث إلى نشر 110 من أفراد الصليب الأحمر البافاري في الموقع، بالإضافة إلى وجود فرق للتدخل في الأزمات للعناية بالأشخاص الذين أصابتهم صدمة. ولم يدل المتحدث بتصريحات حول هوية المصابين، مشيراً إلى أن الإجراءات الشرطية لم يتم استكمالها بعد، لكنه قال إن أخذ أقوال شهود العيان لا يزال متواصلاً.
ي.أ/ خ.س (د ب أ)
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
أحبطت سلطات الأمن الألمانية هجوما كان "تنظيم داعش" يخطط لتنفيذه في البلدة القديمة بدوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب ألمانيا. وقال المدعي العام بمدينة كارلسروه إن السلطات ألقت القبض على 3 من المشتبه فيهم من سوريا الخميس (2 حزيران 2016 )، مشيرا إلى أن شخصا رابعا رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا للسبب ذاته.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
وفي شباط/ فبراير الماضي، تابعت الشرطة نشاط خلية إرهابية في العديد من الولايات الألمانية حيث اتخذت إجراءات فورية في كل من برلين وشمال الراين وستفاليا وسكسونيا السفلى. وتمّ توقيف أربع جزائريين مشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجوم في برلين في مرحلة مبكرة، وفق السلطات الإتحادية.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في نيسان/أبريل 2015 تم إلقاء القبض على زوجين في مدينة أوبرأورزيل في وسط ألمانيا، بعد العثور على قنبلة أنبوبية في الطابق السفلي لمنزلهما. وثارت شبهات حول انتماء الزوجين للحركة السلفية. وواجه الزوج اتهامات بالتخطيط لعمل يحرض على الإرهاب في حين تمّ إسقاط التحقيق الخاص بالزوجة.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في ديسمبر 2012 تمّ العثور على عبوة ناسفة في كيس قماش في محطة القطار في بون. ورغم من أن المدعي العام افترض أنها محاولة لشن هجوم إرهابي، فإنه لم يتسن التأكد من هذا. وفي 2013 ألقي القبض على 4 من المشتبه بهم بتهمة التخطيط لهجوم على زعيم الحزب اليميني المتطرف الألماني من أجل ولاية شمال الراين ويستفاليا أو "برو إن آر في". ولا يزال الإرهابيون الأربعة المشتبه بهم قيد المحاكمة في دوسلدورف منذ سبتمبر.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في أبريل2011 ألقى المحققون القبض على 3 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لتفجير قنبلة في ألمانيا. وفي ديسمبر 2011، تم القبض على عضو رابع من هذه الخلية التي أطلق عليها اسم "خلية دوسلدورف". وصدرت ضد الأربعة جميعهم أحكاما بالسجن في 2014.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
آذار/مارس 2011 لم تنجح الشرطة في إفشال هجوم، عندما قتل رجل من ألبان كوسوفو جنديين أمريكيين وأصاب اثنين آخرين بإصابات خطيرة في مطار فرانكفورت الرئيسي الدولي حيث صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في محطة قطارات كولونيا وضع رجلان في يوليو 2006 حقيبتين بهما متفجرات داخل قطارات جهوية تسير بين مدينتي هام وكوبلينس. غير أن فتيل الحقيبتين لم يشتعل. وفي ديسمبر 2008 تمّ الحكم بالسجن المؤبد على واضع "حقيبة القنبلة" في كولونيا.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في سبتمبر 2007 ألقي القبض على ما يُسمى "مجموعة زاورلاند". وفي 2010 صدرت أحكام بالسجن حتى 12 عاما ضد أربعة عناصر بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية على مراقص ومطارات ومؤسسات أمريكية في ألمانيا.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألغيت المباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخبين الألماني والهولندي. وكشفت تقارير إعلامية داخلية أن قرار برلين جاء بناء على رسالة سرّية بعث بها مكتب الاستخبارات إلى وزير الداخلية تفيد بوجود عناصر تعد لهجوم إرهابي أثناء المباراة. وأبطلت السلطات مفعول قنبلة بمحيط الملعب.
الكاتب: م.أ.م