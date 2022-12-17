السلطات الألمانية تعثر على معظم مسروقات متحف "القبو الأخضر"

بعد مرور حوالي ثلاثة أعوام على عملية السطو على متحف "القبو الأخضر" في مدينة دريسدن الألمانية، عثرت السلطات الأمنية على غالبية المسروقات.

وأعلنت الشرطة والادعاء العام، اليوم السبت (17 ديسمبر/كانون الأول 2022)، أنه تم ضبط 31 قطعة من المسروقات ليلة الجمعة/السبت في برلين.

وشكر رئيس وزراء ساسكونيا ميشائيل كريتشمر الشرطة والقضاء على عملهم بعد العثور على جزء كبير من المسروقات. وقال السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليوم: "ساكسونيا تقول شكراً"، مذكرا بأن "الأعمال الفنية القيمة في القبو الأخضر تنتمي إلى التراث الثقافي لبلدنا".

وبحسب البيانات، تم نقل المسروقات المُحرَزة إلى دريسدن برفقة قوات خاصة من الشرطة، حيث ستخضع هناك للفحص الجنائي، وبعد ذلك سيتحقق خبراء من صحة واكتمال المقتنيات التي تم العثور عليها.

وقالت الشرطة والنيابة العامة أن "محادثات استكشافية بين الدفاع والنيابة العامة - بمعرفة المحكمة - جرت حول اتفاق محتمل بشأن الإجراءات وإعادة المسروقات". وقالت الشرطة إنها لا يمكنها إتاحة مزيد من المعلومات حاليًا، في إشارة إلى الجلسة الجارية أمام محكمة مقاطعة دريسدن.

وتجري محاكمة ستة من المشتبه بهم بتهمة السطو والحرق العمد في دريسدن منذ بداية هذا العام.

وتم اقتحام المتحف في 25 تشرين الثاني/نوفمبر2019 وقام الجناة بثقب صندوق عرض للمقتنيات بفأس وانتزعوا جواهر منه. واختفت عشرات قطع المجوهرات مع آلاف القطع من الماس، والتي تبلغ قيمتها التأمينية أكثر من 113 مليون يورو.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)