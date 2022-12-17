السلطات الألمانية تعثر على معظم مسروقات متحف "القبو الأخضر"

بعد مرور حوالي ثلاثة أعوام على عملية السطو على متحف "القبو الأخضر" في مدينة دريسدن الألمانية، عثرت السلطات الأمنية على غالبية المسروقات.
وأعلنت الشرطة والادعاء العام، اليوم السبت (17 ديسمبر/كانون الأول 2022)، أنه تم ضبط 31 قطعة من المسروقات ليلة الجمعة/السبت في برلين.
وشكر رئيس وزراء ساسكونيا ميشائيل كريتشمر الشرطة والقضاء على عملهم بعد العثور على جزء كبير من المسروقات. وقال السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليوم: "ساكسونيا تقول شكراً"، مذكرا بأن "الأعمال الفنية القيمة في القبو الأخضر تنتمي إلى التراث الثقافي لبلدنا".
وبحسب البيانات، تم نقل المسروقات المُحرَزة إلى دريسدن برفقة قوات خاصة من الشرطة، حيث ستخضع هناك للفحص الجنائي، وبعد ذلك سيتحقق خبراء من صحة واكتمال المقتنيات التي تم العثور عليها.
وقالت الشرطة والنيابة العامة أن "محادثات استكشافية بين الدفاع والنيابة العامة - بمعرفة المحكمة - جرت حول اتفاق محتمل بشأن الإجراءات وإعادة المسروقات". وقالت الشرطة إنها لا يمكنها إتاحة مزيد من المعلومات حاليًا، في إشارة إلى الجلسة الجارية أمام محكمة مقاطعة دريسدن.
وتجري محاكمة ستة من المشتبه بهم بتهمة السطو والحرق العمد في دريسدن منذ بداية هذا العام.
وتم اقتحام المتحف في 25 تشرين الثاني/نوفمبر2019 وقام الجناة بثقب صندوق عرض للمقتنيات بفأس وانتزعوا جواهر منه. واختفت عشرات قطع المجوهرات مع آلاف القطع من الماس، والتي تبلغ قيمتها التأمينية أكثر من 113 مليون يورو.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
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مركز لتوثيق مآسي البطش النازي
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تمبلهوفر: استرخاء وإبداع في الهواء الطلق
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10 حيل لمتعة مجانية في أهم معالم العاصمة برلين
مساء مُفعم بموسيقى الجاز
تعتبر برلين مدينة موسيقية لاحتوائها على الكثير من المسارح المخصصة لإقامة الحفلات وعروض الأوبرا. ولكن إن منعتك أسعار تذاكر بعض الحفلات من حضورها، يمكنك التوجه إلى واحد من نوادى موسيقى الجاز المنتشرة بأنحاء برلين، والتي يمكن دخول بعضها مجانا خلال أيام محددة، مثل "بي-فلات" يوم الأربعاء، أو"ايه-تران" يوم السبت، أو "زيغ-زاغ" الذي يسمح بالحضور المجاني مرة واحدة فقط شهريا.
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10 حيل لمتعة مجانية في أهم معالم العاصمة برلين
فوتوريوم ـ كشف للمستقبل في أحدث متاحف برلين
للعاصمة الألمانية وجه مستقبلي وحديث، ففي الخامس من شهر سبتمبر الجاري، فتح متحف فوتوريوم أبوابه مجانا للجميع. والمتحف يضم معرض ومعمل ومنتدى ويطرح تساؤل: "كيف نرغب في أن تكون حياتنا بالمستقبل؟"، حيث يتيح المتحف لزواره التعرف على التكنولوجيا الحديثة والمستقبلية والذكاء الاصطناعي والاغذية المُصنعة بالمعامل والمواد الحديثة المستخدمة في البناء وغيرها.