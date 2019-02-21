السلطات الألمانية تعتقل 10 إسلاميين يشتبه في صلتهم بالإرهاب

اعتقلت السلطات الألمانية عشرة إسلاميين يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب، وذلك خلال حملات تفتيش نفذتها الشرطة في ولايتي شمال الراين فيستفاليا وبادن - فورتمبرغ.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في مدينة دوسلدورف اليوم السبت (30 مارس/ آذار 2019) إن العشرة يخضعون للتحقيق على خلفية الاشتباه في الإعداد لتنفيذ جريمة خطيرة تهدد البلاد. لكن المتحدث أكد أنه لا توجد أدلة على أهداف محددة للجريمة المشتبه في الإعداد لها.

وأفاد المتحدث في دوسلدورف أن الشرطة تحقق في احتمال وجود صلات بين هؤلاء الأشخاص وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي، وقال "نحن نتوقع أنها مجموعة منبثقة عن داعش أو متعاطفة معها".

وكانت هناك صحف ألمانية قد تحدثت عن حملة مداهمات في مدن إيسن ودوسلدورف وفوبرتال ومونشنغلادباخ ودويسبورغ بولاية شمال الراين فيستفاليا، بينما استهدفت الحملة مدينة أولم في ولاية بادن فورتمبرغ. ونقل موقع "دي فيلت" أن المداهمات بدأت صباح أمس الجمعة واستمرت حتى صباح اليوم السبت. وأضاف الموقع أنه لم يتضح بعد إذا ما كان ستصدر مذكرات توقيف بحق المعتقلين، منوها إلى أن بين المشتبه بهم شخص طاجيكي أما الآخرون فلم يجري الحديث عن جنسياتهم.

وبناء على معلومات لمجلة "شبيغل" من الوارد أن يكون قد تم العثور على أسلحة لدى اثنين من المعتقلين، كما وجد المحققون مواد دعاية لتنظيم داعش على الهاتف الجوال لأحد المعتقلين، بعدما كان يقال في البداية إنه لم يتم العثور على أسحلة أو مواد متفجرة. وتقول شبيغل التي ذكرت أن عدد المعتقلين 11 شخصا سيتم إطلاق سراحهم، وفقا لمعلوماتها الخاصة.

ص.ش/ع.خ (د ب أ)