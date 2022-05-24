السلطات الألمانية تعتقل رجلا يشتبه بانتمائه لـ "داعش"

أعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه اليوم الثلاثاء (14 يونيو/ حزيران 2022)، توقيف مواطن ألماني، ويشتبه في أنه كان يترجم من العربية إلى الألمانية مواداً دعائية لـ"داعش"

وينشرها على النت عبر تطبيق "تليغرام". وبحسب الادعاء العام، فإن الرجل يواجه اتهامات بالإعداد لعمل عنف خطير والانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

وذكر الادعاء العام أن الرجل حاول، من بين أمور أخرى، تلقي تدريباً عسكرياً على يد "داعش" في سوريا، ثم أراد المشاركة في عمليات قتالية أو هجمات إرهابية. ومع ذلك، فشل في الدخول إلى مناطق "داعش" مرتين، ليعود لممارسة أنشطته من ألمانيا.

وجاء في بيان الادعاء العام: "مهمته كانت في الأساس ترجمة نصوص "داعش" الرسمية أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية من العربية إلى الألمانية وتوزيعها على قنوات مختلفة في تطبيق "تليغرام" في البلدان الناطقة بالألمانية".

كما ذكر الادعاء العام أن تنظيم "داعش" يعتبر هذا الإسهام معادلا للانخراط المباشر في الجهاد العنيف.

وأوضح المدعي العام أن عملية القبض على المتهم تمت بالتنسيق مع سلطات التحقيق في سويسرا، حيث جرت عمليات اعتقال وتفتيش متزامنة ضد ثلاثة مشتبه بهم.

و.ب/ع.ش (د ب أ، ا ب د)