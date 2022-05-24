 السلطات الألمانية تعتقل رجلا يشتبه بانتمائه لـ ″داعش″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

السلطات الألمانية تعتقل رجلا يشتبه بانتمائه لـ "داعش"

السلطات الألمانية تعتقل رجلا غربي البلاد للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش"، والترويج له عبر ترجمة نصوص من العربية إلى الألمانية ونشرها على مواقع إلكترونية. كما أن الرجل يواجه اتهامات أخرى لا تقل خطورة.

السلطات الألمانية تعتقل رجلاً غربي ألمانيا للاشتباه في انتمائه لتنظيم داعش، ونشر دعاية للترويج له.

السلطات الألمانية تعتقل رجلاً غربي ألمانيا للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش"، ونشر دعاية للترويج له.

 أعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه اليوم الثلاثاء (14 يونيو/ حزيران 2022)، توقيف مواطن ألماني، ويشتبه في أنه كان يترجم من العربية إلى الألمانية مواداً دعائية لـ"داعش"

وينشرها على النت عبر تطبيق "تليغرام". وبحسب الادعاء العام، فإن الرجل يواجه اتهامات بالإعداد لعمل عنف خطير والانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي. 

وذكر الادعاء العام أن الرجل حاول، من بين أمور أخرى، تلقي تدريباً عسكرياً على يد "داعش" في سوريا، ثم أراد المشاركة في عمليات قتالية أو هجمات إرهابية. ومع ذلك، فشل في الدخول إلى مناطق "داعش" مرتين، ليعود لممارسة أنشطته من ألمانيا.

وجاء في بيان الادعاء العام: "مهمته كانت في الأساس ترجمة نصوص "داعش" الرسمية أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية من العربية إلى الألمانية وتوزيعها على قنوات مختلفة في تطبيق "تليغرام" في البلدان الناطقة بالألمانية".

كما ذكر الادعاء العام أن تنظيم "داعش" يعتبر هذا الإسهام معادلا للانخراط المباشر في الجهاد العنيف.

وأوضح المدعي العام أن عملية القبض على المتهم تمت بالتنسيق مع سلطات التحقيق في سويسرا، حيث جرت عمليات اعتقال وتفتيش متزامنة ضد ثلاثة مشتبه بهم.

و.ب/ع.ش (د ب أ، ا ب د)

  • USA Diensthund des Bagdadi Einsatzes in Syrien (picture-alliance/AP/White House)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"

    نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.

  • BG Militärhunde | Die Abentuer von Rex und Rinty 1935 (picture-alliance/Everett Collection)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    بطل حرب ونجم سينما

    على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.

  • BG Militärhunde | Jiggs Marines Corp Maskottchen (picture-alliance/ZUMAPRESS/BuyEnlarge)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب برتبة رائد!

    لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.

  • BG Militärhunde | Militärhundestaffel Bundesheer | Bundespräsident Alexander Van der Bellen (picture-alliance/picturedesk/H. Punz)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    التدريب منذ الولادة

    تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.

  • BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan (Getty Images/AFP/D. Sarkar)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلب الذي غير القانون

    في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.

  • BG Militärhunde | Diensthundeführer der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا

    صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف


مختارات

أحدها في مسجد.. سلسلة تفجيرات تضرب كابول ومزار الشريف

جرى وضع متفجرات داخل منبر مسجد "حضرة زكريا" في كابول، يقول مسؤول بطالبان رفض أن يذكر اسمه. بينما تم زرع عبوات ناسفة داخل ثلاث حافلات ركاب بمزار الشريف "استهدفت أفرادا من الشيعة" فقتلت أيضا نساء وأطفالا.  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تأهيل أفراد عائلات عراقية تنتمي لمقاتلي داعش قبل توزيعهم في العراق  

مواضيع ذات صلة

epa05027269 An Afghan civil society activist lights candles to pray for the victims of the 13 November Paris attacks in Kabul, Afghanistan, 15 November 2015. At least 132 people were killed and some 350 injured in the terror attacks which targeted the Bataclan concert hall, the Stade de France national sports stadium, and several restaurants and bars in the French capital. Authorities believe that three coordinated teams of terrorists armed with rifles and explosive vests carried out the attacks, which the Islamic State (IS) extremist group has claimed responsibility for. EPA/JAWAD JALALI ++

هل يستفيد داعش من الحرب في أوكرانيا؟ 24.05.2022

على وقع الحرب في أوكرانيا، أعلن تنظيم داعش أنه سوف يستغل حقيقة مفادها أن الغرب بات منشغلا بالصراع مع روسيا. وإزاء ذلك، يرى مراقبون أن استفادة التنظيم من الحرب قد ترتبط بتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

Syrians wait to leave the Kurdish-run al-Hol camp, which holds relatives of alleged Islamic State (IS) group fighters, in the Syrian northeastern al-Hasakeh governorate on December 10, 2020. - Al-Hol hosts more than 60,000 people, including 24,300 Syrians either captured or displaced by fighting to expel IS from their last scrap of Syrian territory almost two years ago, according to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP)

"انقذوا الأطفال" تحذر من مستقبل كارثي لأبناء مقاتلي" داعش" بسوريا 23.03.2022

تزامنا مع ذكرى مرور ثلاثة أعوام على إعلان "قوات سوريا الديموقراطية" دحر "داعش" شمالي سوريا، حذرت منظمة "انقذوا الأطفال" من بقاء أكثر من 25 ألف من أطفال مقاتلي التنظيم لعقود في مخيمات مكتظة بعشرات الآلاف في ظروف كارثية.

Delegates of the the ministerial meeting of the coalition against the Islamic State (IS) group pose for a family photo ahead of their meeting in Marrakech on May 11, 2022. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

اجتماع دولي بالمغرب يرسم خططا لمكافحة الإرهاب في إفريقيا 13.05.2022

التقت وفود من دول إفريقية وأوروبية ومن الولايات المتحدة والناتو والانتربول في اجتماع أمني بالمغرب هو الأول من نوعه يعقد بدولة إفريقية، لبحث سبل مكافحة داعش حول العالم وخصوصا بمنطقة الساحل والصحراء.