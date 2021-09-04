السلطات الألمانية تشن حملة على أعضاء جماعة "دولة الخلافة" المحظورة

نفذت السلطات الألمانية حملة مداهمات صباح اليوم الثلاثاء (28 يونيو/حزيران 2022) ضد أعضاء في جماعة تطلق على نفسها "دولة الخلافة" المحظورة منذ عام 2001، وهي جمعية تأسست عام 1984، وأعلن مؤسسها متين قبلان نفسه أميرا، ودعا أتباعه إلى الجهاد ضد النظام العلماني في تركيا.

وقالت سلطات التحقيق في مدينة ماينتس إن الحملة تم تنفيذها منذ الساعة السادسة صباحا تحت قيادة المكتب المحلي لمكافحة الجريمة في ولاية راينلاند-بفالتس (عاصمتها ماينتس) حيث تم القبض على ثلاثة أشخاص وتنفيذ 47 أمر تفتيش.

وأوضحت سلطات التحقيق أن القضية تضم إجمالا 41 شخصا مشتبه في مخالفتهم للحظر المفروض على الجمعية. يذكر أن "دولة الخلافة"، التي يقودها متين قبلان المقيم في اسطنبول، هي جماعة إسلامية تدعو إلى إعادة دولة الخلافة الإسلامية.

ومتين قبلان إسلامي حكم عليه في ألمانيا بأربع سنوات سجنا بتهمة التحريض على القتل، كما صدر بحه حكم بالسجن المؤبد في تركيا بالتهمة التآمر للإطاحة بالحكم. وسلمته برلين إلى أنقرة بعد معركة قضائية طويلة عام 2004، وحكم عليه بالسجن، الذي غادره عام 2016.

ويرى المحققون أن أعضاء الجماعة يدعون إلى إنشاء دولة إسلامية ترفض المبادئ الديمقراطية والمبادئ المتعلقة بسيادة القانون وتستند فقط إلى الشريعة الإسلامية.

وتتهم سلطات التحقيق هؤلاء الأشخاص بالتحريض، وذلك عبر استمرارهم في أنشطة الجمعية المحظورة، خلال المشاركة فيها كأعضاء أو نشر مواد دعائية للجمعية من قبل أشخاص غير أعضاء.

وتضع الشرطة الألمانية عشرات الأشخاص ضمن دائرة المتطرفين الدينيين الخطيرين، وحسب أرقام 2020، فقد صنفت في مجال "الإيديولوجية الدينية" 330 شخصاً من الخطيرين أمنياً داخل ألمانيا، من بينهم 186 فرداً يحملون الجنسية الألمانية حصراً أو يحملون معها جنسية أخرى.

ع.ا/ع.ج.م (د ب أ)