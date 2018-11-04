 السلطات الألمانية تشن حملات تفتيش ضد عصابات لتهريب البشر | أخبار | DW | 05.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

السلطات الألمانية تشن حملات تفتيش ضد عصابات لتهريب البشر

شنت الشرطة الاتحادية الألمانية حملات تفتيش ومداهمات على منازل لمهربي بشر ومزوري وثائق. وبحسب البيانات، فإن الادعاء العام يجري تحقيقات ضد أشخاص للاشتباه في قيامهم بتهريب عراقيين وسوريين إلى ألمانيا عبر وثائق ثبوتية مزورة.

Deutschland, Berlin: Razzia gegen Clan-Mitglied wegen Verstoß gegen Waffengesetz (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الاثنين (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) في فرانكفورت إن الشرطة شنت حملات تفتيش ومداهمات على منازل لمهربي بشر ومزوري وثائق وصادرت خلال الحملة هواتف جوالة ووسائط تخزين وبيانات حسابات مصرفية وإيصالات إيداع.

مختارات

بعد زيادة المصاعب بالنسبة للاجئين عند عبور طريق الهجرة من ليبيا تجاه إيطاليا واليونان، بدأت عصابات تهريب البشر تسلك طريقا جديدا لا تهرب من خلاله البشر فقط، حسب ما ذكر رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية ليغري. (07.07.2018)

وأوضح المتحدث أن الحملة جرت يوم الجمعة الماضي وشملت أربعة منازل في مدن كوبلنتس وفينينتروب وباساو وهي في ولايات راينلاند-بفالتس وشمال الراين-ويستفاليا وبافاريا، وشارك فيها نحو 70 شرطيا.

وبحسب البيانات، فإن الادعاء العام في مدينة زيغن يجري تحقيقات ضد سبعة أشخاص للاشتباه في قيامهم بتهريب عراقيين وسوريين إلى ألمانيا عبر وثائق ثبوتية مزورة.

ووفقا للتحقيقات، قام المتهمون بتهريب الأفراد على متن خطوط جوية أوروبية إلى فرانكفورت وميونيخ ومطار كولونيا/بون.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    البداية

    "رحلتي بدأت بطائرة من الأردن إلى اسطنبول التركية. في الأردن بقيت عامين كاملين أنتظر الفرصة وأوفر المال للسفر. لم أستطع الحصول على جواز سفر إلا بالرشوة. قبلها كنت قد دخلت الأردن، ولكن السلطات أعادتني إلى سوريا رغم الحرب والقتل، والتي بقيت فيها شهراً حتى تمكنت من دخول الأردن مرة أخرى عن طريق أحد المعارف".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    المجازفة بالحياة للوصول إلى أوروبا

    "الخطة الخطيرة وشبه المستحيلة التي اقترحها صديق عليّ: "توفير ثمن التهريب والسباحة إلى اليونان". أردنا السباحة مسافة كيلومترين إلى جزيرة مهجورة والاستراحة فيها 15 دقيقة، ومنها كيلومتراً واحداً للجزيرة الثانية والاستراحة، وبعدها ثلاثة كيلومترات لجزيرة كيوس".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    استعدادات لمواجهة المجهول

    "اشتريت سترة نجاة وزعانف وضوء ليزر وبعض الطعام، وعدنا ننتظر حلول الليل للانطلاق. كان الماء بارداً للغاية، وعند وصولنا للجزيرة الأولى، حامت الطيور فوق رؤوسنا ظناً أننا جثث. شعرت بخوف شديد وقررت الانطلاق فوراً للجزيرة الثانية، التي تبين أنها صخرة صعبة التسلق، فأكملت وسط تيارات قوية وأمواج عاتية، إلى أن شعرت بالإرهاق الشديد، فأشرت لإحدى السفن، التي اتصلت بخفر السواحل اليوناني لينقذني".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    كنا محظوظين...

    "علمت فيما بعد أن شباناً آخرين حاولوا نهج نفس خطتنا والسباحة إلى جزيرة كيوس، ولكنهم ضلوا الطريق في البحر وبقوا عائمين ست ساعات كاملة، قبل أن ينقذهم خفر السواحل التركي ويعيدهم إلى تركيا".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    سجلوني في اليونان

    "بعد وصولي إلى اليونان، تم اقتيادي إلى مركز للشرطة، ومنه إلى مخيم لاستقبال اللاجئين، حيث مكثت يومين. بعدها تم تصويري وأخذت بصماتي، ومُنحت لي وثيقة (في الصورة) تعطيني الحق في البقاء باليونان لمدة ستة شهور، أطالب بعدها بمغادرة البلاد أو طلب اللجوء فيه. ولكنني – مثل جميع السوريين – حزمت أمتعتي وانطلقت إلى الشمال بعد يوم واحد من حصولي على الوثيقة".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    موسم الهجرة إلى الشمال

    "على متن عبّارة متجهة إلى العاصمة اليونانية أثينا من جزيرة كيوس. الرحلة تستغرق عشر ساعات. من أثينا ستبدأ المعاناة الحقيقية، التي ستنتهي في ألمانيا".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    يورو واحد!

    "عندما وصلنا إلى الحدود بين اليونان ومقدونيا، لم يُسمح لنا بالحجز على قطار أو حافلة، ما اضطرنا للمشي 25 ساعة كاملة بين الغابات وفي ظل خطر قطاع الطرق الذين يسلبون اللاجئين حتى صربيا. بعد الـ25 ساعة صادفنا قطاراً محملاً باللاجئين، وعندما أبدينا دهشتنا، قالوا لنا إنهم دفعوا يورو واحد إضافي لموظف المحطة (رشوة) كي يحجز لهم تذكرة!

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    جسر الحياة أو الموت

    "عبور هذا الجسر في اليونان مسألة حياة أو موت، ذلك أنه ضيق ولا يتسع إلا لقطار واحد دون ممر للمشاة على جانبيه. تعبره القطارات كل 20 دقيقة. لذلك كان من الضروري عبور هذا الجسر (المبني على ارتفاع شاهق فوق نهر) بسرعة فائقة. عبرناه ركضاً".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    استراحة لاجئ

    "في الطريق من اليونان إلى مقدونيا، أصبحنا ثمانية أشخاص. كنا نمشي أربع ساعات ونرتاح ربع ساعة. في هذه الصورة ترى صديقي (أبو جمال) وهو يرتاح بجانب السكة الحديدية، التي اتخذناها معلماً لتحديد وجهتنا، بجانب جهاز الملاحة (جي بي إس).

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    طريق طويل وشاق

    "مشهد من الطريق بين اليونان ومقدونيا ... رحلة قضينا فيها 25 ساعة سيراً على الأقدام ووسط مخاطر وأهوال".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    في مواجهة الجيش

    "بعد مسيرة طويلة على خط للسكة الحديدية، وصلنا قرب الحدود المقدونية الصربية، وهناك ركبنا سيارة أجرة نقلتنا إلى المعبر الحدودي. لم يُسمح لنا باجتياز المعبر إلى صربيا، فقررنا الانتظار حتى أرخى الليل سدوله، وقمنا باجتياز الحدود سراً. فوجئنا بتواجد الجيش الصربي في المنطقة، فاختبأنا وتسللنا على مدى خمس ساعات حتى وصلنا إلى محطة قطار في إحدى القرى الصربية".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    بلغراد ثم بودابست

    "عقب وصولنا إلى القرية الصربية بعد مسيرة ست ساعات، قمنا بحجز تذكرة إلى العاصمة بلغراد ومنها استكملنا الطريق. لكن عندما وصل قطارنا إلى المحطة، فوجئنا بالشرطة توقفنا وتمنعنا من الصعود بدون وثيقة تسجيل لاجئين. لذلك فاتنا القطار. لكن الشرطة وجهتنا إلى قطار آخر (في الصورة) حثتنا على المبيت فيه حتى موعد انطلاقه إلى بلغراد في الثالثة صباحاً".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    الخطوات الأخيرة نحو الأمان

    "وصلت إلى العاصمة الهنغارية بودابست لوحدي، بعد أن انفصلت عن بقية المجموعة. استأجرت غرفة في أحد الفنادق وبدأت في البحث عن مطعم أو مقهى بغرض الاتصال بشبكة الإنترنت والبحث عن سيارة تنقلني من بودابست إلى وجهتي الأخير – ألمانيا. في مساء اليوم الذي التقطت فيه هذه الصورة، عثرت على سيارة نقلتنا من المجر إلى النمسا ومنها وصلنا إلى ألمانيا في الثانية من صباح اليوم التالي".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    مشاعر متناقضة

    "كنت أحياناً أحس أنني سائح في بودابست، وفي نفس الوقت كنت متحمساً لوصولي إلى هنغاريا، وهي المحطة قبل الأخيرة في الطريق إلى ألمانيا. مشاعر مختلطة وخوف من المجهول كان ينتابني".

  • Deutschland Flüchtlinge Bahnhof München

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    "سوريون؟ أهلا بكم في ألمانيا"

    "في ألمانيا، أوقفتنا الشرطة على الطريق السريع. كنا 12 ( شخصاً والسائق) في سيارة كبيرة. على الفور تم اعتقال السائق، وبعدها سألنا رجال الشرطة: هل أنتم سوريون؟ وعندما أجبنا بنعم، قالوا لنا: أهلاً بكم في ألمانيا. شعرت بالسعادة تغمرني وتفيض من داخلي". (صورة من الأرشيف)

    الكاتب: هشام المعضماني/ ياسر أبو معيلق


 

مختارات

ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

فرّ الشاب السوري هشام المعضماني، البالغ من العمر 24 عاماً، من بلدته داريا بعد مجزرة نفذها النظام السوري عام 2012. رحلة اللجوء إلى ألمانيا استغرقت إجمالاً ثلاث سنوات، إلا أنه وثق مسار رحلته داخل أوروبا بصور أرسلها إلى DW. (08.09.2015)  

مواضيع ذات صلة

Grenzkontrollen an der deutsch-österreichische Grenze

يوم مع الشرطة على الحدود الألمانية النمساوية 04.11.2018

تشدد الشرطة الألمانية الإجراءات على الحدود مع النمسا للحد من الهجرة بشكل غير قانوني إلى البلاد، فريق مهاجر نيوز تحدث مع ضابط شرطة يعمل هناك، واطلع عن قرب على الأوضاع على الحدود.

Libyen Bootsflüchtlinge im Mittelmeer

تأشيرة إنسانية إلى أوروبا .. هل هذا ممكن؟ 31.10.2018

اقترحت لجنة من البرلمان الأوروبي إصدار تأشيرات إنسانية صالحة للمرور إلى دول الاتحاد؛ بهدف تخفيض عدد المهاجرين الذين يضطرون لسلوك طرق خطرة. فهل سيساعد هذا في الحد من الهجرة غير القانونية؟

Syrien Protest gegen die Regierung

القمة السورية في إسطنبول.. ألمانيا بين مصالحها ومساهمتها! 26.10.2018

تشهد إسطنبول قمة حول مستقبل سوريا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بضيافة الرئيس التركي أردوغان. وتشارك ألمانيا بأهداف واضحة ولها ما تقدمه فيها أيضا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  