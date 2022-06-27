السلطات الأردنية: قاتل الطالبة إيمان يطلق النار على نفسه خلال ملاحقته

قالت مديرية الأمن العام الأردنيةفي بيان اليوم (الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2022) "توصل الأمن العام لمكان القاتل المدعو عدي حسان، وحاصر مزرعة اختبأ بها في منطقة بلعما (في محافظة المفرق شرق عمان)".

وأضاف البيان أن "القاتل رفض تسليم نفسه وهدد بالانتحار قبل أن يطلق النار على نفسه" ونقل على اثر ذلك إلى المستشفى حيث فارق الحياة. وكان مقتل الطالبة إيمان ارشيد (21 عاما) في كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية (شمال عمان) الخميس الكاضي بستة عيارات نارية في الرأس قد أثار غضب الأردنيين خصوصا بسبب فرار القاتل.

وباشر الأمن العام حينها التحقيق ليتوصل لتحديد هوية القاتل المفترض وجرت ملاحقته على مدى الأيام الماضية. وأشار بيان الأمن العام الى أن "القاتل خطط لجريمته واتبع اساليب مضللة ظنا منه أن باستطاعته الإفلات من العدالة". ولم تعرف بعد اسباب ارتكاب الجريمة، التي جاءت بعد أيام من مقتل طالبة مصرية طعنا أمام جامعتها بمدينة المنصورة في مصر إثر رفضها الارتباط بالجاني.

وأثار مقتل الطالبة في إحدى الجامعات الخاصة الاردنية غضب كثير من الاردنيين.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب)