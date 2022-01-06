السلام في قرية صغيرة بصحراء النقب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
سواء كانوا يهودًا أو مسلمين، يعيش الأطفال والبالغون من أصول وأجيال مختلفة معًا بسلام في قرية صغيرة بصحراء النقب. وتعود فكرة تأسيس هذه القرية إلى جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي.
اختلف الرئيس جو بايدن عن سلفه دونالد ترامب في ملفات خارجية عديدة، لكنه كان نسخة عنه في ملفات أخرى، كما تراجع عن وعود معينة ووفى بأخرى. كيف تبدو حصيلة سياسات الرئيس الأمريكي في المنطقة العربية؟
عندما تصاعد العنف في الصيف بين حماس في قطاع غزة وإسرائيل، أطلق ثنائي الراب سامح زقوت وأوريا روزنمان أغنيتهما "تعال نحكي دوغري" ضمن مشروع مشترك ينشد السلام والتعايش. فماذا يقول ثنائي الراب عن الصراع في الشرق الأوسط؟
أعلنت إسرائيل كما دول عربية تشديد إجراءات دخول الأجانب إليها لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". وذهبت دول في المنطقة كالعراق والسعودية والسلطة الفلسطينية في نفس اتجاه تشديد الإجراءات الصحية.
نددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار محكمة إسرائيلية يسمح لليهود بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهو قرار من شأنه مفاقمة الوضع الهشّ للغاية في مدينة القدس.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول