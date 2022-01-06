العولمة 3000

السلام في قرية صغيرة بصحراء النقب

سواء كانوا يهودًا أو مسلمين، يعيش الأطفال والبالغون من أصول وأجيال مختلفة معًا بسلام في قرية صغيرة بصحراء النقب. وتعود فكرة تأسيس هذه القرية إلى جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي.