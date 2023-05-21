 السلام في اليمن.. وساطات قبلية ناجحة موازية لجهود الأمم المتحدة! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

السلام في اليمن.. وساطات قبلية ناجحة موازية لجهود الأمم المتحدة!

التطورات الأخيرة تبعث على التفاؤل بحل الأزمة اليمنية وخاصة بعد نجاح صفقة تبادل الأسرى. لكن بموازاة جهود الأمم المتحدة لم تتوقف الوساطات القبلية التي نجحت في عقد صفقات لتبادل الأسرى ومرور المساعدات الإنسانية.

تبادل للاسرى اليمنيين في مطار صنعاء

منذ بداية الحرب في اليمن لم يتوقف دور زعماء القبائل في الوساطة بين طرفي الصراع سواء بشأن تبادل الأسرى والجثث وغير ذلك من القضايا

ما إن انتهت خطوات عمليات تبادل الأسرى الأخيرة في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، حتى تحركت جهود قبلية موازية، في وساطات أفضت للإفراج عن واحد من أبرز الأسرى في سجون جماعة أنصار الله (الحوثيين) ولترفع سقف الآمال مجدداً، بتعزيز جهود إنهاء معاناة ألوف آخرين، بما فيهم السياسي محمد قحطان، الذي تنتظر ابنته العشرينية فاطمة رؤيته، بعد أن فشلت كافة الجهود حتى في مجرد لقائه بعائلته.

مختارات

فاطمة هي واحدة من أسرة قحطان المؤلفة من تسعة أبناء بين ذكور وإناث، يتوقون للقاء والدهم الذي اُعتقل من منزله مطلع أبريل/ نيسان 2015. بعد شهور قليلة من اعتقاله، انقطعت المعلومات بشأنه وحرمت عائلته من أي لقاء، رغم أنه كان أحد أربعة أسماء ذكرها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 في العام 2015، للمطالبة بإطلاق سراحهم، اثنان منهم رأوا النور أخيراً في صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين في أبريل/ نيسان الماضي، وهما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي والمسؤول الأمني السابق ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي)، قبل أن يتدخل وسطاء قبليون ومحليون بإطلاق الثالث فيصل رجب، ليتبقى قحطان، ومثله ألوف المعتقلين والأسرى لا يزالون خلف القضبان.

 وللمرة الأولى وبالتزامن مع عمليات التبادل الشهر الماضي، أدلى رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين عن "أنصار الله "عبد القادر المرتضى، بتصريحات أبدى فيها الترحيب بالتفاوض لإطلاق سراح محمد قحطان. والذي تقول ابنته فاطمة لــDW  عربية "نحن كأسرة محمد قحطان يؤلمنا غيابه هذه الفترة الطويلة بدون أي تواصل و ننتظر خبر عودته"، وفي الوقت الذي تشارك فيه الأسرة الفرحة بقية الأسر التي تم الإفراج عن معتقليها "نتألم أن والدنا ليس بينهم ولا نعلم حاله منذ ثماني سنوات".

كان قحطان ورجب خارج قوائم صفقة التبادل الأخيرة التي جرت بعد مفاوضات لما يقرب من عامين، لكن مفاوضات موازية لوجهاء قبليين ومحليين من محافظة أبين التي ينحدر منها رجب، تحركت للتوسط لدى الحوثيين في صنعاء، وسط اهتمام إعلامي انتهى بإطلاق سراحه خلال أيام قليلة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأصوات المنادية بتشجيع الجهود القبلية لتحقيق اختراقات جديدة في هذا الملف الإنساني، بما في ذلك، ما يتعلق بوضع محمد قحطان. لكن فاطمة قحطان تتردد في الجزم بإمكانية "نجاح أو فشل أي وساطات محلية"، وترى أن تحرك القبيلة ليس عشوائياً، إذ يأتي مسبوقاً بتفاهمات.

الوساطات القبيلة والملف الإنساني

منذ تصاعد وتيرة الصراع أواخر عام 2014 ومطلع عام 2015،بقي دور القبيلة حاضراً على أكثر من صعيد، بما في ذلك جهود الأطراف الرامية للحشد وكسب الولاءات القبيلة، وصولاً إلى دور الوساطات الذي حضر في مختلف المنعطفات التي تتطلب تواصلاً أو تفاهمات بين طرفي النزاع، وخصوصاً في المناطق القريبة من الجبهات في هذه المحافظة أو تلك، وفي عمليات تبادل الأسرى على مستوى أعداد محدودة بالعشرات، هنا أو هناك.

هذا التأثير للعامل القبلي ومع فاعلية حضوره كمسار موازي للجهود الدولية، وإن بأطر محلية في الغالب، لم يعد في الواقع منفصلاً عن المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن، وهو الأمر الذي يمكن تلمسه من خلال لقاءات يعقدها المبعوث الدولي هانس غروندبرغ بين حين وآخر مع شخصيات قبلية ووسطاء محليين.

صورة من أحد اجتماعات وسطاء قبليين

وساطة القبائل لا تقتصر على تبادل الأسرى فقط وإنما تشمل مرور المساعدات الإنسانية وتجنب قصف المناطق المدنية أيضا

وفي حديثه لـDW  عربية، يقول الشيخ بشير علي الشرفي، وهو أحد وجهاء قبائل بني حشيش شرق صنعاء، إن التصعيد الميداني فرض نفسه منذ العام الأول للحرب عليه كما هو حال آخرين ممن يتمتعون بدرجة من القبول لدى الطرفين، للقيام بوساطات بهدف التهدئة وتبادل الأسرى وجثث القتلى. وعلى الرغم من أنه كان في مرحلة ما وفي ظل التحديات، قد حاول التوقف عن لعب دور الوسيط، إلا أنه تلقى اتصالات من قيادات ميدانية في الطرفين، تطالبه بالتوسط في قضايا تبادل أسرى، بحكم علاقاته مع وجهاء قبائل في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة المعترف بها دولياً.

ووفقاً للشرفي الذي ترأس عمليات توسط في أكثر من مناسبة، فقد أسفرت الوساطات القبلية والمحلية عن تبادل 2080 من جثث القتلى وأكثر 1200 أسير، حتى آخر إحصائية متوفرة لديه، ويشدد على أن نجاح مهام الوسيط مرتبطة بثقة الطرفين وحياديته، وخصوصاً في ظل الحساسية الأمنية لملف الأسرى.

حضور نوعي على أكثر من مسار

لا ينحصر حضور الوساطات المحلية التي تقودها الشخصيات القبلية والقيادات المجتمعية، في ملف الأسرى الذين يقُدر عددهم بالآلاف، إذ عملت وفقاً للمحامي والمستشار القانوني عبدالله سلطان شداد، علىالسماح بمرور المساعدات الإنسانية والأدوية من خلال طرقات تربط بين أطراف الصراع، وكذلك تخفيض التصعيد في بعض الجبهات، والاتفاق على إبقاء طرقات فرعية وثانوية مفتوحة لمرور المدنيين، بعد قطع الطرق الرئيسية، وصولاً إلى وساطات "نوعية وإن لم تكن معلنة، اهتمت في تجنيب المدنيين الاستهداف العسكري وكذلك تجنيب مناطق المدنيين أيضا الاستهداف"، يقول شداد في حواره مع DW عربية. ويضيف شداد الذي شارك في اجتماعات متعددة مع فريق المبعوث الأممي إلى اليمن، إن "من أبرز نقاط القوة في إنجاح الوساطات المحلية، هو تكرار التردد والتواصل مع المعنيين في تمثيل الأطراف، وكذلك إشراك وجاهات اجتماعية أثناء تولي الوساطة".

صفية مهدي - اليمن

  • Jemen Taiz | Wassertank

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    يعاني سكان اليمن عموما ليس فقط من شح المياه ولكن أيضا من صعوبة الوصول إليها. مصدر الماء الآبار والأمطار الصيفية، وضاعفت الحرب من معاناة الحصول عليها...

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    والحصول على المياه النظيفة، في بعض الأحيان، صار هما من هموم اليمنيين الكثيرة. ويضطر السكان لشراء المياه، أو الاعتماد على فاعلي الخير الذين يوزعون المياه في حاويات موزعة في شوارع المدينة.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. والمأساة ما تزال مستمرة..

  • Hungersnot im Jemen

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    أطفال اليمن هم أكثر الفئات تضررا من الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرت اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2020.

  • Jemen Taiz | Demonstrant

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    من أسباب الوضع الكارثي على سكان اليمن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووجود إصدارين من العملة الوطنية (قديم وجديد)، وما نجم عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة. وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    الحصول على الاحتياجات الأساسية بات مهمة شاقة في الكثير من الأحيان. أزمات إسطوانات الغاز المنزلي المتكررة شاهد على تردي الخدمات.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    عادت بعض الأسر اليمنية إلى استخدام الأدوات التقليدية كالحطب بسبب أزمات الخدمات المتكررة والأوضاع الاقتصادية الصعبة

  • Jemen Symbolbild Arbeiter

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    يطل اليمن على البحرين الأحمر والعربي الغنيين بالثروة السمكية، لكن غلاء الأسعار والمعارك وارتفاع تكاليف الصيد والنقل والمخاطر الأمنية جعلت الحصول على السمك رفاهية لا يستطيع المعدم أن يحلم بها (الصورة من عدن)

  • Jemen Taiz | Fischhändler

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    حتى تصل الأسماك إلى "سوق الصيد" في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) تكون أسعارها قد تضاعفت.

  • Jemen Taiz | Händler

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    ترتفع أسعار المواد الخضار والفواكه خصوصا في المدن التي تدور داخلها أو حولها المعارك، مثل مدينة تعز (الصورة). وفي هذه الحالة يلجأ الباعة إلى إدخال المواد الغذائية من خلال طُرُق بديلة وعرة ملتفة وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعارها.

  • Jemen | Alltag in Sanaa

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    المقابر في اليمن تحولت إلى مزارات تشبه الحدائق، لكنها ليست للفسحة، بقدر ما هي تعبير عن زيادة أعداد قتلى الحرب أو موتى الأمراض والأوبئة.

  • Jemen Taiz | Hochzeitsfeier

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    على الجانب الموازي هنا الفرح فوق ركام الحرب! شباب يحتفلون في عرس في الشارع. الموسيقى تصدح وتطغي أحيانا على صوت الرصاص. لكن في اليمن إطلاق الرصاص ليس فقط بسبب الحرب، ففي الأعراس يطلق الرصاص عادة في الجو للتعبير عن الفرح، إلأ أن ذلك اصبح يثير الرعب لدى البعض بسبب الحرب.

  • Musik im Jemen

    جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء

    رغم الحرب والأوضاع الصعبة، وقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والتضييق على الحريات، إلا أن الحياة تستمر. شباب وشابات قرروا أن يعزفوا للحب وللحياة ولمستقبل أفضل..