السكك الحديدية الألمانية: إصلاح العطل واستمرار الاضطراب

قال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية في برلين اليوم السبت (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2022) إن الاضطراب في حركة القطارات سيتواصل على مدار اليوم، مشيرا إلى إصلاح العطل الذي تسبب في توقف الحركة.
وكانت الشركة أعلنت صباح اليوم أن عطلا تقنيا في الاتصالات اللاسلكية للقطارات تسببت في شل حركة قطارات النقل العام التابعة للشركة بشمال ألمانيا.
وأشارت الشركة إلى أن جميع خطوط القطارات الإقليمية السريعة والإقليمية في محيط ولايتي سكسونيا السفلى وبريمن على وجه التحديد تأثرت بالعطل، وهو ما تسبب بدوره في مشكلات بحركة القطارات في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وبرلين وهيسن.
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "لا توجد حاليا خيارات السفر لمسافات طويلة من/إلى هامبورغ وشليزفيغ-هولشتاين وسكسونيا السفلى، وكاسل- فيلهمسهوه وبرلين وشمال الراين-ويستفاليا".
وأوصت الشركة الركاب بالاطلاع على المستجدات عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيقها على الهواتف الذكية أو تليفونيا قبل وقت قصير من الرحلات المجدولة.
وجاء في بيان الشركة على موقعها الإلكتروني: "بمجرد حصولنا على معلومات جديدة، سنبقيكم على اطلاع دائم هنا".
خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
لا تستغرب إن لم تفهم شيئا مما يقوله موظف السكك الحديدية الألمانية عبر مكبرات الصوت في محطات ألمانيا، فغالباً ما يكون السمع في المحطات سيئ، حتى يقال في ألمانيا في حالة عدم فهم شيء خلال حوار ما:"أفهم فقط محطة قطار".
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
أسرع قطارات ألمانيا هو قطار ICE وهو مختصر لجملة انتر سيتي اكسبرس، تبلغ سرعته القصوى نحو 300 كم في الساعة. في المرتبة الثانية من حيث السرعة والرفاهية يأتي قطار IC ويعني انتر سيتي، سرعته القصوى تبلغ 200 كم في الساعة. بعده يأتي قطار (RB) و (RE) باللون الأحمر (في الصورة)، وهي قطارات تتوقف في أغلب المحطات على طريق السكة الحديدية.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
يقال إن الألمان معروفون بدقة المواعيد، وبالذات القطارات الألمانية التي يضرب فيها المثل بدقة الوصول والمغادرة. لكن هذا الأمر ليس حقيقيا غالباً. إذ بلغ عدد قطارات انتر سيتي التي تأخرت خمس دقائق عن موعدها خلال عام 2018 نحو 75 بالمائة منها.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
قبل الصعود إلى القطار يجب شراء التذكرة، وفي حال كانت ماكينة بيع التذاكر في المحطة معطلة عن العمل، يمكن شراء التذكرة من مفتش التذاكر في القطار، بشرط أن يبحث الراكب بنفسه عن المحصل، لا العكس. إذ يمكن أن يضطر الراكب لدفع غرامة مالية في حال عدم وجود تذكرة معه.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
هناك نوع من تذاكر القطار يمكن أن تستعمل من قبل خمسة أشخاص يسافرون في نفس القطار وفي وقت واحد. فلا تتفاجأ إن شاهدت في محطة القطار، شخصاً يعرض عليك دفع جزء من مبلغ التذكرة لقاء الانضمام إليه في الرحلة، طبعاً في حال كون وجهة الرحلة واحدة. وكلما زاد عدد الأشخاص المنضمين في شراء التذكرة، قل المبلغ المدفوع من كل فرد.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
لا توجد أماكن مخصصة للدراجات الهوائية في قطار ICE . لكن توجد في قطار IC والقطارات الأخرى. لاصطحاب الدراجة إلى القطار يجب شراء تذكرة خاصة بذلك.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
لا تضمن لك تذكرة القطار الحصول على مقعد معين، إلا في حالة حجز ذلك مسبقاً. أحياناً لا يمكن معرفة إن كان المقعد محجوزا أم لا. فلا تستغرب في حال طلب أحد ما منك مغادرة المقعد كونه قد حجزه مع سعر التذكرة. ما عليك في هذه الحالة سوى مغادرة المقعد والبحث عن آخر.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
هناك عربات الدرجة الأولى والثانية والمطعم الملحق بالقطار. كي تقف في المكان الصحيح قبل أن يصل القطار عليك مشاهدة لوحة على الرصيف توضح توزيع الدرجات وحتى أرقام العربات. في حال وقوفك في المكان الصحيح يمكنك ركوب القطار مباشرة من الباب القريب لعربتك.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
عند حجز التذكرة تتوفر إمكانية الحصول على مكان معين، مثلا قرب طاولة، قرب الباب، عند النافذة، مع امكانية وجود توصيلة لشحن التلفون أو اللابتوب. وهناك أماكن معينة يمنع فيها استعمال الهاتف أو التكلم فيها بصوت مرتفع. لذا يجب ملاحظة العلامات الموضوعة في العربة، والتي يجب الالتزام بقواعدها.
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كي لا يفوتك القطار! ـ عشرة أشياء ينبغي معرفتها عند السفر
من يسافر مع أطفاله في قطار ICE عليه بكل تأكيد تجنب حجز مقاعد في العربات الهادئة. ومن المهم حجز مقاعدة مسبقة بجانب التذاكر. الأطفال دون 6 أعوام يسافرون مجاناً، والصغار تحت 15 أيضاً، في حال مرافقتهم لأحد أبويهم أو أجدادهم أو الشخص المتبني لهم. إعداد: إليزابيث غرينر/ ع.خ