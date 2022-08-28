 السكر والدهون يغيران الدماغ وفق دراسة ألمانية.. كيف؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.04.2023

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صحة

السكر والدهون يغيران الدماغ وفق دراسة ألمانية.. كيف؟

أظهرت دراسة لمعهد ماكس-بلانك الألماني أن السكر والدهون يغيران دماغنا ما يجعلنا نتناولهنا بنهَم. كيف يحدث ذلك؟ وهل يمكن إعادة برمجة الدماغ بحيث تتخلص أجسامنا من الإدمان عليهما؟

خلص الباحثون إلى أن استهلاك السكر والدهون بكثرة يؤديان إلى تطور روابط عصبية جديدة في الدماغ، ما ينتج عنه إعادة برمجة لشبكات الدماغ.

خلص الباحثون إلى أن استهلاك السكر والدهون بكثرة يؤديان إلى تطور روابط عصبية جديدة في الدماغ، ما ينتج عنه إعادة برمجة لشبكات الدماغ.

تمكن معهد ماكس-بلانك لأبحاث الأيض (التمثيل الغذائي) في كولن (كولونيا) من إثبات أن الدماغ يتغير نتيجة الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالدهون والسكر، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية الألمانية NDR. وتكون النتيجة أن الدماغ يأمرنا بأن نتجه لتفضيل الأطعمة غير الصحية ويصبح من الصعب مقاومة هذه الرغبة المكتسبة.

مختارات

من أجل خفض مستوى الكوليسترول المرتفع في الدم وتجنب الكثير من عواقب ذلك كتصلب الشرايين والسكتات الدماغية والقلبية، ينصح بإيلاء المزيد من الاهتمام للأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة في النظام الغذائي.

بسبب عدم توفر علاج ضد مرض الكبد الدهني، ينصح خبراء التغذية بتغيير نمط الحياة والنظام الغذائي. ولهذا هناك بعض الأطعمة تساعد بشكل خاص في إزالة السموم والدهون من الكبد.

يبدو أن فوائد القهوة لا تقتصر على المفعول المنشط، وإنما هناك فوائد أخرى، مثل تخفيض الدهون في الجسم وأيضا تخفيض مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وهذا ما بحثته دراسة جديدة أجراها فريق من جامعة بريستول البريطانية.

السكر والدهون ينشطان أنظمة المكافأة في الدماغ

هناك ارتباط مباشر بين الدماغ والأمعاء: عندما يصل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، تسجل أجهزة استشعار مختلفة ما إذا كان يحتوي على السكر والدهون. تنتقل هذه المعلومات إلى الدماغ عبر وصلات عصبية مختلفة.

تصل الإشارات إلى مركز المكافأة في الدماغ، مما يجعلك تشعر بالرضا ويحفز الرغبة في المزيد من السكر والدهون. تظهر الدراسة الحالية للمعهد الألماني أن ما يحدث أكثر من مجرد تأثير قصير المدى في الدماغ.

في الدراسة، تناولت مجموعتان من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي قطعة حلوى صغيرة كل يوم لمدة ثمانية أسابيع بالإضافة إلى طعامهم الطبيعي. في كلتا المجموعتين، كانت الحلوى تحتوي على نفس عدد السعرات الحرارية، لكن احتوت الحلوى في إحدى المجموعتين على نسبة عالية من الدهون والسكر، بينما احتوت المجموعة الثانية على نسبة عالية من البروتين.

وقبل الأسابيع الثمانية وبعدها، أُعطي الخاضعون للدراسة مخفوق الحليب المحتوي على كميات مختلفة من الدهون والسكر.

وخضع المشاركون في الدراسة للتصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة تأثير الأطعمة الغنية بالدهون والسكر على أدمغتهم. وتبين بالفحص أن الأشخاص الذين تناولوا الحلوى التي تحتوي على الدهون والسكر في الأسابيع السابقة للتجربة تذوقوا المخفوقات المحتوية على الدهون والسكر بشكل أفضل من المجموعة الأخرى.

إعادة برمجة شبكات الدماغ

تم تنشيط نظام المكافآت في دماغ المشاركين المعتادين على استهلاك الدهون والسكر. وخلص الباحثون إلى أن روابط عصبية جديدة في الدماغ قد تطورت بحيث حدثت إعادة برمجة لشبكات الدماغ.

وتلك التغييرات في شبكات الدماغ تدوم، بمعنى ان أولئك الأشخاص سيفضلون في المستقبل دون وعي تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكر.

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السكر والدهون يعززان السمنة ومرض السكري

ومن المعروف أن زيادة استهلاك السكر والدهون معاً يؤديان إلى رفع مخاطر زيادة الوزن والإصابة أمراض التمثيل الغذائي كالسكري على سبيل المثال لا الحصر.

بمجرد أن يعتاد الدماغ على الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، فإنه لا يطلب المزيد والمزيد منها فحسب، بل يميل كذلك إلى رفض الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون أو السكر. يولد كل شخص بشغف فطري بالطعام الحلو المذاق، ولكن عندما يقوّي التعود ذلك الولع، تصبح الأطعمة الصحية في النهاية بلا طعم.

ما الحل؟

لا يمكن إعادة تعويد الدماغ على التقليل من الدهون والسكر بسرعة؛ لأن الأنماط الغذائية التي ترسخت على مدى سنوات عديدة يصعب القضاء عليها بسهولة. ولكن يمكن "إعادة برمجة" الجسم والدماغ من جديد للتعود على الأطعمة الأقل دهنية وسكراً.

ووفق أخصائي التغذية، يحتاج الجسم إلى حوالي 60 يوماً لإجراء هذا التغيير، والكلام دائماً على عهدة الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية الألمانية NDR.

خ.س/ أ.ح

  • Hofladen mit frischem Gemüse und Obst (picture-alliance/dpa/V. Heinz)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الخضروات

    من يتناول ما قدره حجم كف اليد من الخضروات والفاكهة الملونة يوميا خمس مرات على الأقل، يعطى لنفسه كل ما يحتاجه من العناصر الغذائية للحفاظ على صحته البدنية والنفسية. فالخضروات تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تخفف من أعراض القلق والخوف والاكتئاب.

  • Symbolbild NEIN - aus Bonbons (picture-alliance/Frank May)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    سكر أقل

    مقاومة الأطعمة التي تحتوي على السكر مثل الحلوى وبعض المشروبات الغازية أمر صعب، لكنه ضروري للحفاظ على العقل السليم في الجسم السليم. باحثون من جامعات لانكاستر ووارويك في (البريطانية) وهومبولدت (الألمانية) اكتشفوا أن من يكثرون من تناول أطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، يعانون من حالة مزاجية سيئة، بالمقارنة مع الذين يضبطون استهلاكهم للسكريات، بل ويشعرون بعد تناولهم لها بالنعاس والإجهاد.

  • Einkaufsbeutel aus Papier mit Lebensmittel (Imago/Westend61)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    فيتامين ب

    يلعب فيتامين ب دوراً محورياً في الحفاظ على عقل سليم، فهو ينشط الجهاز العصبي ويقاوم النعاس والإجهاد. من أهم أنواعه فيتامين ب1، فيتامين ب2 والنياسين (أو ب3) بالإضافة إلى حمض الفوليك (ب9). بعض الأغذية التي تحتوي على فيتامين ب هي الخضروات، اللحم الخالي من الدهون، المكسرات، السمك، الموز، البطاطا ومنتجات الألبان.

  • Fermentiertes Essen (picture-alliance/Zoonar/M. Uliasz)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    المعينات الحيوية

    المعينات الحيوية (بروبيوتيكا) عبارة عن منتجات تحتوي على عضويات وخمائر مفيدة للجهاز الهضمي، وهي تساهم في الحفاظ على بكتيريا المعدة المفيدة، كما تساعد في تقليل اضطرابات القلق والإكتئاب. المنتجات التي تحتوي على هذه المعينات الحيوية تتضمن منتجات الألبان مثل الزبادي، بالإضافة إلى المخللات. كما يمكن الحصول على المعينات الحيوية من المكملات الغذائية على شكل كبسولات.

  • Deutschland Beeskow | Wintersonne (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    فيتامين د

    يربط بعض العلماء نقص فيتامين د في الجسم بزيادة أعراض الإكتئاب والتاثير السلبي على الحالة المزاجية. ليس من الواضح إذا كان نقص فيتامين د يتسبب في الإكتئاب بشكل مباشر، ولكن المعروف أن الذين يعانون من الإكتئاب لا يخرجون كثيراً وبالتالي لا يتعرضون لضوء الشمس بقدر كاف. لذلك ينصح بالتعرض للشمس كلما أمكن، خاصة لمن يعيشون في المناطق التي يطول فيها الشتاء.

  • gemischter Salat mit Feigen, Tomaten, Schafskäse, Crispinis und Schinken (picture-alliance/R. Märzinger)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    المغنيزيوم

    أظهرت دراسات أجريت على جرذان أن نقص المغنيزيوم يؤدي إلى زيادة اضطرابات الخوف والقلق. لذلك تسهم الأغذية الغنية بالمغنيزيوم في إحساس الشخص بالهدوء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي. من الأغذية الغنية بالمغنيزيوم الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والسلق بالإضافة إلى البقوليات واللوز ومنتجات دقيق القمح الكامل.

  • Fisch und Meeresfrüchte (picture-alliance/Zoonar/K. Solovyeva)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الزنك

    معدن الزنك من أهم المعادن للجسم، ويساعد في التقليل من الخوف والإضطرابات. ويتسبب نقص الزنك في الجسم بزيادة أعراض الإكتئاب والعصبية والتصرفات العنيفة. تحتوي العديد من الأغذية على الزنك مثل المحار والكبد وصفار البيض ومنتجات دقيق القمح الكامل بالإضافة إلى بذور القرع والسمسم.

  • Steak in Pfanne (Imago/Imagebroker)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    اللحم الأحمر

    لا يعني الغذاء الصحي عدم التمتع بشريحة لحم من وقت لأخر، بشرط أن يكون اللحم غير معالج أو ممتلئ بالدهون مثل لحوم النقانق. يمكن تناول شرائح صغيرة من اللحم الأحمر حتى ثلاث مرات أسبوعياً، فاللحم الأحمر يحتوي على الحديد الذي يقاوم أعراض الإجهاد.

  • Paranüsse (Colourbox)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الجوز البرازيلي

    يحتوي الجوز البرازيلي على مادة السيلينيوم، وهي مادة لا يحصل عليها الكثير من الأشخاص بالقدر الكافي. يتسبب تقص السيلينيوم في الجسم في سوء الحالة المزاجية، ولذلك ينصح بتناول كميات صغيرة من الجوز و المكسرات بشكل مستمر. كما يحتوي العسل الأسود والأغذية البحرية والخضروات أيضاً على السيلينيوم.

  • Kurkuma (picture-alliance/Arco Images GmbH)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الكركم

    يساعد الكركم (أو الخرقوم في بعض البلاد) على تهدئة الإلتهابات بالجسم وتخفيف الإلتهابات المزمنة التي يعاني منها البعض والتي تؤثر على وظائف المخ. المادة الفعالة في هذا البهار هي الكركمين، وهي ترفع نسبة الحمض الدهني أوميغا 3 المفيد في المخ، مما يساعد على تخفيف التوتر والقلق.

  • Mediterrane Küche (Colourbox)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    مطبخ بلاد البحر الأبيض المتوسط

    يتميز المطبخ المتوسطي بالأطعمة الصحية المتنوعة والشهية. فالوجبة تتكون عادة من الخضروات والسمك وخبز الدقيق الكامل مع إضافة زيت الزيتون والأعشاب والبهارات. ويمكن بعد الوجبة التحلية بقطعة من الفاكهة الطازجة. يؤدي إتباع طريقة غذاء المطبخ المتوسطي بشكل مستمر والتخلي عن الأطعمة التي تحتوي على السكر والدقيق الابيض إلى تحسن الحالة المزاجية والإصابة بالإكتئاب بمعدلات أقل، بحسب ما توصلت إليه أحد الدراسات.

  • Frau mit Tasse Kaffee (Fotolia/Africa Studio)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    كافيين أقل

    تنصح بعض المنظمات المعنية بالصحة النفسية الحذر عند تناول مشروبات تحتوي على مادة الكافيين. فعلى الرغم من إعطائها للشخص شعوراً بالنشاط، إلا أن الإكثار منها يؤدي إلى التوتر والإكتئاب وإضطرابات النوم. لذلك ينصح بالإعتدال والتقليل من كمية القهوة أو الشاي خاصة قبل النوم.

  • Deutschland | Trinken bei Hitze (picture-alliance/dpa/Bildfunk/K.-J. Hildenbrand)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الشرب الكافي للماء

    ينصح بشرب الماء بكميات كافية يومياً للحفاظ على صحة الجسم والمخ، فمن لا يشرب الماء بشكل كاف يجد صعوبة في التركيز والتفكير بوضوح. يُنصح عادة بشرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً. كما قد يساعد شرب كوب من شاي البابونغ مساءاً أيضاً على تهدئة الأعصاب بعد يوم شاق.

  • Schokolade Zartbitterschokolade (Fotolia/PhotoSG)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الشوكولاتة الداكنة

    يشعر الشخص بالسعادة بعد تناول قطعة من الشوكولاتة، وهو شعور لطيف ومطلوب. لذلك فمن الممكن أيضاً تناول الشوكولاتة بشرط ان تكون داكنة، أي أن تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو. كما يجب الإنتباه إلى الكميات للحفاظ على الوزن.


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