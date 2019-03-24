 السفينة النرويجية ″فايكينغ سكاي″ تصل للميناء بعد إنقاذها | أخبار | DW | 24.03.2019

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أخبار

السفينة النرويجية "فايكينغ سكاي" تصل للميناء بعد إنقاذها

وصلت السفينة السياحية "فايكينغ سكاي" إلى ميناء في النرويج، بعد مرور أكثر من 24 ساعة من إصدارها أول نداء استغاثة. وكان نحو 500 راكب قد نقلوا جوا من السفينة بعد أن واجهت مشكلات بالمحرك وسط تقلب مياه البحر ورياح عاتية.

Norwegen Molde Kreuzfahrtschiff Viking Sky im Hafen (picture-alliance/NTB scanpix/S.O. Ekornesvåg)

وصلت سفينة سياحية كان على متنها نحو 1400 شخص، حين تعطّل محرّكها قبالة السواحل النرويجية، إلى مرفأ في شمال هذا البلد الإسكندنافي الأحد (24 مارس/آذار  2019)، بعد أن تم نقل مئات من ركابها في عملية إنقاذ جوية مميزة، حسب ما أفاد الإعلام المحلي.
وفقدت السفينة  السياحية فايكينغ سكاي العمل بثلاث من محركاتها وسط الأمواج العاتية قبالة سواحل النرويج أمس السبت، ما دفع بربانها لإرسال نداء استغاثة. ورافقت قاطرات بحرية السفينة التي وصلت بفضل محركاتها إلى مرفأ مولدي في شمال غرب النرويج بعد أن كان تم إخلاء نحو ثلث ركابها وطاقمها البالغ عددهم 1373 شخصا. ووقع الحادث على بعد حوالى 2.5 ميل بحري قبالة منطقة رومسدال في غرب النرويج والتي سبق أن شهدت حوادث غرق عدة.

وفي وقت سابق قال مركز الإسعاف في جنوب النرويج في تغريدة عبر تويتر إنّ "السفينة السياحية فايكينغ سكاي وجّهت نداء استغاثة. مشاكل في المحرّك وسط أحوال جوية سيئة". وقرّرت السلطات على الفور إجلاء الركاب على متن مروحيات بسبب الأمواج العاتية عوضا عن المخاطرة بإبقائهم على متن السفينة. وقال قائد عمليات الشرطة تور اندري فرانك: "نفضل أن يكون الركاب على البر بدلا من أن يكونوا على متن السفينة".

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وكانت السلطات أعلنت صباح الأحد أنّها أنقذت 397 شخصا من أصل 1373 شخصا على متن السفينة عبر مروحيات، يستطيع كل منها نقل ما بين 15-20 شخصا في الرحلة الواحدة. ويتم رفع الركاب من السفينة إلى المروحية الواحد تلو الآخر بواسطة حبل. وأوضحت الشرطة أنّه تم نقل 17 شخصا إلى المستشفيات. ولجأت سلطات البلد الإسكندنافي الى خمس مروحيات وسفن إنقاذ وأخرى تابعة لخفر السواحل .

وصباح اليوم الأحد (24 مارس 2019) تمكن طاقم السفينة من إعادة تشغيل ثلاث من محركات السفينة الأربع. فيما ذكرت تقارير أنّ قاطرتين وصلتا إلى محيط موقع السفينة السياحية.

وأظهرت مقاطع فيديو الفوضى على متن السفينة، إذ تناثرت قطع أثاث على أرضية السفينة فيما تداعت أجزاء من سقفها، وتجمع عشرات الركاب الذين ارتدوا سترات النجاة بانتظار إجلائهم.

وقال ريان فلاين الذي التقط أحد هذه المقاطع "نحن بانتظار المروحية لنغادر" السفينة. وأكّدت راكبة بعد إجلائها "لم أر شيئا أكثر رعبا من هذا في حياتي". وبحسب المسؤول في مركز الاسعاف في جنوب النرويج بير فييلد فإنّ ركّاب السفينة يتوزّعون على 16 جنسية وعدد كبير منهم هم أميركيون وبريطانيون. وأقيم مركز لاستقبال الركاب الذين يتم إجلاؤهم.

م.أ.م/ ه.د ( أ ف ب)

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    الكاتب: زمن البدري


 

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