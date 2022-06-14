السفير الأوكراني ميلنيك يغادر ألمانيا بعد 8 سنوات في منصبه

غادر السفير الأوكراني أندريه ميلنيك برلين بالسيارة أمس السبت (15 أكتوبر/ تشرين الأول) باتجاه أوكرانيا، وعبر في وقت متأخر من مساء السبت الحدود إلى بلده. وكتب على تويتر من المعبر الحدودي "معركتنا مستمرة. أوكرانيا ستنتصر. أصدقائي الألمان الأعزاء، أشكركم على كل شيء. وداعا".

ومن المتوقع أن يصل سفي ر أوكرانيا الجديد أوليكسي ماكييف إلى برلين غداً الاثنين. ولن يتم تغيير قيادة السفارة رسميا إلا باعتماد من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والذي لم يتحدد له موعدا رسميا حتى الآن.

يذكر أن ميلنيك 47 عاما ظل يمثل مصالح بلاده في ألمانيا على مدار ثمانية أعوام، وانقسم رد الفعل على انتقاده الحاد والمتكرر لتردد الحكومة الألمانية في دعم بلاده في مواجهة الهجوم الروسي بين مؤيد ومعارض.

وفي معرض رده على سؤال بشأن ما حققه خلال عمله كسفير لنحو ثمانية أعوام، قال ميلنيك إنه يعتقد أنه نجح في إثارة اهتمام الألمان بقضية أوكرانيا بشكل جعلهم يتعرفون على أوكرانيا ويفهمونها بشكل حقيقي.

وأعرب السفير الأوكراني عن أسفه لأنه لم ينجح مبكرا، وقبل وقت بعيد من الحرب، في ترتيب توريدات الأسلحة " لكن بعد بدء الحرب صارت القضية رقم واحد بالنسبة لي هي أن يفهم الألمان أنهم أيضا ملزمون بدعمنا عسكريا. عندما أعود إلى وطني الآن سيملؤني الفخر بأن العديد من أنظمة الأسلحة التي تساعدنا في تحرير المناطق المحتلة وتحرير مواطنينا خطوة خطوة، تم توريدها من ألمانيا".

وأضاف: "من دواعي ارتياحي أننا - نحن الأوكرانيين- أمكننا أن نشعر أيضا بالتحول الزمني (تعبير أطلقه المستشار الألماني أولاف شولتس بعد اندلاع الحرب)، ورغم ذلك لم يتم التمكن من إيصال مساعدات من جمهورية ألمانيا الاتحادية تكفي لطرد الروس".

وردا على سؤال عن أكبر خيبة أمل شعر بها، وأجمل حدث شهده، قال ميلنيك إن أكبر خيبة أمل بالنسبة له كانت تتمثل في عدم إدراك الحكومة الألمانية السابقة، أو عدم رغبتها في أن تدرك أن من الممكن منع هذه الحرب البربرية، "فالمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل كان يمكنها أن تعمل الكثير جدا على صعيد تجنب الحرب واتخاذ تدابير مضادة، أما أجمل حدث فكان في مساء سبق خطاب المستشار شولتس عن التحول الزمني في يوم السبت الموافق 26 شباط/ فبراير عندما أخطرني عضو في الحكومة بشكل شخصي بأن ألمانيا ستتخلى عن موقفها الممانع الذي انتهجته على مدار عقود وستورد أسلحة إلينا أخيرا. كان هذا هو النجاح الكبير. واعتراني عندئذ شعور بأننا لسنا وحدنا في مواجهة روسيا المعتدية".

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاغ" دعا ميلنيك إلى إقامة "تحالف الدبابات الأوروبي" لدعم بلاده. وأوضح ميلنيك أن "اثنتي عشرة دولة لديها 2000 دبابة ليوبارد 2". "إذا تنازلت كل من هذه الدول عن حوالي 10 في المائة من ذلك لأوكرانيا، فيمكننا تشكيل جيش كامل من 200 دبابة أو أكثر لتحرير الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا بشكل أسرع."

ومن المرجح الآن أن يصبح ميلنيك نائبا لوزارة الخارجية، وهو المنصب الذي كان يشغله في السابق. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة الأوكرانية قرارا نهائيا في هذا الشأن. فيما ستبقى زوجته وابناه (11 و20 عاما) في برلين، بشكل مبدئي.

وقال ميلنيك: "لهذا السبب، اشعر بالفضول لمعرفة ما ينتظرني. ربما التقي الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي يوم الثلاثاء المقبل. وبعد ذلك آمل أن يخبرني شخصيا أين يراني في فريقه الكبير".

ع.أ.ج/ ع غ (د ب ا)