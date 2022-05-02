السفير الأوكراني في برلين يهاجم مجددا المستشار الألماني شولتس

انتقد السفير الأوكراني لدى برلين أندري ميلنيك المستشار الألماني أولاف شولتس لاستبعاد الأخير زيارته إلى كييف في الوقت الحالي. بينما تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونائبان في البوندستاغ زيارة كييف لإظهار دعمهم لأوكرانيا مع استمرار الهجمات الروسية.

وكان شولتس في تصريحات للقناة الألمانية الثانية "زد دي إف" مساء الاثنين (الثاني من مايو/ أيار 2019)، قد أوضح أن مسألة رفض كييف لزيارة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير لاتزال تقف في طريق قيامه بهذه الرحلة. وكان شتاينماير يعتزم الذهاب إلى كييف مع رؤساء دول بولندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا في منتصف نيسان/أبريل، لكن كييف رفضت الزيارة.

واعتبر شولتس أنه من غير المقبول أن يتم إبلاغ دولة تقدم الكثير من المساعدات العسكرية والمالية وما يتم الاحتياج إليه عندما يتعلق الأمر بالضمانات الأمنية، بأن يحجم رئيس دولتها عن الزيارة.

موقف "يجانب منطق رجل الدولة"

غير أن السفير الأوكراني في برلين وبنبرة هجومية، وصف شولتس أنه يتقمص دور الشخصية التي "تعرضت إلى إهانة" و "لا يتصرف بمنطق رجل الدولة"، في حين يتعلق الأمر "بحرب الإبادة الأكثر وحشية منذ الهجوم النازي على أوكرانيا، إنها ليست روضة أطفال"، يقول ميلنيك مضيفا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون سعيدا باستقبال المستشار الألماني في كييف.

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وفي حواره مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، تابع السفير بأن بلاده بحاجة إلى السلاح أكثر "من أي زيارات رمزية"، وجدد طلبه في أن "ينفذ الائتلاف الألماني الحاكم طلب البوندستاغ بتسليم الأسلحة الثقيلة بسرعة وأن يفي بالوعود التي قطعت حتى الآن".

كما طالب ميلنيك الحكومة الألمانية بالتوقف عن السماح للسفن التي تحمل بضائع روسية بتفريغ شحناتها في الموانئ الألمانية. داعيا الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وجميع الموانئ الألمانية "إلى مقاطعة السفن الروسية أو السفن التي تحمل شحنات روسية، ولاسيما ناقلات النفط".

وتأتي هذه الدعوة بعد أن رفض عمال التفريغ في العاصمة الهولندية امستردام التعامل مع ناقلة من روسيا تحمل زيت ديزل أول أمس السبت. ورست الناقلة "ساني ليجر" قبالة السواحل الهولندية بعدما رفض عمال الميناء تفريغ حمولتها، حسبما أفادت شبكة "إن.أو.إس" الاخبارية. وكانت الناقلة قد توجهت إلى هولندا بعد رفض عمال الموانئ في السويد تفريغها.

وقال ميلنيك إنه يتعين أيضا عدم تفريغ الناقلة "أدفاندغ بوينت" التي ترسو حاليا قبالة سواحل ميناء روستوك الألماني. وجاءت السفينة من ميناء

بريمورسك الروسي وتحمل منتجات نفطية روسية.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول قبل الحرب وبعدها صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ميناء ماريوبول صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! متنزه داخل المدينة يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المتنزه الآن أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مسرح مدينة ماريوبول اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المسرح بعد قصف المدينة المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! الحرب جعلته أطلالا و"خردة" هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! طرق وشوارع حديثة هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول كيف أصبحت الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة) الكاتب: علاء جمعة



ويضطلع ميناء روستوك بشمال شرق ألمانيا بدور رئيسي في تفريغ النفط والمنتجات النفطية إلى المصافي التي تقع في مدينتي شفيدت وليونا شرقي

ألمانيا. وذكرت مصادر على صلة بميناء روستوك أن الوضع القانوني في ألمانيا لا يسمح حاليا برفض تفريغ أي بضائع.

شولتس يدافع عن سياساته

يذكر أن ميلنيك لطالما انتقد عدم حصول بلاده على ذخيرة لدبابات غيبارد المضادة للطائرات التي وعدت ألمانيا بتسليمها. والدبابات هي أول أسلحة ثقيلة يتم تسليمها مباشرة من ألمانيا إلى أوكرانيا في الصراع الحالي. واتهم المستشار الألماني بالتردد والبطء. وهي اتهامات نفاها المستشار في حوار مع القناة المذكورة بقوة، مشددا أنه تحرك "دائما بشكل سريع، مع الجميع" مضيفا أن استراتيجيته الثابتة، هي أن تتصرف ألمانيا "بحكمة وبعقل واضح".

وشدد شولتس على أن المساعدات المالية والعسكرية التي قدمتها ألمانيا والدول الأخرى ساهمت في النجاحات التي حققها الجيش الأوكراني، الذي قال إنه "قادر الآن على الصمود لفترة طويلة ضد مثل هذا الخصم العتيد". وطالب شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الحرب فورا، موضحا أن العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا لن تُرفع قبل أن تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع كييف، مضيفا أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر السلام الذي تريده.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)