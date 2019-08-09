 السفير الأمريكي في برلين يتهم ألمانيا بـ ″إهانة″ بلاده | أخبار | DW | 25.11.2019

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أخبار

السفير الأمريكي في برلين يتهم ألمانيا بـ "إهانة" بلاده

ليست المرة الأولى التي يوجه فيها السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينيل انتقادات للحكومة الألمانية. غرينيل بدا غاضبا من مقارنة أجراها وزير الاقتصاد الألماني بين الصين والولايات المتحدة ليتهم ألمانيا بـ "إهانة" بلاده.

السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينيل أمام القصر الرئاسي في برلين (صورة من الأرشيف)

السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينيل أمام القصر الرئاسي في برلين (صورة من الأرشيف)

اتهم السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، الحكومة الألمانية بـ "إهانة بلاده" وذلك على خلفية المشاركة المحتملة للصين في توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس من الاتصالات النقالة في ألمانيا.

وجاء في بيان نشره غرينيل اليوم الإثنين (25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019): "التصريحات الأخيرة لممثلين رفيعي المستوى للحكومة الألمانية، والتي شبهوا فيها الولايات المتحدة بالحزب الشيوعي الصيني، هي إهانة لآلاف الجنود الأمريكيين الذين يسهمون في ضمان أمن ألمانيا". مضيفاً أن هذا التشبيه أيضا إهانة لملايين الأمريكيين الذين يعملون من أجل وجود حلف غربي قوي.

وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر آلتماير قد عقد مقارنة في لقاء تلفزيوني بين الولايات المتحدة والصين، وقال إن ألمانيا لم " تفرض مقاطعة" على أمريكا حتى في قضية وكالة الأمن الوطني الأمريكية الخاصة بالتنصت الهاتفي للاستخبارات الأمريكية على ألمانيا. وأضاف أن الولايات المتحدة "تطلب أيضا من شركاتها أن تنقل معلومات معينة ضرورية لمكافحة الإرهاب".

مختارات

رفض وزير الخارجية الألماني تصريحات للسفير الأمريكي المثير للجدل بشأن "تخفيض" محتمل للتعاون الاستخباراتي في حال مشاركة الصينيين في بناء شبكة الجيل الخامس من الاتصالات، معتبراً ذلك "تدخلاً" في الشؤون الداخلية. (20.03.2019)

"ألمانيا ليست جمهورية موز"، هذا ما قالته زعيمة الحزب الاشتراكي أندريا نالس ردا على لقاء بين السفير الأمريكي في برلين مع رؤساء مجالس إدارات كبرى شركات السيارات الألمانية، لبحث إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. (08.07.2018)

وتتخوف الحكومة الأمريكية من نقل مثل هذه المعلومات إلى الحكومة الصينية في حال مشاركة شركة هواوي الصينية في مشروع شبكة الجيل الخامس في ألمانيا.

وكان حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، قد قرر مطلع الأسبوع الجاري عدم استبعاد شركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات بوجه عام من المشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في ألمانيا.

وجاء في القرار، الذي تم المصادقة عليه أول أمس السبت بأغلبية كبيرة خلال المؤتمر العام للحزب المنعقد بمدينة لايبزيغ، شرقي ألمانيا، أنه بإمكان الشركات التي تلبي معايير أمنية محددة على نحو قابل للمراجعة المشاركة في هذا التطوير.

ونص القرار على أن من الممكن الوثوق في مشروع توسيع نطاق الشبكة "فقط في الشركات التي ستلتزم بتقديم كتالوج أمان محدد بوضوح يمكن التحقق منه". وأضاف القرار أن هذا الكتالوج يجب أن يتضمن "استبعاد وجود تأثير على بنيتنا التحتية لشبكة الجيل الخامس عبر دولة أجنبية".

في المقابل، تلح الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في تحذير ألمانيا من مشاركة شركة هواوي في شبكة الاتصالات النقالة.

أ.ح/ ص.ش (د ب أ)

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مختارات

الذكرى المئوية لسقوط حامية ألمانية في الصين

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