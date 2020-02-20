 السفير الأمريكي في برلين: الضغط الأمريكي لن يتوقف! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.05.2020

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أخبار

السفير الأمريكي في برلين: الضغط الأمريكي لن يتوقف!

في حين يأمل سياسيون ألمان أن يؤدي تخلي السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينيل عن منصبه إلى تحسن العلاقات مع واشنطن، أكد غرينيل أن الضغط الأمريكي "لن يتوقف"، وأضاف: "أنتم لا تعرفون الأمريكان"!

Deutschland Berlin Akkreditierung Richard Allen Grenell, neuer US-Botschafter (Getty Images/AFP/O. Andersen)

السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينيل سيتخلى عن منصبه خلال الأسابيع المقبلة

أعرب حزب الخضر و"اليسار" المعارضان في ألمانيا عن أملهما في أن تتحسن العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والولايات المتحدة عقب تخلي السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد غرينيل، عن منصبه.

مختارات

حذر السفير الأمريكي في برلين أوروبا من الالتفاف على العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد طهران، كما انتقد نفقات الدفاع الألمانية، رغم أن برلين التزمت بزيادة إنفاقها العسكري ليصل إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. (10.02.2019)

ليست المرة الأولى التي يوجه فيها السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينيل انتقادات للحكومة الألمانية. غرينيل بدا غاضبا من مقارنة أجراها وزير الاقتصاد الألماني بين الصين والولايات المتحدة ليتهم ألمانيا بـ "إهانة" بلاده. (25.11.2019)

وقال خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر، أوميد نوريبور، في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي الألمانية اليوم الاثنين (25 أيار/ مايو): "لطالما كان غرينيل منشغلاً في المقام الأول بمهام أخرى تربط وجوده بواشنطن. وقد جاءت استقالته بناء على ذلك".

من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، ديتمار بارتش، إنه من المفيد لألمانيا أن يكون لديها سفير أمريكي "وليس سياسي".

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يعتزم غرينيل عقب انتهاء مهمته كمنسق استخباراتي مؤقت للحكومة الأمريكية غداً الثلاثاء التخلي أيضاً عن منصبه كسفير في برلين خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي على ذلك حتى الآن، أعرب غرينيل أمس الأحد عن شكره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على كثير من تحيات الوداع. ورد في تعليق على تنفس ألمانيا الصعداء عقب مغادرته مهام منصبه: "إنكم ترتكبون خطأ كبيراً إذا اعتقدتم أن ضغط أمريكا سيتوقف. أنتم لا تعرفون الأمريكان".

ويعتبر غرينيل مخلصاً للغاية لترامب، ويفتخر دائماً بعلاقاته الجيدة بالبيت الأبيض. وعلى مدار عامين خلال عمله كسفير في ألمانيا، رأى غرينيل أن مهمته في المقام الأول تكمن في تمثيل سياسة ترامب في ألمانيا وأوروبا بقوة، وهو ما أدى إلى استياء لدى الحكومة الألمانية.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرينيل خلال مقابلة تليفزيونية أمس الأحد بأنه "نجم النجوم". وكان ترامب استدعى غرينيل على نحو مفاجئ إلى واشنطن في شباط/ فبراير الماضي لتولي منصب منسق الشؤون الاستخباراتية بصفة مؤقتة، وذلك عقب تنحي جوزيف ماغواير عن هذا المنصب بعد خلاف مع الرئيس.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس الماضي على تعيين عضو المجلس، الجمهوري جون راتكليف، مديراً للاستخبارات الوطنية.

م.ع.ح/ع.خ (د ب أ)

  • Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump (Reuters/Y. Herman)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الهجوم الجديد!

    شن الرئيس الأميركي مجددا هجوما حادا على ألمانيا، متهما إياها بأنها "رهينة" روسيا في امدادات الطاقة. ترامب قال إن ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا لتأمين إمداداتها بالطاقة وعلى الولايات المتحدة الدفاع عنها في مواجهة روسيا. "كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلا"، يتساءل ترامب! تصريحات ترامب دفعت ميركل للرد. فماذا قالت؟

  • Brüssel Nato-Gipfel - Merkel (picture-alliance/dpa/F. Mori)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ميركل ترد

    ميركل لم تسكت عن انتقادات ترامب وقالت إن بلادها تتخذ قرارتها بشكل "مستقل". وأوضحت المستشارة الألمانية، دون الإشارة مباشرة إلى ترامب: "يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة". كثيرون اعتبروا في رد ميركل وانتقاد ترامب استمرارا للحرب الكلامية التي تنم عن خلافات كثيرة بين الطرفين.

  • Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin (picture alliance/dpa/S. Sauer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    خلاف حول "نوردستريم"

    من بين الخلافات الواضحة بين ميركل ونظيرها ترامب تلك المتعلقة بأنبوب الغاز "نورستريم"، ولطالما ندد الرئيس الأميركي بالمشروع الذي سيربط مباشرة روسيا بألمانيا ويطالب بالتخلي عنه. وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعقد لقاء ثنائيا مع المستشارة الألمانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

  • Kanada Staats- und Regierungschefs G7-Staaten diskutieren gemeinsame Erklärung in Charlevoix (Reuters/Prime Minister's Office/A. Scotti)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    قمة مجموعة السبع

    أثارت هذه الصورة التي تم التقاطها خلال انعقاد قمة الدول السبع الكبرى، تعليقات العالم. الصورة اعتبرها البعض دليلا على الخلاف الكبير بين ترامب ونظرائه الأوروبيين، خاصة ميركل التي ظهرت في مواجهة مباشرة معه. الرئيس الأمريكي كعادته هرع إلى "تويتر" ليعلن التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، وهو ما اعتبرته ميركل: أمرا "محبطا إلى حد ما"، حسب قولها.

  • Screenshot Twitter - Trump twittert erneut gegen Deutschlands und Europas Migrationspolitik (Twitter/Donald J. Trump)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقاد سياسة ميركل للجوء

    في الكثير من المرات وجه ترامب سهام النقد لألمانيا عبر تويتر، فقد سبق له أن نشر تدوينة تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا بسبب الهجرة، مشككا في إحصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجريمة. ميركل ردت على هذه الانتقادات معتبرة أن الإحصائيات الحالية تشير إلى تطور إيجابي في معدل الجريمة في ألمانيا.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الملف النووي الإيراني

    الملف النووي الإيراني واحد من الملفات الخلافية الكبرى بين أمريكا وألمانيا ، حيث ترى ميركل في الاتفاق النووي ضمانا لعدم تطوير الأسلحة النووية الإيرانية، في حين يرى ترامب في الاتفاق أسوأ صفقة على الإطلاق. وقد زادت هوة الخلاف عمقا بعد إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في 08 مايو/ آيار 2018.

  • Deutschland G20 Gipfel (Reuters/P. Wojazer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    البيئة والمناخ

    في قمة مجموعة العشرين عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب "العنيدة" بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات إقناع باءت بالفشل، فضلت ميركل توثيق نقاط الاختلاف حول الملف من خلال خطاب واضح. وتشكل بنوذ اتفاقية باريس خلافا آخرا بين الطرفين، إذ تراها الحكومة الألمانية خطوة مهمة في تحدي مشكلات بيئية على عكس ترامب الذي أنهى التزام بلاده بالاتفاقية.

  • Archivbild Niederländische und deutsche Soldaten am Flughafen Eidhoven (picture-alliance/dpa)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    حلف الناتو

    ترامب ينتقد مرارا إنفاق ألمانيا العسكري المنخفض في حلف الناتو. ويرى أن ذلك لا يتناسب مع الحماية التي يقدمها الحلف لألمانيا. ويرغب ترامب في أن تستثمر برلين نسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو المتفق عليه في اجتماع الناتو عام 2014.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    التجارة والرسوم الجمركية

    يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، دليل على وجود علاقات تجارية غير متكافئة بين البلدين. وندد ترامب بهذا الوضع ووهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب الأوروبي، وبالتحديد صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ترامب "يرفض" مصافحة ميركل

    التقارب الذي ميز علاقات ميركل ببعض الرؤساء الأمريكيين السابقين، بدا مفقودا في أول لقاء لها مع ترامب. صحف كثيرة تحدثت عن رفض ترامب مصافحة ميركل، حتى بعد أن طلبت منه ذلك. اللقاء الذي جمع المستشارة الألمانية بنظيرها الأمريكي كان مؤشرا على بداية الخلاف بين الطرفين. رغم محاولة ترامب التصريح بعكس ذلك.

  • Donald Trump im Interview mit Kai Diekmann (picture alliance/dpa/BILD/D. Biskup)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقادات لاذعة

    في حوار أجرته "بيلد" الألمانية و"تايمز" البريطانية، بداية 2017، انتقد ترامب سياسة ميركل للجوء، والاتحاد الأوروبي. وفي ردها على هذه الانتقادات اعتبرت ميركل أنه بوسع الاتحاد الأوروبي التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى من خلال وحدة الاتحاد وقوته الاقتصادية . إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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