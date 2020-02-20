السفير الأمريكي في برلين: الضغط الأمريكي لن يتوقف!

أعرب حزب الخضر و"اليسار" المعارضان في ألمانيا عن أملهما في أن تتحسن العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والولايات المتحدة عقب تخلي السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد غرينيل، عن منصبه.

وقال خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر، أوميد نوريبور، في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي الألمانية اليوم الاثنين (25 أيار/ مايو): "لطالما كان غرينيل منشغلاً في المقام الأول بمهام أخرى تربط وجوده بواشنطن. وقد جاءت استقالته بناء على ذلك".

من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، ديتمار بارتش، إنه من المفيد لألمانيا أن يكون لديها سفير أمريكي "وليس سياسي".



وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يعتزم غرينيل عقب انتهاء مهمته كمنسق استخباراتي مؤقت للحكومة الأمريكية غداً الثلاثاء التخلي أيضاً عن منصبه كسفير في برلين خلال الأسابيع المقبلة.



ورغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي على ذلك حتى الآن، أعرب غرينيل أمس الأحد عن شكره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على كثير من تحيات الوداع. ورد في تعليق على تنفس ألمانيا الصعداء عقب مغادرته مهام منصبه: "إنكم ترتكبون خطأ كبيراً إذا اعتقدتم أن ضغط أمريكا سيتوقف. أنتم لا تعرفون الأمريكان".



ويعتبر غرينيل مخلصاً للغاية لترامب، ويفتخر دائماً بعلاقاته الجيدة بالبيت الأبيض. وعلى مدار عامين خلال عمله كسفير في ألمانيا، رأى غرينيل أن مهمته في المقام الأول تكمن في تمثيل سياسة ترامب في ألمانيا وأوروبا بقوة، وهو ما أدى إلى استياء لدى الحكومة الألمانية.



ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرينيل خلال مقابلة تليفزيونية أمس الأحد بأنه "نجم النجوم". وكان ترامب استدعى غرينيل على نحو مفاجئ إلى واشنطن في شباط/ فبراير الماضي لتولي منصب منسق الشؤون الاستخباراتية بصفة مؤقتة، وذلك عقب تنحي جوزيف ماغواير عن هذا المنصب بعد خلاف مع الرئيس.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس الماضي على تعيين عضو المجلس، الجمهوري جون راتكليف، مديراً للاستخبارات الوطنية.



م.ع.ح/ع.خ (د ب أ)