السفر وثاني أكسيد الكربون.. إجازة مع تأنيب الضمير؟

بيّن المسح الذي أجراه الصندوق العالمي للطبيعة/ WWF أن 80 بالمئة من الألمان يعرفون أن الأنشطة البشرية مسؤولة عن تغير المناخ، ومع ذلك يرفضون التخلي عن السفر كنشاط ترفيهي أساسي. وأضاف المسح أن السياحة تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري بحوالي 5 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة، كما أن ثلاثة أرباع هذه الانبعاثات تأتي من وسائل النقل. وأفاد اتحاد السياحة الألماني/ DTV أنه خلال عام 2022 عاد السفر إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كوفيد 19، أي إلى مستوى 67 مليون سفرة، وتشير التقديرات إلى أنَّ عام 2023 سيكون عاماً استثنائيًا وسيسجل أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين.
من جانبها، تقرّ بترا هيدورفر؛ المديرة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة/ DZT بالمشكلة، ولكنها تعتقد أن الحل لا يمكن أن يكون بالتخلي عن السفر تماماً، وقالت لدويشته فيله "عدم التنقل هو بالتأكيد الحل الأسوأ، فالسفر له جانب اجتماعي كونه يعزز الانفتاح والتسامح، وحرمان الناس من السفر يحرمهم من حقهم الأساسي الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة". وأضافت أن قطاع السياحة هو مساهم أساسي في الاقتصاد الألماني، إذ يعمل في القطاع حوالي ثلاثة ملايين شخص بشكل مباشر.
السفر بالقطار الليلي بدلا من الطائرة فرصة للتخفيف من انبعاثات الكربون وحماية البيئة
وقود طائرات أقل
تعتمد صناعة السياحة الألمانية بشكل أساسي على الحلول التكنولوجية لتقليل تأثير الكربون، فعلى سبيل المثال يستخدم أحدث جيل من الطائرات السياحية وقودًا أقل بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. لهذا تخطط شركة النقل الألمانية لوفتهانزا لتشغيل عدد أكبر من هذه الطائرات بحلول عام 2030، وتطمح إلى استخدام وقود طائرات مستدام لا يعتمد على الوقود الأحفوري، ويمكن إشراك الركاب بهذه الخطة من خلال شرائهم لتذاكر طيران يساعدون من خلالها في تمويل هذه الأنواع من الوقود.
قيادة السيارات الكهربائية أو زرع الأشجار
السفر ليس وحده مَا يؤثر على البصمة الكربونية، فيمكن مكافحة تغير المناخ من خلال جعل المدن السياحية أكثر استدامة، ووضع ألمانيا كوجهة سفر مستدامة وعالية الجودة هو المفتاح لمستقبل ناجح وسط المنافسة الدولية على حد تعبير هيدورفر.
وتعد مدينة لوبيك من المدن الألمانية المستدامة، فقد حصلت على شهادة "وجهة سفر مستدامة" في عام 2023، ووفق كريستيان مارتن لوكاس؛ رئيس قسم التسويق في لوبيك-ترافيمونده، يُنصح باستخدام وسائل النقل العامة للقدوم إلى لوبيك، ويحثّ الذين يفضلون السفر بسياراتهم التي تعمل بالوقود على زراعة شجرة للتعويض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن رحلتهم.
السياح شركاء في الاستدامة
يقول أوفي هيكش؛ سياسي وناشط بيئي من جمعية "أصدقاء الطبيعة بألمانيا" إن ألمانيا تحتاج إلى الكثير من التغيير لتتحول إلى الاستدامة، وأننا بحاجة إلى جهود كبيرة من الجميع وحتى من السيّاح ومن أصحاب القرار والعاملين في القطاع السياحي، ويضيف أنه يوجد حوالي 800 شهادة وعلامة مختلفة يتم منحها للمبادرات السياحية المستدامة، وهنا يأتي دور أصحاب الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية بالتحوّل على الاستدامة وإعلام ضيوفهم وعملائهم بذلك ليتمكن السياح من الاختيار بين المرافق المستدامة وغير المستدامة، وهو ما يؤكده لوكاس بدوره داعياً السياح إلى اختيار المناطق المستدامة كوجهة سياحية واختيار وسائل نقل أكثر استدامة في رحلاتهم.
وخلال جلسة استماع في لجنة السياحة في البوندستاغ، عبَّرَ هيكش عن استيائه من كيفية توسيع المنتجعات الفاخرة التي تستهلك الكثير من المياه، فقال إنه يفكر على سبيل المثال بكمية المياه الكبيرة المستهلكة في بناء ملاعب غولف وحمامات سباحة في المناطق القاحلة.
سابينه كينكارتس/ ترجمة ميريه الجراح
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
أوروبا: 2022 حرارة وجفاف بلا مثيل
حرارة مفرطة وجفاف شديد يطبعان منذ 500 عام فصل الصيف في أوروبا. وفي إسبانيا توفي أكثر من 500 شخص بسبب موجة الحرارة التي تم تسجيلها والتب تجاوزت 45 درجة. وفي بريطانيا وصلت الحرارة لأول مرة لأكثر من 40 درجة. وأجزاء من القارة تعاني من الجفاف منذ أكثر من 1000 عام، والكثير من المناطق تقوم بترشيد المياه.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
حرائق تدمر مساحات في أوروبا
من البرتغال وإسبانيا وفرنسا غربا مرورا بإيطاليا اليونان أو قبرص في الشرق وصولا إلى سيبيريا ـ في كل مكان في القارة اشتعلت حرائق الغابات في عام 2022. وبسبب النيران احترق حتى منتصف السنة حوالي 660.000 هكتار من الأراضي ـ في رقم قياسي من عام 2006.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
فيضانات في كثير من بلدان آسيا
في باكستان هطلت أمطار موسمية قوية، وحوالي ربع مساحة البلاد غمرتها المياه طوال أسابيع و33 مليون شخص فقدوا مأواهم وأكثر من 1100 شخص لقوا حتفهم وانتشرت أمراض. وحتى أفغانستان شهدت هطول أمطار قوية. والآلاف من الهكتارات دُمرت والمجاعة زاد في حجمها.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
آسيا: الحرارة والعواصف تغمر القارة
وقبل الفيضانات عانت أفغانستان وباكستان من حرارة مفرطة وجفاف مثل الهند. وفي الصين سُجل أخطر جفاف منذ 60 عاما وأقوى حرارة منذ بدء رصد التغييرات. وحتى بداية الخريف مرت على الصين 12 عاصفة قوية. وحتى كوريا الجنوبية والفلبين واليابان أو بنغلاديش عانت من عواصف قوية تزداد حدة بسبب تغير المناخ.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
تبعات قوية لأزمة المناخ في افريقيا
في القارة الإفريقية يزداد المناخ سخونة بشكل سريع، وعليه فإن إفريقيا متأثرة بشكل ملفت بهطول الأمطار والجفاف والفيضانات. وفي الصومال بلغ الجفاف في 2022 مستوى قياسيا منذ 40 عاما مضت. وهناك أُجبر مليون شخص على مغادرة وطنهم.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
الهجرة والمجاعة في البلدان الافريقية
في كثير من المناطق في القارة الإفريقية تناقصت تربية الماشية أو الزراعة بسبب الجفاف أو الفيضانات. وبالتالي أصبح أكثر من 20 مليون شخص مهددين بالمجاعة لاسيما في أثيوبيا والصومال وكينيا.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
حرائق وفيضانات في الولايات المتحدة
في أواخر الصيف الماضي انتشرت لاسيما في ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا حرائق قوية. وعمت الولايات الثلاثة موجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية. وفي بداية الصيف أدت أمطار غزيرة إلى فيضانات في منتزه يليستون الوطني وكذلك في ولاية كينتاكي.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
أمريكا والكاريبي: عواصف قوية
في سبتمبر تسبب إعصار يان في خسائر كبيرة في ولاية فلوريدا. والسلطات تحدثت عن "خسائر بحجم تاريخي". وقبلها اجتاح "يان " كوبا حيث انقطع طوال أيام التيار الكهربائي. والإعصار المداري فيونا استمر حتى السواحل الشرقية لكندا بعدما تسبب في خسائر قوية في أمريكا اللاتينية.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
عواصف استيوائية مدمرة في أمريكا الوسطى
ليس فقط "فيونا" اجتاح أمريكا الوسطى. ففي أكتوبر تسبب الإعصار يوليا في خسائر قوية في كولومبيا وفنزويلا، ونيكارغوا والهندوراس والسلفادور. وبسبب سخونة الأرض تزداد حرارة الطبقة العليا للمحيطات ما يزيد من قوية العواصف.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
أمريكا الجنوبية تعاني من جفاف حاد
في جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية تقريبا يعم الجفاف. وفي شيلي يتواصل الجفاف منذ 2007. وفي كثير من المناطق تراجع منسوب المياه في الأودية والبحيرات إلى أكثر من 90 في المئة. وفي المكسيك انقطعت الأمطار بسبب ذلك لعدة سنوات. وحتى الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وبوليفيا وبنما وأجزاء من الإكوادور وكولومبيا تعاني من الجفاف.
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تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة
فيضانات في استراليا ونيوزيلاندا
في أستراليا أدت الأمطار الغزيرة في 2022 إلى فيضانات. ومن يناير حتى مارس هطلت أمطار في الساحل الشرقي بنسبة تفوق كمية الأمطار المسجلة في ألمانيا طوال العام. وحتى نيوزيلاندا تبقى متأثرة. والسبب في ذلك يعود لظاهرة لتغير المناخ لأن الأجواء الساخنة تمتص كمية كبيرة من الماء ما يجعل التساقطات المطرية أكثر قوة.