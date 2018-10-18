 السعودية والبحر الأحمر..زواج السياسة والاقتصاد لكسر طوق العزلة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 13.12.2018

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سياسة واقتصاد

السعودية والبحر الأحمر..زواج السياسة والاقتصاد لكسر طوق العزلة؟

مشروع اقتصادي ضخم وتحالف سياسي بين المملكة والدول المتشاطئة على الضفة الأخرى للبحر الأحمر. ما الذي يدفع السعودية إلى الجانب الآخر من حدودها؟ هل هو سعيٌ خلف مصالح اقتصادية أم بحثٌ عن حلفاء جدد؟

Saudi Arabien | Prince Mohammed bin Salman Vision 2030 (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

تتزايد الضغوط الدولية يوما بعد يوم على المملكة العربية السعودية. وفي واجهة الأزمات تطل أزمة قتل الصحفي جمال خاشقجي برأسها دائماً، تصاحبها ضغوط دولية متزايدة لإنهاء حرب اليمن التي أودت بحياة آلاف المدنيين، فيما يصارع أكثر من 20 مليون شخص الموت جوعاً بسبب الحرب التي يشنها تحالف تقوده السعودية، ناهيك عن سجل حقوقي في غاية السوء تضخم ليشمل نساء وشيوخ وعلماء ورجال أعمال وخبراء وضعوا خلف الأسوار.

هروب إلى أمام؟

في هذا التوقيت العصيب، أعلنت المملكة عن مشروعين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي، حيث تخطط لإطلاق مشروع "شركة البحر الأحمر للتطوير" الذي سينتهي العمل به عام 2022، وهو مشروع سياحي عملاق يهدف لجذب نحو مليون سائح سنوياً، وتتوقع السعودية أن يضيف 22 مليار ريال إلى الناتج المحلي للبلاد، وهو ما يتوافق مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخلق موارد جديدة للدخل القومي بجانب البترول فيما يعرف برؤية 2030 وهو المشروع العملاق الثاني للمملكة.

في الوقت نفسه التقى العاهل السعودي وعدد من وزراء الخارجية لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، وهي مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن، بهدف "تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

Gassan Atya (DW/A. Hissou)

ويرى الدكتور غسان العطية مدير المؤسسة العراقية للتنمية والديمقراطية ببغداد أن التحرك السعودي في هذا التوقيت وعلى المستويين الاقتصادي والسياسي أمر ضروري للغاية "لأن المملكة تتعرض لهجوم متواصل نتج عنه شكل من العزلة الدولية"، مرجحاً أن "تسوء الأمور مع إقرار الكونغرس الأمريكي تشريع يتعلق بمعاقبة السعودية بشأن قضية خاشقجي، فكان لابد من محاولة الخروج من هذه الدائرة المغلقة" بحسب ما قال خلال مقابلة له مع DW عربية.

ويضيف الخبير السياسي العراقي أن "الرياض دون شك بحاجة لإعادة حساباتها والتقليل من الرهان على الولايات المتحدة وبالتالي توصل رسالة للغرب بأن لديها بدائل متاحة يمكنها العمل معه بعد فشل منظومات إقليمية كالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي".

تحالفات استراتيجية جديدة لفك حلقات الحصار؟

مختارات

تبدأ القمة السنوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر. بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي. (09.12.2018)

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية بالسماح لمراقبين دوليين بالوصول إلى ناشطات سعوديات في حقوق الإنسان معتقلات منذ أيار/ مايو الماضي للتأكد من سلامتهن، مؤكدة صعوبة اعتماد التأكيدات السعودية بعد قضية الصحفي جمال خاشقجي. (07.12.2018)

تسعى السعودية لتشكيل تحالف استراتيجي جديد مع ست دول تطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة استراتيجية ذات أهمية حيوية للملاحة العالمية وساحة تنافس على نحو متزايد مع منافسين إقليميين مثل إيران وتركيا وقطر.

وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قال إن "هذا التحالف يأتي في إطار جهود المملكة لحماية مصالحها ومصالح جيرانها ومن أجل استقرار المنطقة التي نعيش فيها ومحاولة إقامة تضافر بين مختلف الدول" وأنه "كلما زاد التعاون والتنسيق بين دول هذه المنطقة، قل التأثير السلبي الخارجي على هذه المنطقة".

أحمد عدنان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السعودي يرى أن السعودية لديها مشكلة في شمال البحر الأحمر وجنوبه وأن "هذه المنطقة لم تحظ على مدار العقود السابقة باهتمام حقيقي خاصة بالضفة الغربية للبحر الأحمر والتي هي في الحقيقة عمق أمني واستراتيجي وسياسي للسعودية، فجاءت هذه المنظومة الجديدة لتلبي كل هذه المطالب والاحتياجات".

أضاف عدنان في مقابلة له مع DW عربية أن "المشروعات الاقتصادية والتحالفات السياسية في منطقة البحر الأحمر كانت نصب عين الملك سلمان وولي عهده قبل فترة لكن الأمر الآن اتخذ طابعاً أكثر جدية وعملية".

هل تعيد السعودية حساباتها؟

Argentinien G20 Gipfel in Buenos Aires l Gruppenfoto (Getty Images/AFP/J. Mabromata)

وعلى نحو ما يتفق معه الدكتور غسان العطية الباحث العراقي الزائر لدى جامعة ستانفورد الأمريكية والذي يرى أن "الرياض دون شك بحاجة إلى أن تعيد حساباتها وتقلل من الرهان على الولايات المتحدة وبالتالي توصل رسالة للغرب بأن لديها بدائل متاحة بعد فشل منظومات إقليمية كالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي".

لكنه استدرك قائلاً إن مشروع البحر الأحمر خصوصا السياسي يعتمد على ركنين أساسيين هما مصر والسعودية "وكلاهما له أهمية سياسية واقتصادية كبرى في المنطقة لكن بخلاف ذلك فباقي الدول الموجودة في المشروع ضعيفة ووزنها السياسي ليس ذو شأن كبير إلا أنه ومن دون شك فتلك خطوة هامة لفك العزلة السعودية والرد على فشل مجلس التعاون الخليجي".

لكن سباستيان سونز الباحث بالجمعية الألمانية للسياسة الخارجية وخلال مقابلة له مع DW عربية رأى أن "مثل هذه التحالفات  لن تغير من توجه المملكة العربية السعودية الأساسي المؤيد لأمريكا لأسباب ليس أقلها الوضع الجيوستراتيجي في الشرق الأوسط، وماتراه السعودية ودول الخليج من تهديد مستمر من جانب إيران بجانب اتساع الفجوة بين الجبهة المكونة من السعودية والإمارات وإسرائيل  ومصر، والجبهة الأخرى المكونة بشكل ما من إيران و قطر وتركيا وإلى حد أقل، روسيا، لهذا السبب يعرف السعوديون أنهم بحاجة إلى الأمريكيين. وبناءً على ذلك، فهم يتسامحون كثيراً مع ترامب وتصرفاته وتصريحاته".

مشروعات مثيرة للجدل.. ما الجدوى؟

Screenshot discoverneom.com NEOM Projekt (NEOM)

يمثل مشروع نيوم العملاق جوهر رؤية 2030 لولي العهد السعودي

في أكتوبر من عام 2017 أعلنت السعودية عن مشروع نيوم الهائل بقيمة نصف تريليون دولار بالاشتراك مع مصر والأردن بجانب المئات من المستثمرين الدوليين.

ومشروع نيوم هو أحد المشروعات العملاقة التي تقع في قلب رؤية الأمير محمد بن سلمان 2030 وكانت القيادة السعودية الجديدة تضع الكثير من الأمل عليه، على الرغم من اعتراض كثير من خبراء الاقتصاد السعوديين الذين رأوا ان مثل هذه المشروعات مصيرها الفشل لأنها لا تستند إلى دراسات جدوى حقيقة وأن الغرض منها استعراضي أكثر منه اقتصادي.

المثير في الأمر أن ولي العهد السعودي صرح بأن مشاريع نيوم قد فشلت بسبب هروب الاستثمارات الأجنبية على خلفية قضية مقتل خاشقجي، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من رجال المال والأعمال، وهي التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة الفاينانشيال تايمز. سبق ذلك مقاطعة جهات دولية عدة لمؤتمر "دافوس الصحراء"، ما سبب حرجاً شديداً للمملكة، واليوم تعود السعودية لتعلن إطلاق مشروع "شركة البحر الأحمر للتطوير".

لكن الكاتب الصحفي السعودي أحمد عدنان لا يرى الأمر بهذا السوء، ويعتقد أنه "إذا هرب المستثمرون اليوم فلابد أن يعودوا غداً لسبب بسيط وهو أن السعودية دولة محورية وتمثل فرصة اقتصادية كبرى لأي مستثمر" وبالتالي فإنه "عاجلاً أم آجلاً سينهض مشروع نيوم من جديد".

ويشير عدنان إلى أن أفضل طريقة للرد على الحملات العدائية التي تُشن ضد المملكة "إطلاق المزيد من المشروعات وتحقيق المزيد من الانجازات".

عماد حسن/ كرستن كنيب

  • Saudi Arabia: Muslim warriors of Ibn Saud on camel backin Nejd, early 20th century (picture alliance/dpa/CPA Media Co. Ltd)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    حرب فتاكة

    شهدت العلاقات بين آل سعود والعثمانيين تاريخ طويل من التوتر وصل حد الحرب. وعلى سبيل المثال شنت الدولة العثمانية وإبراهيم باشا، ابن محمد علي باشا والي مصر، بين عامي 1811 و1818 حرباً على الدولة السعودية الأولى انتهت بهزيمة السعوديين واندثار دولتهم الأولى وتدمير عاصمتها الدرعية.

  • Mustafa Kemal Atatürk und Abd al-Aziz ibn Saud

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    عهد جديد

    في الثالث من آب/ أغسطس 1929، شهدت العلاقات الحديثة بين تركيا والسعودية بداية جديدة، إذ اعترفت تركيا بالسعودية. وفي هذه الفترة بالذات، وقع البلدان اتفاقية سلام وصداقة مشتركة، ولكن بقيت تلك العلاقات تتسم بالبرود حتى ثمانينات القرن العشرين، رغم أن البلدين كان مناهضين للمعسكر الشيوعي/الشرقي في الحرب الباردة.

  • Türkei Kenan Evren (picture alliance/UPI)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    الثمانينات.. المصالح تقرب البعيد

    كانت تركيا والسعودية أكثر الدول المتضررة من أزمة النفط التي تسببت فيها الحرب بين العراق وإيران، ما نتج عنه تقارب بين البلدين؛ ولأن تركيا كانت تستورد النفط من السعودية عبر العراق، فقد زار الرئيس التركي آنذاك "كنعان إيفرين" السعودية عام 1984. وفي نفس العام، زار رئيس الوزراء التركي "تورغوت أوزال" أيضاً السعودية. الغاية كانت البحث عن طرق جديدة لتمديدات النفط وبناء علاقات حيوية واستراتيجية بين الطرفين.

  • Türkei Ministerpräsident Turgut Özal 1991 (picture-alliance/ dpa)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    التسعينات..الحيوية والفعالية في العلاقات

    كان لاحتلال العراق للكويت في بداية التسعينات، دوراً فعالاً في إيصال العلاقات بين أنقرة والرياض إلى أعلى مستوى من الحيوية والفعالية. حيث دعم الرئيس التركي حينها تورغوت أوزال، الموقف السعودي المعارض لهذا الاحتلال. هذا الدعم، دفع بالسعودية إلى التعبير عن امتنانها لتركيا ليس فقط برسائل وإنما بتقديم مليار دولار لصالح الخزينة المالية للجيش التركي، بالإضافة إلى هبة نفطية بمقدار 1,2 مليار بدون أي مقابل.

  • AP Images Best of the Decade Irak USA Sadam Hussein (AP)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    2003.. انتعاش بعد جمود في العلاقات

    طرأت الكثير من التغيرات على الحكومات التركية وغاب الاستقرار عن أوضاعها في الجانب السياسي والاقتصادي مما جعل العلاقة بين تركيا والسعودية تعرف نوعاً من الجمود. لكن عام 2003، سيجد البلدان نفسيهما في حاجة إلى التعاون خاصة بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق، وظهور مستجدات سياسية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

  • König Abdullah von Saudi Arabien (AP)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    زيارات وصفقات تسليح

    في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، زار الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز تركيا، لكن الأمر لم يتوقف هنا وإنما تكررت الزيارات بين البلدين وذلك لتقوية العلاقات من الجانبين العسكري والاقتصادي. حيث تم توريد بعض الأسلحة التركية إلى السعودية، كما اهتمت شركات تركية بتصليح وتحديث المعدات العسكرية السعودية وأيضاً التوقيع على عقود لطائرات بدون طيار والعربات المدرعة وغيرها.

  • Syrien Krieg - Kämpfe in Damaskus (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Suleyman)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    الأزمة السورية.. اتفاق ثم اختلاف

    عززت الثورة السورية التقارب بين الرياض وأنقرة. إذ سعى الطرفان إلى إسقاط نظام بشار الأسد. لكن هذا التقارب لم يستمر طويلاً. فقد افترقت الدروب وانشغلت السعودية بحرب اليمن، فيما سيطر على تركيا هاجس قيام دولة كردية في شمال سوريا.

  • Saudi-Arabien Verteidigungsminister Mohammad bin Salman (Reuters/Saudi Press Agency)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    حرب اليمن.. بداية الصراع العلني

    توتر العلاقات برز أكثر في الأزمة اليمنية. إذ أنه بالرغم من أن تركيا وقفت إلى جانب السعودية في عملية "عاصفة الحزم"، إلا أن مصالح البلدين عادت لتفترق من جديد.

  • Türkei Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Istanbul (picture-alliance/abaca/K. Ozer)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    الأزمة القطرية.. تباين في التوجهات

    في 5 يونيو/ حزيران 2017، أعلنت بعض الدول العربية ومنها السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ مبررين ذلك بتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعم الإرهاب. في تلك الأثناء التزمت تركيا الحياد لفترة، لكنها لم تلبث حتى أعربت عن وقوفها إلى جانب قطر. وصرح رجب طيب أردوغان في 9 يونيو/حزيران 2017 بأن تركيا ستستمر بدعم أشقائها القطريين، ولن تتركهم وحدهم.

  • Saudi-Arabien | Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance /dpa/Saudi Press Agency)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    2017.. حرب إعلامية

    كانت السنة الفائتة سنة استثمار سعودي كبير في تركيا. إلا أن هذا لم يمنع البلدين من شن حرب إعلامية على بعضهما. إذ شكل موقف تركيا من القدس مادة دسمة للإعلام السعودي. في حين انهارت "الهدنة" التي تبناها الإعلام التركي لزمن، وشن هو الآخر هجوماً إعلامياً على السعودية، على خلفية الأزمة مع قطر وصراع الرياض مع الإخوان المسلمين.

  • Türkei Saudische König Salman bin Abdulaziz Al Saud und Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture alliance/Photoshot)

    تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

    2018.. عام تبديد الخلافات؟

    بالرغم من أن التنافس بين السعودية وتركيا حول قيادة العالم الإسلامي قد يبدو جلياً للبعض، إلا أن وسائل الإعلام التركية قد أعلنت عن زيارة مرتقبة لولي العهد محمد بن سلمان إلى أنقرة، وهو ما جعل البعض ينتظر هذه الزيارة التي من الممكن أن تذيب أي خلاف يكون قد نشب مؤخراً ويعيد للعلاقات حيويتها من جديد. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

تركيا والسعودية.. تاريخ طويل من المد والجزر وأشياء أخرى

على مدى قرنين من الزمن، مرت العلاقة بين السعوديين والأتراك بفترات مختلفة: حروب وقطيعة، برود وتباعد، استقرار وازدهار، انتكاسة وتوتر. مزيد من الضوء على هذا الموضوع في ملف الصور التالي. (08.03.2018)  

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