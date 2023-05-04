 السعودية وإيران.. تقارب على حساب التطبيع مع إسرائيل؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.05.2023

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سياسة واقتصاد

السعودية وإيران.. تقارب على حساب التطبيع مع إسرائيل؟

بعد سنوات من القطيعة والخصومة تتسارع خطوات التقارب بين السعودية وإيران. كما أن تحالفات أخرى في المنطقة تجعل مستقبل المصالحة العربية الإسرائيلية مجهولا هذه الأيام، فما هي خلفيات ذلك؟

لقاء وزيري خارجية السعودية وإيران بحضور نظيرهما الصيني في بكين، 6 أبريل/ نيسان 2023

بعد المصالحة بين إيران والسعودية لم تعد المملكة تسعى إلى الدخول في تحالفات تهدف إلى احتواء إيران

تعيد السعودية هذه الأيام ترتيب علاقاتها مع لاعبين مهمين في المنطقة. في آذار/ مارس الماضي التقى وزيرا خارجية السعودية وإيران في بكين واتفقا برعاية نظيرهما الصيني وانغ يي على  إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما، وذلك بعد سنوات من القطيعة. وبعد أيام من لقاء بكين وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض، وقد أكدت طهران الدعوة ورحب بها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، حسب ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية.

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كذلك يتراجع التوتر في علاقات السعودية مع سوريا ويزداد التقارب بين البلدين بسرعة ملفتة. ففي منتصف شهر أبريل/ نيسان الفائت زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دمشق لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية والحرب الأهلية عام 2011. وقبل ذلك بمدة قصيرة زار وزير الخارجية السوري  فيصل مقداد مدينة جدة السعودية، وكانت تلك أيضا أول زيارة لوزير سوري إلى السعودية منذ نحو 12 عاما.

وقد ذهبت السعودية خطوة أبعد ولو رمزية، حين استقبلت ممثلي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. وفي نفس الوقت كان هناك وفد رفيع المستوى من حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة والمصنفة كمنظمة إرهابية لدى الاتحاد الأوربي، وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، التي استندت في معلوماتها على فيديو يظهر فيه وفد حماس في مكة، فإن الوفد ضم ايضا رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

هذا ولم يتم تأكيد هذه الزيارة لا من جانب حماس ولا من جانب السعودية، لكن ما قيل عنها ملفت للنظر، وخاصة أن المملكة كانت متهمة من خلال الجدل الدائر في العالمين العربي والإسلامي خلال السنوات الأخيرة، بأنها أهملت التضامن العربي التقليدي مع الفلسطينيين لحساب قضايا استراتيجية أخرى. والمقصود بذلك قبل كل شيء تطبيع غير رسمي أو حتى رسمي محتمل مع إسرائيل.

التوقيع على اتفاقات أبراهام في واشنطن بحضور الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، واشنطن، 15 سبتمبر/ أيلول 2020

مع الانفتاح العربي على إيران ووجود حكومة يمينية متشددة في إسرائيل فقدت عملية التطبيع واتفاقات أبراهام زخمها

اتفاقيات أبراهام تفقد زخمها

على عكس دول أخرى في المنطقة، مثل الإمارات والبحرين، لم توقع السعودية على  اتفاقيات أبراهام التاريخية، التي من المفترض أن تضع علاقات إسرائيل مع الدول العربية، وكل العالم العربي إن أمكن، في إطار جديد، وفي نفس الوقت كان من المفترض أن تساعد هذه الاتفاقيات على عزل إيران التي ترى فيها العديد من الدول الموقعة على الاتفاقيات تهديدا محتملا، وعليه ينبغي احتوائها سياسيا وعسكريا.

إن عدم توقيع السعودية على مثل هذه الاتفاقية له أسبابه، فالمملكة هي أهم دولة تقود الإسلام السني، فمن وجهة نظر الرياض سيكون مجازفة منها إذا دفعت التطبيع مع إسرائيل بشكل علني إلى الأمام. خاصة وأن هناك حكومة يمينية في إسرائيل تتبع نهجا أكثر تشددا تجاه الفلسطينيين، وقد أعطت بذلك دفعا لخصوم وأعداء إسرائيل في المنطقة. وهكذا ستكون هناك مقاومة من العديد من الدول العربية مثل سوريا والجزائر وتونس، لمزيد من التقدم مع إسرائيل.

ومع العلم أن مثل هذه الاعتبارات لم تمنع السعودية حتى الآن من ترتيب علاقاتها مع إسرائيل بطريقة ما خلف الكواليس، بما يتوافق مع روح اتفاقات أبراهام، ويأتي ذلك خلال اتصالات غير رسمية حتى على مستويات رفيعة أو من خلال ضمان حقوق الطيران لإسرائيل في أجواء المملكة.

رغم ذلك، وفي ضوء التقارب السعودي الإيراني يجب أن تشعر إسرائيل بالقلق، حسب رأيي بيتر لينتل، خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين (SWP)، ويقول لينتل لـ DW أن "موضوع احتواء إيران لم يعد أمرا ملحا لبعض الدول العربية". وفي الجانب الإسرائيلي لم يجد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حتى الآن ردا مقنعا على التقارب السعودي الإيراني، حسب لينتل. وهذا ينطبق بشكل خاص على التقارب بين السعودية وحماس، التي تهدد إسرائيل بشكل مباشر من قطاع غزة المجاور. وكان هدف اتفاقات أبراهام غير المباشر، هو احتواء الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، حسب رأي لينتل. لكن هذا الهدف قد تم تخفيفه، والتأثير بالنسبة لحماس قد يكون الآن معاكسا.

الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في دمشق، 18 أبريل/ نيسان 2023

يزداد الترحيب بالأسد وعودة سوريا إلى الجامعة العربية بمباركة من السعودية، هل تنجح الرياض في مساعيها؟

انعكاسات على دول أخرى في المنطقة

في الواقع يبدو أن  السعودية لا ترى الآن فائدة في التقارب مع إسرائيل. وإذا تم طرح الموضوع مرة أخرى، ستحاول الرياض طلب "ثمن" مقابل ذلك من واشنطن. وحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، طلبت المملكة من الولايات المتحدة مقابل سياسة تهدف المزيد من التقارب تجاه إسرائيل، المزيد من الدعم العسكري ودعم برنامجها النووي المدني. ويبدو الدافع الحاسم لاحتواء إيران بمساعدة غير مباشرة من إسرائيل، لم يعد مطروحا الآن على الطاولة بعد التقارب بين الرياض وطهران.

ويمكن أن يكون لذلك انعكاسات على دول أخرى في المنطقة، حسب تحليل نشرته ساره زعيمي، الباحثة في مركز أبحاث "مجلس الأطلسي" الأمريكي. وحتى الدول التي وقعت على اتفاقيات تطبيع، يمكن أن تعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل. "ويمكن للمرء التكهن بأنه حتى بلدان مثل مصر والبحرين والمغرب يمكن أن تتبع المثال السعودي وتعمل على تحسين العلاقات مع إيران" تقول زعيمي.

كذلك التقارب بين السعودية وحماس يجب أن يقلق إسرائيل، إذا نظر إليه المرء من سياق أكبر: فبعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، اتخذت إيران وحماس مواقف مختلفة من الحرب. ولكن الآن ليس هناك تقارب بين إيران والسعودية فقط، وإنما حاكم سوريا، بشار الأسد الذي ينظر بصرامة إلى إسرائيل كعدو ويدعم حزب الله إلى جانب حماس،  يزداد الترحيب به للعودة إلى الجامعة العربية بموافقة السعودية. خبير شؤون الشرق الأوسط بيتر لينتل، يذكّر بالصواريخ الأخيرة التي تم إطلاقها من لبنان، وحملت إسرائيل حماس مسؤوليتها، ويقول إن "هذا تهديد خطير جدا لإسرائيل".

هل يؤدي اتفاق السعودية وإيران لإحلال السلام أخيرا في اليمن

عدم ارتياح عربي

وعلى عكس ذلك تشعر الكثير من الدول العربية بعدم ارتياح واضح من التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين. ففي بداية أبريل/ نيسان الفائت وقعت اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين في الحرم القدسي. وقد أدانت السعودية من بين دول أخرى تدخل الشرطة. كما تسبب أمور أخرى الاستياء، مثل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يتسائيل سموتريتش، التي شكك فيها بالوجود التاريخي للفلسطينيين كشعب مستقل بحد ذاته. "هكذا تصريحات وإشارات مستفزة جدا" يقول لينتل. وبالنسبة إلى اتفاقيات أبراهام من الجانب العربي فمن "الصحيح أنه لم يتم إلغاؤها، ولكن زخمها تراجع بشكل واضح". وعلاوة على ذلك يبدو أن السعودية لا تسعى إلى أي تقارب محتمل مع إسرائيل الآن، فهي تسعى إلى تحقيق أولويات أخرى وإبقاء المزيد من الخيارات مفتوحة.

كرستن كنيب/ عارف جابو

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.