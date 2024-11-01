السعودية وإيران.. تعزيز التعاون استباقا لعودة ترامب؟

سياسةالولايات المتحدة الأمريكيةالسعودية وإيران.. تعزيز التعاون استباقا لعودة ترامب؟To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالولايات المتحدة الأمريكية2024/11/11١١ نوفمبر ٢٠٢٤بعد يوم على زيارة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية لطهران بهدف بحث العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع، ولي العهد السعودي يدعو إسرائيل إلى احترام سيادة إيران.. فما أهداف هذا التقارب بين القوتين الإقليميتين؟ ومادلالاته في ظل عودة ترامب؟https://p.dw.com/p/4mtcXإعلان