السعودية وإيران.. تعزيز التعاون استباقا لعودة ترامب؟

2024/11/11 ١١ نوفمبر ٢٠٢٤

بعد يوم على زيارة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية لطهران بهدف بحث العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع، ولي العهد السعودي يدعو إسرائيل إلى احترام سيادة إيران.. فما أهداف هذا التقارب بين القوتين الإقليميتين؟ ومادلالاته في ظل عودة ترامب؟