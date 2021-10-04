 السعودية - هجوم جديد بطائرة مسيّرة على مطار يسفر عن إصابات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2021

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السعودية - هجوم جديد بطائرة مسيّرة على مطار يسفر عن إصابات

أدى هجوم بطائرة مسيرة على مطار الملك عبدالله بجازان جنوبي البلاد إلى إصابة 10 أشخاص بجراح. جاء ذلك غداة هجوم مماثل استهدف أيضاً مطاراً في أبها.

مستشفى جازان العام جنوبي البلاد

نقل عدة أشخاص إلى المستشفى بعد الهجوم بالطائرة المسيرة على المطار والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه إلى الآن.

أصيب عشرة أشخاص بجروح الجمعة (8 اكتوبر/تشرين الأول 2021) في هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن واستهدفت مطاراً دولياً في جازان في جنوب السعودية، حسب ما أفاد الإعلام السعودي الرسمي، غداة هجوم مماثل استهدف أيضاً مطاراً في أبها.

مختارات

كثفت ميليشيات حركة الحوثيين من هجماتها على محافظة مأرب، بشمال شرق اليمن، في سعيها للسيطرة على آخر معقل للقوات الحكومية في شمال البلاد، وذكرت مصادر أن عدد القتلى بين الطرفين يتجاوز المئة، وسط جمود في مفاوضات السلام.

شجب المركز الأمريكي للعدالة، والبرلمان العربي، ومنظمات محلية يمنية وهيئة مجلس النواب التابعة للحكومة الشرعية إعدام الحوثيين تسعة أشخاص بتهمة "مقتل صالح الصماد" رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين و"التخابر" مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مساء الجمعة إعلانه أنّ "محاولة الهجوم العدائي (على مطار الملك عبدالله بجازان) تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار".

وأشار التحالف إلى أن الحصيلة تشمل "6 سعوديين من مسافرين وعاملين في المطار وثلاثة عاملين من بنغلادش وعامل سوداني"، دون أن يحدد مدى خطورة حالتهم.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق أنّ الهجوم سبّبه سقوط مقذوف معاد على المطار الذي يمر من خلاله "آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة" وأسفر عن وقوع خمسة إصابات طفيفة.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي إنّ "استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين".

ونشر حساب قناة الإخبارية على تويتر صوراً تظهر نوافذ محطمة، فيما أفاد مراسل القناة أن "الحركة طبيعية في محيط المطار". ولم يصدر أي تعليق عن المتمردين الحوثيين حتى الآن، لكنهم كثيراً ما ينفذون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على المملكة.

وليل الاربعاء الخميس، أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة إثر اعتراض هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف مطار أبها في جنوب المملكة. وفي 31 آب/أغسطس، أصيب ثمانية أشخاص بجروح وتضررت طائرة مدنية في هجوم بمسيّرة ضد المطار نفسه. وجاء ذلك الهجوم بعد ساعات من هجوم مماثل لم يوقع إصابات لكنه تسبّب بعرقلة حركة الملاحة.

وصعّد المتمردون الحوثيون أخيراً من هجماتهم على مدن جنوب المملكة بواسطة الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية. وشهد أيلول/سبتمبر الفائت سبعة هجمات كان أبرزها هجوم بصاروخ بالستي أسفر عن إصابة طفلين في الدمام في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.

وبعد فترة من الهدوء النسبي استمرت نحو أسبوع، استأنف المتمردون هجماتهم مجدداً.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)

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