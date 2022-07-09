السعودية: نساء يشاركن في الرالي

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لم يُسمح للنساء في المملكة العربية السعودية بقيادة السيارات إلا منذ عام 2018. واليوم يشاركن في سباق للسيارات عبر الصحراء. البلد المحافظ يتغير ببطء، وتستفيد النساء أيضًا من هذا التحول الذي يمنحهن المزيد من الحقوق.
أعلنت منظمة حقوقية سعودية الإفراج عن نسيمة السادة وسمر بدوي، وهما حقوقيتان اعتقلتا عام 2018 في خطوة أثارت حينها إدانات دولية. ولاقى القرار ترحيبا من جهات حقوقية متعددة منها منظمة هيومن رايتس ووتش.
بعد العمل كشرطيات أصبح بمقدور النساء الكويتيات الالتحاق بالجيش، بعدما اقتصر عملهن فيه لسنوات على تخصصات مدنية. وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا، ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
بعد عزلة دبلوماسية، عاد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بارزون لزيارة السعودية وإبرام صفقات تجارية. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن السعودية أفلتت من العقاب جراء انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
أثار قرار فتح باب التجنيد أمام النساء في السعودية ردود فعل متباينة، خاصة أن هذه الخطوة قد تقابل بالرفض من قبل الأسر المحافظة في المملكة. فما الذي يخفيه هذا القرار؟ وهل هو رسالة للخارج أيضاً؟
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