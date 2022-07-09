 السعودية: نساء يشاركن في الرالي | العولمة 3000 | DW | 16.07.2022

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العولمة 3000

السعودية: نساء يشاركن في الرالي

لم يُسمح للنساء في المملكة العربية السعودية بقيادة السيارات إلا منذ عام 2018. واليوم يشاركن في سباق للسيارات عبر الصحراء. البلد المحافظ يتغير ببطء، وتستفيد النساء أيضًا من هذا التحول الذي يمنحهن المزيد من الحقوق.

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