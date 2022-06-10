السعودية: نساء يتسابقن في الربع الخالي

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حتى عام 2018 لم يكن مسموحًا للنساء في المملكة العربية السعودية بقيادة السيارات. لكنهن اليوم ينظمن سباقات في أكبر صحاري العالم: في الربع الخالي، ويثبتن قدرتهن على تحمل الراليات الصعبة.
في خطوة وُصفت على أنها "حدث مهم في على طريق تمكين المرأة السعودية"، قاد طاقم "غالبيته" من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، رحلة لشركة "فلاي أديل" المنخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية.
وضعت استضافة السعودية لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 المملكة في موقف محرج بسبب سجلها المثير للجدل فيما يخص حقوق الإنسان. وبينما تتعالى الانتقادات، تبقى المنفعة الاقتصادية من سلسلة السباقات ضخمة.
رحبت الإدارة الأمريكية بالإفراج عن الناشطة السعودية لجين الهذلول. فهل جاء الإفراج بعد ضغط واشنطن على الرياض لتحسين حقوق الإنسان؟ وهل الإفراج عن الهذلول مقدمة للإفراج عن الآخرين وتحسين وضع المرأة في المملكة؟
أوردت تقارير صحفية أنه أصبح بإمكان المرأة السعودية الالتحاق بالخدمة العسكرية، بعد فتح التجنيد أمام الجنسين. ووضعت وزارة الدفاع مجموعة من الشروط أمام المتقدم/المتقدمة للالتحاق بالخدمة، غير أن هناك معايير إضافية للنساء.
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