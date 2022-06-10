 السعودية: نساء يتسابقن في الربع الخالي | عالم السرعة | DW | 17.06.2022

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عالم السرعة

السعودية: نساء يتسابقن في الربع الخالي

حتى عام 2018 لم يكن مسموحًا للنساء في المملكة العربية السعودية بقيادة السيارات. لكنهن اليوم ينظمن سباقات في أكبر صحاري العالم: في الربع الخالي، ويثبتن قدرتهن على تحمل الراليات الصعبة.

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