عالم السرعة

السعودية: نساء يتسابقن في الربع الخالي

حتى عام 2018 لم يكن مسموحًا للنساء في المملكة العربية السعودية بقيادة السيارات. لكنهن اليوم ينظمن سباقات في أكبر صحاري العالم: في الربع الخالي، ويثبتن قدرتهن على تحمل الراليات الصعبة.