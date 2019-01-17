 السعودية - منظمات حقوقية تندد بمحاكمة ناشطين وناشطات دون تهم محددة | أخبار | DW | 02.03.2019

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أخبار

السعودية - منظمات حقوقية تندد بمحاكمة ناشطين وناشطات دون تهم محددة

نددت منظمات حقوقية بقرار السعودية محاكمة ناشطين بينهم نساء اعتقلوا قبل عام تقريباً دون توجيه إتهام اليهم، فيما قال مسؤول في "هيومن رايتس ووتش" إنّ الرياض "لم تفعل شيئا للتحقيق في مزاعم خطيرة بممارسة التعذيب" بحق هؤلاء.

Saudi-Arabien - Frauen am Steuer (picture-alliance/AP Photo/L. al-Hathloul)

لجين الهذلول إحدى الناشطات المعتقلات في السعودية السعودية (أرشيف)

نددت منظمات حقوقية (اليوم السبت الثاني من شباط/ فبراير 2019) بقرار السعودية محاكمة ناشطين بينهم نساء تم اعتقالهم قبل عام تقريباً دون توجيه الاتهام اليهم.

وكان مكتب النائب العام السعودي قد أعلن أمس الجمعة انتهاء التحقيق مع هؤلاء وبينهن نساء، ترى المنظمات الحقوقية انهن ربما تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء احتجازهن. بيان النائب العام السعودي أضاف أنه ستتم احالتهم الى المحكمة دون أن يحدد عددهم أو تهمتهم أو تاريخ المحاكمة.

 وقال مايكل بايج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" إنّ الرياض "لم تفعل شيئا للتحقيق في مزاعم خطيرة بممارسة التعذيب". وأضاف "إنهم النشطاء في مجال حقوق المرأة، وليس الجلادين، الذين توجه اليهم التهم ويُحاكمون".

 وتم اعتقال مجموعة من الناشطين من رجال ونساء، في السعودية في أيار/مايو 2018 ، قبيل الغاء حظر قيادة المرأة للسيارة في الشهر التالي. وقد اتهم معظمهم بالخيانة وتقويض استقرار المملكة. لكن تم إطلاق سراح بعضهم.

 من جهتها، ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية أن تسعة أشخاص، بينهم أربع نساء، ما زالوا قيد الاحتجاز.

 بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية تصريح النيابة العامة الجمعة بأنه "إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء حقوق الإنسان". واشارت الى "مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة" مؤكدة انها "تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي".

مختارات

 لكن إعلان النيابة العامة أثار تكهنات حول إمكانية الإفراج عن هؤلاء تحت غطاء عملية قضائية بعد الانتقادات الشديدة والاتهامات بممارسة  القمع من قبل النظام السعودي. وكتب علي الشهابي مؤسس "فوندايشن ارابيا"، مؤسسة ابحاث موالية للحكومة، على موقع تويتر "هناك عملية قضائية جارية وأعتقد أنها ستنتهي بشكل جيد". واضاف "دعونا ننتظر النتيجة النهائية للحكم وعدم القفز إلى الاستنتاجات".

 وبين أولئك الذين ما زالوا محتجزين، عزيزة اليوسف، الأستاذة المتقاعدة في جامعة الملك سعود في الرياض، ولجين الهذلول التي احتُجزت لأكثر من 70 يوما عام 2014 لمحاولتها دخول المملكة اثناء قيادتها سيارة من الإمارات.

 وبعد اعتقالهم، نشرت صحف مقربة من السلطات صورا لبعض هؤلاء مرفقة بكلمة "خائن".

 وقد تكون الهذلول إحدى اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاستجواب، وفقاً لأسرتها وجماعات حقوق الإنسان. الا أن الحكومة السعودية ترفض هذه الاتهامات.

م.م/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Souad Al-Shammary (S. Al-Shammary)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Saudiarabien, Nassima al-Sadah (picture-alliance)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Deutschland Frankfurter Buchmesse 2017 Manal Al Sharif (DW/S. Slimi)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Saudi Arabien Protest Hinrichtung Scheich Nimr al-Nimr Archiv (Getty Images/AFP/Str)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Al Fassi Hatoon Saudi Arabien (privat )

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Twitter-Seite von Eman Alnafjan, eine saudi-arabische Frauenrechtsaktivistin (twitter/saudiwoman)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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  • Aziza al-Yousef (picture-alliance/H. Jamali)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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    تُعتبر اليوسف من النساء السعوديات الأوائل، اللاتي طالبن بحقوق المرأة السعودية وتحررها. واشتهرت بدفاعها عن تمكين المرأة من قيادة السيارة. ونظمت حملة، جمعت خلالها توقيع أكثر من 14 ألف رجل وامرأة. كما كان لها عدة حملات أخرى، أهمها حملة تحت شعار "أنا ولية نفسي"، طالبت من خلالها إلغاء ولاية الرجل على المرأة في السعودية. وتعرضت اليوسف للاعتقال عدة مرات، آخرها عام 2018 رفقة أسماء أخرى. إيمان ملوك


مختارات

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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