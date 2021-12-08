 السعودية لا تزال تكافح لتحسين صورتها بعد مقتل خاشقجي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.12.2021

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سياسة واقتصاد

السعودية لا تزال تكافح لتحسين صورتها بعد مقتل خاشقجي

بعد عزلة دبلوماسية، عاد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بارزون لزيارة السعودية وإبرام صفقات تجارية. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن السعودية أفلتت من العقاب جراء انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكاديمة الملك فيصل الجوية في الرياض 23.12.2018

تتهم منظمات حقوقية محمد بن سلمان بالسعي إلى التستر على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

أدى توقيف فرنسا لخالد العتيبي الذي يشتبه بأنه كان ضمن الفريق الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، إلى لفت الانتباه الدولي مرة أخرى إلى هذه الجريمة البشعة فيما لا تزال السعودية تخرج ببطء ولكن بثبات من دائرة هذه الجريمة التي وقعت داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

فمنذ مقتل خاشقجي، أعادت الصحافة والإعلام الدولي التركيز مجددا على سجل السعودية السيء في حقوق الإنسان وكذلك الممارسات الاستبدادية في حكم البلاد. فعلى الصعيد الدبلوماسي، كانت السعودية دولة منبوذة بشكل ضمني على مدار السنوات الثلاث الماضية. وكان أبرز معالم ذلك ما ذكره الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الرئاسية قبل أن يصل إلى البيت الأبيض عندما قال إن هناك "قيمة استرداد اجتماعية ضئيلة للغاية في الحكومة الحالية في السعودية". ولم يجر بايدن حتى الآن أي اتصال شخصي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يُنظر إليه باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي

ماكرون أول زعيم غربي يزور السعودية منذ مقتل خاشقجي. يشار إلى أن مبيعات فرنسا من الأسلحة للسعودية بلغت 700 مليون يورو العام الجاري

ماكرون الزائر الأول

وخلال الشهر الجاري، كان الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون  أول زعيم غربي يزور السعودية ويجري مباحثات مع محمد بن سلمان منذ مقتل خاشقجي. تزامنت الزيارة مع جذب السعودية الاهتمام العالمي من خلال استضافتها لسباق فورمولا 1 للسيارات للمرة الأولى، فيما انطلق في السعودية أيضا قبل أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

الجدير بالذكر أنه حتى عام 2018، كانت دور العرض السينمائي محظورة في السعودية بسبب نفوذ التيار الديني المحافظ في البلاد والمثل المحافظة التي روج لها رجال الدين والأسرة الحاكمة. وتعد "رؤية 2030" التي دشنها الأمير محمد بن سلمان من أبرز ملامح خطة تحديث السعودية اقتصاديا واجتماعيا. ومن أجل تنفيذ هذه الرؤية تم ضخ مئات الملايين وهو ما ساعد على جلب الاهتمام بشكل إيجابي للسعودية. وقد أثار ذلك انتقادات منظمات حقوق الإنسان، التي على أن هذا يعد بمثابة "تكتيك متعمد" لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

صورة للصحفي السعودي جمال خاشقي يرفعها أحد المحتجين أما القنصلية السعودية في اسطنبول

لا تزال تطالب منظمات دولية بضرورة إجراء تحقيق في مقتل خاشقجي

فتور دبلوماسي ومبيعات أسلحة؟

مختارات

ويرى إيكارت فورتس، مدير دراسات الشرق الأوسط في المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية (GIGA) ومقره هامبورغ، أن عملية تحسين صورة السعودية وعودة الدبلوماسية الدولية  إليها مستمرة منذ فترة. وفي مقابلة مع DW، قال "يبدو أن هناك رأيا شائعا مفاده (لقد أظهرنا لهم-السعوديين- الخطوط الحمراء) فعلى سبيل المثال، أصبح من غير المقبول ببساطة قتل أشخاص في القنصليات ويبدو أنهم لم يقدموا على تجاوز هذه الخطوط الحمراء مرة أخرى". وأضاف "منذ مقتل خاشقجي، لم تحدث قضايا مماثلة، ولهذا عادت العلاقات الدبلوماسية والتجارية إلى الواجهة مرة أخرى كما كانت قبل جريمة القتل".

ورغم الفتور الدبلوماسي في التعاطي مع السعودية خلال السنوات الماضية، كانت هناك صفقات تجارية تبرم من وراء الكواليس لا سيما صفقات السلاح بين السعودية والولايات المتحدة وفرنسا، حيث كانت السعودية من أهم المشترين الدوليين للأسلحة الفرنسية العام الماضي. تزامن هذا مع استئناف مبيعات الأسلحة من كندا وألمانيا إلى السعودية العام الماضي.

استئناف العمل

في يناير/ كانون الثاني، قصد رجال أعمال دوليون الرياض للمشاركة في مؤتمر أطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" في تناقض مع مقاطعة استمرت لسنوات. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز وفد بلاده إلى قمة مجموعة العشرين في روما، أما العام الماضي فقد شهد تنظيم السعودية قمة مجموعة العشرين رغم أنه جرى تنظيمها افتراضيا بسبب جائحة كورونا.

وفي رده على تساؤلات حيال زيارته لدولة تُعرف بتنفيذ نصيب الأسد من الإعدامات على مستوى العالم فضلا عن سجن القصر، أشار ماكرون بنفسه إلى هذا النفاق بقوله "إن معظم دول مجموعة العشرين حضرت القمة". وأبلغ ماكرون الصحفيين أنه لن يكون من الممكن حل الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط من دون الانخراط السعودي. وتوسط ماكرون خلال وجوده في الرياض في حلحلة الأزمة بين السعودية ودول الخليج من جهة ولبنان من جهة أخرى إذ أجرى والأمير محمد بن سلمان مكالمة ثلاثية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

مصطفى الدرويش أعدمته السعودية

أعدمت السعودية مصطفى الدرويش على خلفية جرائم مزعومة ارتكبها وهو قاصر

محور هام لواشنطن

ورغم أن الرئيس الأمريكي  جو بايدن  تجنب الاتصال المباشر مع القادة السعوديين، إلا أن الإدارة الأمريكية تتعاون بشكل منتظم مع الرياض. فقد شهد سبتمبر/ أيلول الماضي، لقاء جمع جون كيري، مبعوث بايدن الخاص لشؤون المناخ، وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، والأمير محمد بن سلمان فيما مثل اللقاء أول اجتماع دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى مع ولي العهد السعودي منذ سنوات.

وقد أشار محللون في المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية في فبراير/ شباط إلى أن "السعودية لا تزال المحور الرئيسي للولايات المتحدة في العالم العربي". بدوره يرى فورتس أن "السعودية دولة هامة في المنطقة فضلا عن كونها مصدر ضخم للنفط. لا يمكن لأي بلد أن أن يتغاضى عن هذه الاعتبارات السياسية الواقعية على الدوام بسبب جريمة قتل وقعت في قنصلية، مهما كانت هذه الجريمة مروعة". وأضاف "ربما كانت هناك رغبة في عزل السعوديين لبعض الوقت، بيد أنه بالتأكيد طرأ تحسن ملحوظ في العلاقات" مع الرياض.

ويقول مراقبون إن الدول الغربية لا ترغب في أن تخطب السعودية ود حلفاء جدد لا سيما الصين وروسيا وهو ما أشار إليه الكاتب ستيفن كوك في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" في وقت سابق من العام الجاري.

وقال كوك إن "الصينيين لديهم الكثير ليقدموه (للسعوديين) وأيضا الروس بارعون بشكل خاص في الاستفادة من التوتر بين الولايات المتحدة وحليفتها التقليدية في المنطقة".

سباق فورملا 1 في مدينة جدة السعودية

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تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان

ورغم كل هذه الحجج والتبريرات، إلا أنها لم تلق قبولا من نشطاء حقوق الإنسان ومنهم هبة زيادين، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش والمتخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج. وفي مقابلة مع DW، قالت "في الوقت الذي أدخلت فيه السعودية منذ عام 2017  بعض الإصلاحات البارزة في مجال الحقوق الاجتماعية وحقوق المرأة، وأعلنت مؤخرا عن اعتزامها إصلاح النظام الجنائي ونظام العمالة، إلا أنه في المقابل، شهدت السعودية قمعا هو الأسوأ في تاريخها الحديث".

وذهبت الباحثة الحقوقية إلى القول بأن السعودية  تمضي قدما في ضمان أن ينصب اهتمام العالم على القضايا المتعلقة بالصفقات التجارية والترفيه وسباق السيارات، فيما تقوم في الوقت نفسه بإسكات أي صوت معارض "بأسلوب وحشي". وأضافت "عندما تعاقب السلطات السعودية بطريقة وحشية مواطنيها والمقيمين لأنهم تجرؤوا على انتقادها، فلا يمكنها إظهار أن حزمة الإصلاحات المقترحة وكأنها جهد حقيقي لتحسين حياة الناس".

"في حالة خوف"

يتفق معظم المحللين على أن "رؤية 2030" تعد خطة من قبل ولي العهد السعودي لتحديث البلاد سوء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية خاصة وانها أدت إلى إنهاء حظر القيادة على النساء وتخفيف القيود في الفصل بين الجنسين. بيد أن المحللين يتفقون أيضا على أن هذه الإصلاحات تزامنت مع تراجع في الحرية السياسية في السعودية

من افتتاح مهرجان البحر الأحمر في السعودية 06.12.2021

انطلقت الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. فهل يعد الحدث محاولة لتشتيت الانتباه أم دعم حقيقي لصناعة السينما في السعودية؟

وفي هذا السياق، ذكر سايمون هندرسون، مدير برنامج "برنشتاين" حول الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن،  في أكتوبر/ تشرين الأول أن "السعودية لا تزال دولة استبدادية. توسيع نطاق الحقوق المدنية يعد بمثابة هدية من الحاكم وليس استجابة لأي ضغط".

ويتفق في هذا الرأي علي الدبيسي، مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين. ويقول "منذ فترة، كان لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يمكنهم انتقاد السلطات السعودية بشكل علني، لكن هذا تغير الآن". ويضيف "الناس في حالة خوف في ضوء أن الشخصيات التي انتقدت السياسة الاقتصادية للبلاد في الماضي تقبع الآن في السجون. لذا فمن الواضح أن مثل هذه الممارسات من قبل السلطات ترهب الكثير من الناس".

كاثرين شاير، كرستين نيب / م.ع

  • Portraitfoto: Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP/A. Nabil)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن سلمان

    هيأ ولي العهد السعودي كلّ شيء لأجل قيادة السعودية خلفاً لوالده، ورغم ثقل الملّفات المتهم بتورطه بها، كحرب اليمن وحملة الاعتقالات الواسعة، إلّا أن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده وضع الأمير الشاب في مرمى الانتقادات، خاصة مع تسريبات السي أي إيه التي استنتجت أن العملية جرت بموافقته. ولا تستبعد عدة تقارير إعلامية، إقدام القصر السعودي، في حال اشتداد الضغوط عليه، على عزل ولي العهد من منصبه.

  • Indonesien Außenminister Adel al-Dschubeir in Jakarta (Reuters/W. Kurniawan)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عادل الجبير

    اختفى الجبير تماماً في قضية خاشقجي، رغم أن الأمر يتعلّق بقنصلية هو المسؤول عنها سياسياً. تعوّد المتتبع على كثرة تصريحات وزير الخارجية الشاب في دفاعه عن القصر الملكي، لكن صمته أعطى رسالة بوجود أوامر عليا بضرورة تجنب التعليق في قضية خاشقجي. أول تصريح من الجبير في القضية كان: "القيادة السعودية خط أحمر"، ويبدو أن الرجل يحسب ألف مرة قبل الإدلاء بأيّ كلمة كي لا يجد نفسه في دائرة الإعفاء أو المحاسبة.

  • Ahmed Assiri Saudi Arabien General Brigadier (Getty Images/AFP/F.Nureldine)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بلاط بن سلمان

    رغم كل ما قدمه المستشار سعود القحطاني، من قيادته لأدوات الدعاية الإلكترونية وردوده "العدائية" على خصوم ولي العهد، ورغم اضطلاع أحمد العسيري بمهام التواصل في حرب اليمن ثم انتقاله للمخابرات بناءً على رغبة بن سلمان، إلّا أنهما كانا في الصفوف الأولى لمن تمت التضحية بهم في قضية خاشقجي. غير أن حظهما العاثر جعل تنحيتهما من منصبيهما غير ذات قيمة، فتداعيات القضية لم تتوقف.

  • Saudi-Arabien Geschäftsmann Waleed Al Ibrahim (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    الإعلام السعودي

    أسئلة كثيرة تُطرح حول طريقة تعامل وسائل الإعلام السعودي مع القضية. تماهت أولا مع الإنكار الرسمي، وحمّلت المسؤولية لإيران وقطر والإخوان، ولما بدأت السعودية الاعتراف بوقوع الجريمة، بذل الإعلام ذاته جهدا كبيرا لمحاولة إقناع الرأي العام برواية شكّك فيها الكثيرون، في وقت استغل فيه الإعلام القطري القضية لـ"تصفية" حسابات بلاده مع الرياض. (في الصورة وليد إبراهيم مالك مجموعة إم بي سي).

  • Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais Imam und Koranrezitator von Mekka (picture-alliance/AP Images/M. Elshamy)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الرحمن السديس

    يعرف المسلمون خطيب المسجد الحرام في مكة بصوته المنتشر في أشرطة قراءة القرآن، لكنهم فوجؤوا به يقرأ خطباً سياسيةً تدافع عن ولي العهد بشكل غير مسبوق. وجد السديس تفسيراً لقضية خاشقجي بالقول إن هناك محاولة لاستفزاز مشاعر مليون مسلم، لكن ليس السديس لوحده في هذا السياق، فالمؤسسة الدينية السعودية برمتها تدافع عن سياسات القصر، وعبّرت على الدوام عن مواقف لصالح حكام البلاد.

  • USA, Washington: Trump hält eine Kabinettssitzung im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    دونالد ترامب

    فضائح كثيرة حاصرت الرئيس الأمريكي واستطاع الإفلات منها، لكن مطرقة خاشقجي تدق في رأسه منذ عدة أسابيع. الضغط في الولايات المتحدة يدفع بترامب إلى تحديث تصريحاته حول القضية، ما أدى إلى تناقضه أكثر من مرة في الأجوبة. يعلم ترامب أن الانصياع للضغوط قد يكلفه خسارة علاقته مع ابن سلمان، ومن ثمة خسارة صفقات مالية ضخمة، لذلك يحاول إيجاد صيغة وسطية لا تضرب تحالفه مع السعوديين في مقتل.

  • Donald Trump und Jared Kushner (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    جاريد كوشنر

    صهر ترامب وأحد مستشاريه. يُعرف بكونه أحد أبرز أصدقاء ابن سلمان في الخارج. تقول تقارير الإعلام الأمريكي إنه يشكّل الوسيط المهم بين ابن سلمان وترامب، وإنه دافع على الدوام عن الرياض في دهاليز السياسة الأمريكية ووجد الكثيرمن الأعذار لولي العهد السعودي، لكنه يبدو أنه لم يستطع إيجاد الأعذار المناسبة في قضية خاشقجي، بل بات كوشنر، وفق تقارير إعلامية، يتهرب من التواصل المباشر مع ابن سلمان حول القضية.

  • Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman (picture-alliance/AA/B. Algaloud)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن زايد

    راهن ولي العهد الإماراتي على محمد ابن سلمان، لأجل محاصرة الإسلام السياسي والنفوذ الإيراني ووقف تداعيات الربيع العربي، لكن مهندس السياسات الإماراتية لم يدل بمواقف في قضية خاشقجي، فهل تخلّى تماماً عن حليفه الشاب؟ عمق الشراكة بين الرجلين تجعل كل واحدٍ منهما يحتاج للآخر في مثل هذه الملفات الحساسة، لكن الزلزال الذي أحدثه مقتل خاشقجي قوي جداً ووصلت شظاياه إلى أبعد ما تخيله أصحاب العملية.

  • Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt (picture-alliance/Xinhua/MENA)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الفتاح السيسي

    منذ صعوده إلى الرئاسة، والسيسي يمثل حليفاً استراتيجيا للسعودية، خاصة في المعركة ضد الإخوان. يراهن السيسي على المساعدات السعودية لتحسين أوضاع بلدٍ يعاني اقتصادياً، وفي المقابل لا يبخل بأيّ شكل من الدعم السياسي للرياض. لكن دفاعه عنها جاء محتشما في قضية خاشقجي. يعي السيسي أن سقوط بن سلمان سيؤثر سلباً على حكمه لمصر، لكنه لا يريد رفع النبرة في جريمة ستضيف المزيد من السواد لسيرته الحقوقية .

  • Luxemburg Präsident Emmanuel Macron (Imago/Belga/E. Lalmand)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    إيمانويل ماكرون

    كجل زعماء الغرب، يرفع الرئيس الفرنسي شعار حقوق الإنسان في تعامله مع الشرق، لكن عندما يتعلّق الأمر بالسعودية، التي تشتري ملايين اليوروهات من أسلحة فرنسا، يجد ماكرون مبرّرات الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي لاستمرار العلاقة. وحتى عندما تعالت الأصوات بوقف صادرات الأسلحة رداً على جريمة خاشقجي، رّد ماكرون بحدة عكست موقفه الصعب، لكنه حاول الاستدراك بالتأكيد على خطورة جريمة خاشقجي.

  • Theresa May (Reuters/H. Nicholls)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    تيريزا ماي

    قبل أشهر، خرج عشرات المتظاهرون للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية حتى توقف صفقات الأسلحة خلال استقبالها لابن سلمان، لكنها رفضت التفريط في تحالف لندن والرياض. تواجه ماي أياما صعبة بسبب دعوات لسحب الثقة منها، لذلك لا ترغب بإضافة صداع جديد يخصّ قضية خاشقجي، وحاولت تقديم ردٍ قوي بوصف اعتراف السعودية الأول في القضية بالفاقد للمصداقية، غير أن مثل هذه التصريحات لم تشف غليل معارضيها.

  • Israel PK Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بنيامين نتنياهو

    انتظرت القيادة الإسرائيلية لعقود موقفا معتدلا من السعودية إلى أن جاء عهد ابن سلمان الذي لم يمانع بحق إسرائيل في الوجود. لذلك تشكّل أزمته الحالية مشكلاً لدى بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب حتماً في عزل أمير يتقاسم مع إسرائيل الكثير من الأهداف، منها "صفقة القرن" ودورها في مشروع نيوم، والوقوف في وجه المشروع الإيراني بالمنطقة، وتقزيم دور حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المقاتلة.