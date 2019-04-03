 السعودية ـ أنباء عن احتجاز أنصار ناشطات معتقلات بينهم أمريكيان | أخبار | DW | 05.04.2019

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أخبار

السعودية ـ أنباء عن احتجاز أنصار ناشطات معتقلات بينهم أمريكيان

ذكرت مطلعة أن السعودية ألقت القبض على 8 أشخاص على الأقل، بينهم سعوديان يحملان الجنسية الأمريكية وذلك في إطار حملة على أنصار ناشطات معتقلات أثارت قضيتهن انتقادات دولية، وسلطت الضوء على ملف حقوق الإنسان في السعودية.

Symbolbild: Frauen in Saudi Arabien (picture-alliance/J. Schwenkenbecher)

قال مصدر شخصي ومنظمة حقوقية اليوم الجمعة (الخامس من نيسان/ابريل 2019) إن السعودية ألقت القبض على ثمانية أشخاص على الأقل بينهم مواطنان سعوديان يحملان الجنسية الأمريكية في حملة فيما يبدو على أنصار ناشطات فجرت محاكمتهن إدانات دولية.

مختارات

كانت التوقعات كبيرة بأن يتم الأربعاء الإفراج المؤقت عن ناشطات سعوديات معتقلات منذ أكثر من عام، لكن الجلسة انتهت دون صدور قرارات بهذا المعنى على أن يكون موعد الجلسة المقبلة في أواسط الشهر الجاري، حسب منظمة معتقلي الرأي. (03.04.2019)

أفاد تقرير صحافي أن أبناء الصّحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في 2 تشرين الأوّل/ أكتوبر في اسطنبول، تسلّموا بيوتًا بملايين الدولارات كتعويضات وأنّهم يتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة. (02.04.2019)

وكانت الناشطات المحتجزات وعددهن 11 يطالبن بإنهاء الحظر على قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل. وصعدت قضيتهن من الانتقادات الغربية لسجل السعودية في حقوق الإنسان الذي يخضع لتدقيق شديد بالفعل بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية المملكة في اسطنبول.

وذكر المصدر المقرب من أحد المحتجزين ومنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن أن مزدوجي الجنسية هما الصحفي صلاح الحيدر وهو ابن عزيزة اليوسف إحدى الناشطات اللائي يحاكمن وبدر الإبراهيم وهو طبيب ومؤلف كتاب عن الشيعة.

والمحتجزون ليسوا ناشطين لكن عبروا عن دعمهم على الإنترنت لحقوق المرأة وغيرها من الإصلاحات في المملكة. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ومنظمة القسط إن الاعتقالات جرت أمس الخميس. وأضافا أن عدة أشخاص آخرين مقربين من الناشطات ممنوعون من السفر منذ شباط/فبراير.

وحسب رويترز، لم يرد مركز التواصل الدولي السعودي والسفارة الأمريكية في الرياض على طلبات للحصول على تعليق.

وكانت محكمة في الرياض قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بالإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات بينهن عزيزة اليوسف مما أثار الآمال في
التعامل بصورة أكثر تساهلا مع القضية بعد شهور من الضغوط من جانب حكومات غربية.

ح.ع.ح/ع.ج.م(رويترز)

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  • Al Fassi Hatoon Saudi Arabien (privat )

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    الكاتب: مريم مرغيش


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