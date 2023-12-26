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سياسةالعربية السعودية

السعودية على وشك الإعلان عن اكتشاف ثروات طبيعية جديدة

٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣

من المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير/ كانون الأول المقبل، عن اكتشاف عن موارد طبيعية جديدة، في إطار رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تعمل على إعداد المملكة لمرحلة ما بعد النفط.

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Symbolbild | Pipeline für Öl
صورة من: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أنه سيتم الإعلان عن كشف معادن وثروات طبيعية جديدة في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير 2024، وذلك في مؤتمر مستقبل المعادن. وأعلن الخريف خلال كلمة له في حفل "ندلب" السنوي، في الرياض الليلة الماضية، أن قطاع التعدين الوليد في رؤية 2030 حقق إيرادات قياسية في عام 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال(اليورو يعادل 4 ريال سعودي) ، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم (الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023).

وأوضح المسؤول السعودي أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربي والنتائج مبهرة، وأن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" هو الأكبر والأهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، لا سيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وتُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للمملكة التي تسعى إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم.

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كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات. وحددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول .2030 وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال الخريف على هامش "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي"، إن المملكة رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول .2030

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

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