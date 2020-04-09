 السعودية على مفترق طرق - خيار الحج إزاء مخاطر كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.06.2020

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السعودية على مفترق طرق - خيار الحج إزاء مخاطر كورونا

تواجه المملكة العربية السعودية خياراً صعباً في احتمال تقليص أو إلغاء الحج للمرة الأولى في التاريخ الحديث، في قرار ينطوي على مخاطر سياسية مع مواجهة المملكة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

مراسم الحج في مكة عام 2018

قد يشكل أداء الحج بؤرة كبرى محتملة لانتشار عدوى فيروس كورونا بين ملايين الحجاج الأمر الذي يضع السعودية على مفترق طرق بشأن قرار تنظيم الحج

رغم تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم بشكل خطير تضغط العديد من الدول الإسلامية على الرياض من أجل إصدار قرارها حول المضي قدماً في موسم الحج المقرر في أواخر تموز/ يوليو المقبل.

 ويبدو من غير المرجح أن يتم تنظيم موسم الحج بكامل قدرته الاستيعابية، خاصة بعد دعوة المملكة المسلمين في أواخر آذار/ مارس الماضي إلى التريث في إبرام عقود متعلقة بالحج والعمرة بسبب تفشي الفيروس.

مختارات

لم يسبق قط أن ألغي موسم الحج. ويحل موعده هذا العام أواخر شهر يوليو/ تموز. لكن تفشي فيروس كورونا يثير تساؤلات حول حج هذا العام. وقد دعت السعودية جميع المعنيين بالحج حول العالم للتريث في عقود الحج القادم حتى تتضح الرؤية. (31.03.2020)

 وأكّد مسؤول جنوب آسيوي على تواصل مع سلطات الحج السعودية لوكالة فرانس برس"الأمر معلق بين خيارين، إما إقامة حج بالاسم فقط، أو إلغائه بشكل تام"، في المقابل أوضح مسؤول سعودي لفرانس برس أنه "سيتم اتخاذ القرار والإعلان عنه قريبا".

 وأعلنت إندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، اوائل الشهر الجاري عدولها عن المشاركة في موسم الحج بسبب المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في قرار وصفته بـ "الصعب والمرير"، كما قررت ماليزيا وسنغافورة أيضا إلغاء مشاركة مواطنيها.

 وأعلنت العديد من الدول - من مصر والمغرب إلى تركيا ولبنان وحتى بلغاريا- أنها بانتظار قرار السلطات السعودية.

 كما حث مسؤولون مسلمون في دول اخرى مثل فرنسا الناس على "تأجيل" الحج إلى العام المقبل بسبب المخاطر الموجودة.

ويعدّ الحج من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم. ويشكل أحد الأركان الخمسة للإسلام وعلى من استطاع من المؤمنين أن يؤديه على الأقل مرة واحدة في العمر.

 وقد يشكل أداء هذه الفريضة بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى، حيث أن ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون على المواقع الدينية المزدحمة في مدينة مكة المكرّمة لأداء المناسك.

 ولكن الأمر قد يكون بمثابة برميل بارود حيث أن إلغاء الحج قد يؤدي إلى إثارة حفيظة المتشدّدين الذين يدعون لاستمرار زيارة الأماكن المقدسة رغم المخاطر الصحية.

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مليونا مسلم في مكة يؤدون مناسك الحج

 وتسلّط طريقة إدارة المملكة العربية السعودية للأزمة الضوء أيضًا على دور حكّامها بصفتهم الأوصياء على الأماكن المقدسة الأمر الذي منحهم على مدى عقود طويلة مصدر نفوذ سياسي.

 ووقعت سلسلة من الكوارث المميتة على مر السنين أثارت انتقادات تجاه طريقة إدارة المملكة السنية للحج. ففي أيلول/سبتمبر 2015، قتل في تدافع نحو 2300 من المصلين في أسوأ كارثة على الإطلاق خلال موسم الحج.

 ومع الإيقاف الحالي لرحلات الطيران الدولية، فإن سيناريو تنظيم الحج بشكل مقلص للسكان المحلين قد يبدو الأكثر احتمالا، بحسب عمر كريم وهو باحث زائر في المعهد الملكي للخدمات المتحدة.

 وسيكون قرار إلغاء الحج، لو تحقق، الأول من نوعه منذ تأسيس المملكة في عام 1932. وتمكنت السعودية في السابق من تنظيم الحج خلال تفشي وباء "ايبولا" وأمراض اخرى.

وتحاول المملكة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد مع زيادة كبيرة في الحالات المسجلة يومياً وحالات الوفاة منذ تخفيف إجراءات حظر التنقل في البلاد أواخر الشهر الماضي.

 وتقول مصادر إنه في المستشفيات السعودية تمتلئ أسرة العناية المركزة بشكل سريع مع تزايد أعداد العاملين في مجال الصحة المصابين. وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 120 ألف إصابة بالفيروس بينما تجاوز عدد الوفيات ألف وفاة. وقامت السلطات السعودية هذا الشهر بإعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في مدينة جدة، بوابة المسافرين لأداء مناسك العمرة والحج.

وقد يأتي إصدار هذا القرار في وقت حساس للمملكة حيث تصارع الدولة النفطية أسعار الخام المتدنية التي قلّصت العائدات في الوقت الذي يستعد فيه العالم لركود اقتصادي بسبب إجراءات الحد من فيروس كورونا. وتم أيضا تعليق أداء العمرة في آذار/ مارس الماضي.

والسياحة الدينية حيوية بالنسبة لجهود السعودية في وقف الارتهان للنفط وتطوير مصادر دخل بديلة، كونها تساهم في ضخ 12 مليار دولار في الاقتصاد كل عام، وفقا لأرقام حكومية.

م.م/ع.ش (أ ف ب)

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mina (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة منى في 2015

    حادثة التدافع المأساوية في منى في شهر أيلول/سبتمبر عام 2015 التي أودت بحياة نحو 2300 شخص بينهم 464 إيرانياً، فتحت باب الانتقادات الحادة الموجهة للسعودية مجدداً، وخاصة من إيران التي اتهمتها بعدم القدرة على تنظيم الحج، وتلاه أزمة دبلوماسية بين البلدين نتج عنها انقطاع الإيرانيين عن موسم الحج في عام 2016.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture alliance/dpa/N. Mounzer)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة سقوط الرافعة

    وماعدا حوادث التدافع، أودت حوادث الانهيارات وسقوط الرافعات أيضاً بحياة الحجاج، لعل آخرها كانت حادثة انهيار إحدى الرافعات في مشروع توسعة المسجد الحرام في 11 أيلول سبتمبر من العام 2015، والتي خلفت أكثر من مئة قتيل ومئتي جريح.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mena (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في 2006

    ومن الحوادث المأساوية انهيار فندق "لؤلؤة الخير" في مكة المكرمة في بداية العام 2006 أودى بحياة 76 شخصاً.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture-alliance/dpa/M. Nelson)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    الحرائق أحياناً تودي بحياة الحجاج

    وتسببت بعض الحرائق أيضاً بفقدان الحجاج لحياتهم، ففي نيسان/أبريل من عام 1997، اندلع حريق كبير في إحدى مخيمات الحجاج أودى بحياة أكثر من 300 حاجاً وجرح أكثر من 1500 آخرين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels (picture-alliance/Photoshot)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    حادثة نفق منى في 1990

    حدث تدافع كبير في نفق منى جنوب مكة في تموز/يوليو 1990 إثر عطل في نظام التهوية، وأسفر عن مقتل 1426 حاجا اختناقاً، وكان معظم الضحايا من الماليزيين والاندونيسيين والباكستانيين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels in Mina (picture-alliance/dpa/M. Biber)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    إيران تدعو لتدويل الحج

    الحوادث التي حصلت في الحرم المكي كانت منطلقاً لبعض الدول والأطراف للدعوة إلى تدويل الحج. وكانت إيران أولها، إذ تتكرر دعواتها منذ حادثة 1987 إلى تدويل الحرمين المقدسين.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Tote in Mina (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    بداية الأزمة مع إيران

    وتعود جذور الأزمة بين البلدين إلى تموز/يوليو عام 1987، عندما خرج الحجاج الإيرانيون في مظاهرة "البراءة من المشركين" رافعين فيها شعارات مؤيدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني. والتي وقع فيها نتيجة استخدام العنف من قبل قوات الأمن السعودية 402 قتيلا، بينهم 275 إيرانياً.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise (picture-alliance/dpa)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    القذافي كان يدعو لـ"فاتيكان إسلامي"

    وليست إيران وحدها من دعا لتدويل الحج، فقد طالب معمر القذافي سابقاً بإيجاد ما يمكن أن يطلق عليه "فاتيكان إسلامي" في مكة والمدينة بحيث يتم وضع الأراضي الإسلامية المقدسة في الأراضي الحجازية تحت وصاية هيئة إسلامية تكون هي المشرفة والوصية على البقاع المقدسة.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels (picture-alliance/Photoshot)

    الحج.. حوادث مأساوية تمتد تبعاتها إلى السياسة

    السعودية تعتبر دعوات التدويل إعلان حرب

    وعاد الحديث عن هذه الدعوات إلى المقدمة حديثاً مع إعلان السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أن "تدويل المشاعر المقدسة عمل عدواني وإعلان حرب ضد المملكة". في إشارة إلى قطر. إلا أن قطر تنفي الموضوع برمته وتتهم السعودية بمحاولة تسييس الحج.

    الكاتب: محي الدين حسين


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