السعودية "شريك للحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون..ماذا بعد؟

انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي للتعاون بقيادة الصين

وافقت السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة "شريك للحوار"، على ما أفاد الإعلام الرسمي، في إشارة جديدة إلى تزايد روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي العملاق.