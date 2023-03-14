السعودية "شريك للحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون..ماذا بعد؟

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السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة شريك للحوار. ماذا وراء انضمام الرياض إلى هذه المنظمة ذات الطابع الاقتصادي والأمني؟
وافقت السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة "شريك للحوار"، على ما أفاد الإعلام الرسمي، في إشارة جديدة إلى تزايد روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي العملاق.
أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جينبينغ، أعرب خلاله عن تقدير بلاده لمبادرة بكين بشأن الاتفاق مع إيران، مؤكدا أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
لقاء إيراني سعودي على مستوى وزراء الخارجية في شهر رمضان، في خطوة تأتي ضمن آليات تقعيل اتفاق المصالحة الثنائية بين الرياض وطهران والتي تحققت بوساطة صينية.
نجحت الصين في تحقيق مصالحة تاريخية بين السعودية وإيران. فكيف تتجه هذه القوة الاقتصادية نحو تعزيز حضورها السياسي في الشرق الأوسط؟ وهل تستطيع تعويض الولايات المتحدة؟
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