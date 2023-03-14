 السعودية "شريك للحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون..ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 29.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

السعودية "شريك للحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون..ماذا بعد؟

السعودية توافق على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة شريك للحوار. ماذا وراء انضمام الرياض إلى هذه المنظمة ذات الطابع الاقتصادي والأمني؟

المزيد من المركز الإعلامي

10.3.2023, Peking, China, Wang Yi, a member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission, Ali Shamkhani, the secretary of Iran’s Supreme National Security Council, and Minister of State and national security adviser of Saudi Arabia Musaad bin Mohammed Al Aiban pose for pictures during a meeting in Beijing, China March 10, 2023. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

اتفاق الرياض- طهران.. نقطة تحوّل تاريخية؟ 14.03.2023

مسائية DW : التقارب السعودي الإيراني، هل يعيد خلط الأوراق في المنطقة؟

مسائية DW : التقارب السعودي الإيراني، هل يعيد خلط الأوراق في المنطقة؟ 11.03.2023

مسائيةDW : التقارب السعودي الصيني، بداية عهد جديد في تحالفات الرياض؟

مسائيةDW : التقارب السعودي الصيني، بداية عهد جديد في تحالفات الرياض؟ 09.12.2022

السعودية تترقب زيارة للرئيس الصيني...تكتل اقتصادي جديد؟

السعودية تترقب زيارة للرئيس الصيني..."تكتل" اقتصادي جديد؟ 29.10.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية...هل تمر بأزمة حقيقية؟

العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية...هل تمر بأزمة "حقيقية"؟ 29.03.2023

مليارات صينية لدول نامية.. مساعدات أم ورقة ضغط؟

مليارات صينية لدول نامية.. مساعدات أم ورقة ضغط؟ 28.03.2023

بيلاروسيا والأسلحة النووية الروسية.. كيف يرد الغرب؟

بيلاروسيا والأسلحة النووية الروسية.. كيف يرد الغرب؟ 28.03.2023

مزيد من دبابات ألمانيا لكييف.. ماذا يعني سياسيا وعسكريا؟

مزيد من دبابات ألمانيا لكييف.. ماذا يعني سياسيا وعسكريا؟ 28.03.2023

المزيد مسائية DW

نتانياهو يعلق مشروع إصلاح القضاء.. ماذا بعد؟

نتانياهو يعلق مشروع إصلاح القضاء.. ماذا بعد؟ 28.03.2023

مسائيةDW : واشنطن والخليج. علاقة تترنح وتحالف جديد يتشكّل؟

مسائيةDW : واشنطن والخليج. علاقة تترنح وتحالف جديد يتشكّل؟ 24.03.2023

مسائيةDW : الجوع وباء يهدد الشرق الأوسط وأفريقيا، ما سبل احتواءه؟

مسائيةDW : الجوع "وباء" يهدد الشرق الأوسط وأفريقيا، ما سبل احتواءه؟ 24.03.2023

مسائيةDW : صندوق النقد الدولي يحذر لبنان مجددا.. هل من تفاعل ببيروت؟

مسائيةDW : صندوق النقد الدولي يحذر لبنان مجددا.. هل من تفاعل ببيروت؟ 23.03.2023

اقرأ أيضا

08.12.2022 This handout picture provided by the Saudi Royal Palace shows Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (R) welcoming Chinese President Xi Jinping during a ceremony in the capital Riyadh, on December 8, 2022. - Chinese President Xi Jinping met Saudi Arabia's powerful crown prince on an Arab outreach visit that will yield billions of dollars in deals and has earned a rebuke from Washington. (Photo by BANDAR AL-JALOUD / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE / BANDAR AL-JALOUD - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي للتعاون بقيادة الصين 29.03.2023

وافقت السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة "شريك للحوار"، على ما أفاد الإعلام الرسمي، في إشارة جديدة إلى تزايد روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي العملاق.

10.3.2023, Peking, China, Wang Yi, a member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission, Ali Shamkhani, the secretary of Iran’s Supreme National Security Council, and Minister of State and national security adviser of Saudi Arabia Musaad bin Mohammed Al Aiban pose for pictures during a meeting in Beijing, China March 10, 2023. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

الرياض تعرب عن "تقديرها" لمبادرة الصين بشأن الاتفاق مع إيران 28.03.2023

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جينبينغ، أعرب خلاله عن تقدير بلاده لمبادرة بكين بشأن الاتفاق مع إيران، مؤكدا أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

Links: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, und Prinz Faisal bin Farhan al-Saud, Außenminister von Saudi-Arabien, kommen bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu einem bilateralen Gespräch zusammen. Die 59. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) findet vom 17. bis zum 19. Februar 2023 im Hotel Bayerischer Hof in München statt. Rechts: Hossein Amir-Abdollahian, Außenminister von Iran, spricht während der 52. Sitzung des Menschenrechtsrates im europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen. +++ dpa-Bildfunk +++

اتفاق على اجتماع قريب بين وزيري خارجية إيران والسعودية 27.03.2023

لقاء إيراني سعودي على مستوى وزراء الخارجية في شهر رمضان، في خطوة تأتي ضمن آليات تقعيل اتفاق المصالحة الثنائية بين الرياض وطهران والتي تحققت بوساطة صينية.

10.3.2023, Peking, China, Wang Yi, a member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission, Ali Shamkhani, the secretary of Iran’s Supreme National Security Council, and Minister of State and national security adviser of Saudi Arabia Musaad bin Mohammed Al Aiban pose for pictures during a meeting in Beijing, China March 10, 2023. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

جمعت الرياض وطهران.. كيف يتوسع دور الصين في الشرق الأوسط؟ 16.03.2023

نجحت الصين في تحقيق مصالحة تاريخية بين السعودية وإيران. فكيف تتجه هذه القوة الاقتصادية نحو تعزيز حضورها السياسي في الشرق الأوسط؟ وهل تستطيع تعويض الولايات المتحدة؟