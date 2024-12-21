السعودية: حذرنا ألمانيا من المشتبه به في هجوم ماغديبورغ

أعلنت مصادر أمنية سعودية أنها سبق وحذرت ألمانيا من المشتبه به في الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ وطالبت بتسليمه. فيما صرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بأن المشتبه به كان يحمل مواقف معادية للإسلام.

كشفت مصادر أمنية سعودية، السبت (21 كانون الأول/ديسمبر 2025)، أن المملكة كانت حذرت ألمانيا من المشتبه به في الهجوم على سوق عيد الميلاد (الكريسماس) في ماغديبورغ والذي يدعى طالب ا. وأضافت هذه المصادر أن المملكة طالبت بتسليمه، لكن ألمانيا لم تستجب لهذا الطلب، مشيرة إلى أن الرجل ينحدر من مدينة الهفوف بشرق المملكة، وقالت إنه شيعي.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، كان هناك نوع من التحذير خاص بهذا الشخص ورد إلى السلطات الألمانية قبل نحو عام.

وكان الرجل وصل إلى ألمانيا في عام 2006. وخلال الفترة الأخيرة، كان المشتبه به وجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلات، اتهامات شاب الارتباك جزءا من صياغتها، إلى السلطات الألمانية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة التيار الإسلاموي.

وكان المشتبه به أعلن منذ سنوات دعمه للنساء السعوديات اللاتي يهربن من بلادهن، لكنه عاد وكتب لاحقاً على موقعه الإلكتروني باللغة الإنكليزية والعربية: "نصيحتي: لا تطلبن اللجوء في ألمانيا".

وأسفر الاعتداء عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

أفضل النصائح عند زيارة أسواق عيد الميلاد الألمانية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وزيرة الداخلية الألمانية: المشتبه يعاني من الإسلاموفوبيا

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بأن المشتبه به في الهجوم كان يحمل مواقف معادية للإسلام. وقالت فيزر في ماغديبورغ اليوم السبت: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين سوى أن مرتكب الجريمة كان يعاني بشكل واضح من الإسلاموفوبيا"، مشيرة إلى أن كل التفاصيل الباقية موضوعة قيد التحقيق.

وأكدت فيزر أن ما يتعلق بما إذا كانت وردت تحذيرات قبل الهجوم أو لم ترد، هي مسألة متروكة لسلطات التحقيق، وقالت إن المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية تم إشراكه ويدعم التحقيقات الجارية.

ووصفت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، الهجوم بأنه جريمة مروعة، وقالت: "هذه جريمة تؤثر علينا بشدة في جميع أنحاء ألمانيا". وأوضحت الوزيرة أنه تم نشر أكثر من 500 فرد من قوات الإنقاذ، وأن الجهود تتركز حالياً على كشف جميع ملابسات الجريمة. وأضافت: "نعمل على ذلك بكل قوة".

وحول الأوضاع الأمنية في أسواق عيد الميلاد بألمانيا، أوضحت فيزر أنه جرى عقد اجتماع بين الحكومة الاتحادية، وجميع الولايات بشأن التدابير الأمنية، وصرحت بأنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية حسب الوضع في كل منطقة.

من جانبه، صرح وزير العدل الاتحادي الألماني، فولكر فيسينغ، بأن المدعي العام الاتحادي أنشأ مركزا لإدارة الأزمة مساء الجمعة. وأكد أن الخطوات التالية موضوعة قيد الدراسة المكثفة، وأن المدعي العام الاتحادي سيعلن قراره بأسرع وقت ممكن. وحتى الآن، لم يصدر مكتب المدعي العام الاتحادي إعلاناً حول مباشرة القضية.

خ.س/ف.ي (د ب أ)