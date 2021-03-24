السعودية تُعدم ثلاثة جنود بعد إدانتهم بـ"التعاون مع العدو"

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت (العاشر من أبريل/نيسان) تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة جنود من منسوبي الوزارة لإدانتهم بتهمة "الخيانة العظمى".

وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) :"أقدم كل من الجندي الأول محمد بن أحمد بن يحيى عكام ، والجندي الأول شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي ، والجندي الأول حمود بن إبراهيم بن علي حازمي من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى".

وتابع البيان: "أسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية".

وأضاف بيان الوزارة أنه بإحالة الجنود الثلاثة إلى المحكمة المختصة مع "توفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم، مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه".

وصدر بحق الثلاثة "حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم. وتم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين اليوم السبت، بقيادة المنطقة الجنوبية" وفق البيان.

ولم تذكر الوزارة من هو "العدو" الذي تم التعاون معه. وتوجد السعودية حاليا في نزاع مسلح مع الحوثيين في اليمن، كما تشهد علاقاتها توترا بالغا مع إيران غير أنه لم تحدث مواجهات مباشرة بينهما.

وكان السعودية قد أعدمت رقما قياسيا في تاريخ البلاد عام 2019، بلغ 184 شخصا حسب بيانات نشرتها أمنستي. وكانت أغلبية الإعدامات تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات والقتل العمد، غير أن أمنستي وثقت ما قالت إنه استخدام لهذه العقوبة بحق المعارضين الشيعة.

إ.ع/ه.د ( د ب أ)