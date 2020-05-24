 السعودية تمنع صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.07.2020

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أخبار

السعودية تمنع صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة

لأول مرة تمنع إقامة صلاة العيد في الأماكن المكشوفة في السعودية، حسبما أعلنت السلطات الدينية في المملكة. فما هي الأسباب التي دفعت المسؤولين السعوديين لاتخاذ هذا القرار؟

صورة من الأرشيف لصلاة التراويح في الحرم المكي مع التقيد بإجراءات التباعد.

صورة من الأرشيف لصلاة التراويح في الحرم المكي مع التقيد بإجراءات التباعد.

قررت السلطات السعودية اليوم الاثنين (13 يوليو/ تموز 2020)، لأول مرة، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة من مواجهة جائحة كورونا، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة حسب الإجراءات الوقائية.

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ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الاثنين فروع الوزارة بمناطق المملكة "باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة".

وأكد الوزير السعودي أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت اكتفت في عيد الفطر الماضي برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية مع عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية التي كانت سارية في حينه لمواجهة فيروس كورونا.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)

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