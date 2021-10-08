 السعودية تلاحق حقن البوتوكس في مسابقة جمال الإبل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 09.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

السعودية تلاحق حقن البوتوكس في مسابقة جمال الإبل

شنّت السلطات السعودية حملة كبيرة ضد التلاعب خلال مسابقة جمال الإبل، وذلك لمواجهة المخالفات المتعلقة بحقن البوتوكس والتعديلات التجميلية الأخرى، في المسابقة المنظمة حاليا والتي تقدر جوائزها بـ66 مليون دولار.

مجموعة من الإبل

سفينة الصحراء - مسابقات جمال بملايين الدولارات ولكنها لا تخلو من تلاعبات

أفادت وكالة الأنباء السعودية الحكومية أن السلطات السعودية شنّت أكبر حملة على الإطلاق ضد مسابقات جمال الإبل، للتأكد من عدم تلقي الحيوانات المشاركة حقن البوتوكس وغيرها من اللمسات الاصطناعية، مع استبعاد أكثر من 40 من الإبل من المسابقة السنوية لهذا العام.

ويدعو مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي انطلق في وقت سابق من هذا الشهر، مربي أجمل الإبل للتنافس على جوائز تقدر بنحو 66 مليون دولار. وتُمنع منعًا باتًا حقن البوتوكس وشد الوجه والتعديلات التجميلية الأخرى لجعل الإبل أكثر جاذبية.

مشاهدة الفيديو 07:29

حليب الجمال اللذيذ

ويقرر المحكمون الفائز بناءً على شكل رؤوس الجمال والرقبة والحدب واللباس والمواقف. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى مهام اللجنة الطبية المختصة بالمهرجان، التي تضم اختصاصيين من جميع الأقسام، تم تأهليهم فنياً لإدارة المهام التي يكلفهم بها النادي، وفي مقدمتها القدرة على كشف عمليات العبث، باستخدام أجهزة خاصة، وفرتها إدارة النادي لهم. حيث تقوم باستقبال الإبل في مرحلة أولى داخل صالة مخصصة، يطلع فيها الأخصائيون على الإبل من خلال شكلها الخارجي وملامحها ومشيتها وما إلى ذلك، ثم تنتقل إلى صالة أخرى للفحص الإكلينيكي الدقيق بواسطة فريق مختص يتولى فحص أجزاء الإبل، بداية من الرأس ثم العنق والجسم، باستخدام أجهزة تقنية متخصصة، مثل جهاز الأشعة المتطورة التي تصور مناطق داخل الإبل، وتخرج الصور مباشرة خلال ثوان، وأجهزة السونار ثنائي وثلاثي الأبعاد، وتحليلات الجينات، إلى جانب الفحوصات التي يجريها المختبر الموجود داخل اللجنة الطبية، وتظهر نتائجه خلال ساعة.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تقع منطقة أم نهد قرب مدينة دبي وتبعد عنها نحو نصف ساعة بالسيارة. وفي هذه المنطقة يقع مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، الذي ينتج حليب النوق "كاميليشيس" منذ سنة 2006.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يحتوي المصنع على نحو 4200 رأسا من الإبل تعيش في خيم صممت خصيصا لها. وتبلغ مساحة المزرعة أكثر من 1.5 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل نحو 210 ملاعب لكرة قدم.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تحتوي كل خيمة على 25 إبلا على الأكثر. وتربية الإبل تختلف عن تربية بقية الحيوانات. ولا يمكن وضع الإبل في حظيرة مشابهة لحظيرة أبقار الحليب، لأن الإبل تفضل العيش في مجاميع.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تُعطى للإبل أغذية طبيعية، مثل الجزر والحشائش ونبات الفلفا الذي يشبه البقوليات ويمتاز بغناه بالمواد الغذائية والفيتامينات.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تُوصف الإبل بأنها حساسة وعنيدة جدا. ولا تسمح النوق بحلبها إلا بعد إكمال إرضاع صغيرها، وكذلك عند حلبها لا تسمح بذلك إلا بوجود رضيعها إلى جانبها.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يمكن للناقة إنتاج سبعة لترات من الحليب يوميا. فيما يمكن للبقرة التي تعيش في وسط أوروبا إنتاج 25 إلى 40 لترا من الحليب يوميا.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يتم حلب الإبل مرتين في اليوم. ويُسمح لهم بالحركة في مناطق محاطة بجدران عازلة بين عمليتي الحلب. ويحتوي حليب الإبل على نسبة قليلة من الدهون تعادل نصف الدهون الموجودة في حليب الأبقار.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    ينتج المصنع نحو 6000 لتر من الحليب يوميا. وتقوم أجهزة خاصة ببسترة الحليب (تسخين الحليب للقضاء على البكتيريا والجراثيم). يحتوي الحليب على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وكذلك على نسب كبيرة من فيتامين "سي" وفيتامين "بي" والكاليسيوم وغيرها من المعادن.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يُباع نحو ثلثي إنتاج الحليب بصورة مباشرة، بينما يحول ثلثه إلى مسحوق حليب.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تُصنع شوكولاته خاصة من مسحوق حليب الإبل منذ سنة 2008. ويُرسل مسحوق الحليب إلى النمسا ليُصنع منه نحو 100 طن سنويا من الشوكولاته.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    الشوكولاته المصنعة في النمسا تحتوي على كاكاو مستورد من ساحل العاج وفانيلا من مدغشقر وحليب الإبل من دبي. وتُعلب الشوكولاته في الإمارات. يبلغ سعر قطعة صغيرة وزنها 70 غراما من هذه الشوكولاته نحو ستة يورو.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    شركة "النسمة" هي الشركة المصنعة للشوكولاته. وتعود أسهم 51 بالمائة من الشركة للإماراتيين، فيما تملك شركة قابضة نمساوية بقية الأسهم.

    الكاتب: ميشائيل ماريك من دبي / زمن البدري


واكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الوحوش، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، وتضخم أجزاء من أجسامها باستخدام الأربطة المطاطية، واستخدموا مواد مالئة لتقوية عضلاتها.

وقال تقرير وكالة الأنباء السعودية: "حريص على وقف كل أعمال العبث والخداع في تجميل الإبل عبر لجنة مختصة"، مضيفا أن المنظمين سيفرضون "عقوبات صارمة بحق المتلاعبين".

وتدر تربية الإبل، التي تحولت إلى صناعة، ملايين الدولارات. ومثل هذه المسابقات تقام في جميع دول المنطقة.

ف.ي/و.ب

مشاهدة الفيديو 03:05

حليب الإبل في كينيا

مختارات

استبعاد 12 جملاً من مسابقة للجِمال لاستخدامهم البوتوكس

لم يعد استخدام مادة البوتوكس حكراً على النساء والرجال، إذ أصبحت الحيوانات أيضاً من زبائن هذه المادة المستخدمة للتجميل. غير أن الحظ لم يحالف مجموعة من الجِمال استخدم مالكوها البوتوكس للمشاركة في مسابقة للجمال.  

الروبوتات تقتحم سباقات الهجن بمصر

طريقة جديدة ومبتكرة اتبعها اتحاد الإبل المنظم لسباق الهجن في مصر. تهدف تلك الخطوة إلى عدم استخدام البشر خاصة الأطفال في غضون أعوام قليلة واستبدالها بالإنسان الآلي! فما السبب، وهل سيتمكن الإنسان الآلي من تحقيق هذا الهدف؟  

مواضيع ذات صلة

28.10.2020, Niedersachsen, Visselhövede: Kamele stehen auf der Weide. Familie Marquard betreibt eine Kamelfarm am Rande der Lüneburger Heide. Die Wüstenschiffe sind bei Urlaubern als Reittiere beliebt, der Hof produziert aber auch begehrte Kamelmilch. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

السعودية ـ ضبط وافد "امتهن" إجراء عمليات تجميل للإبل لرفع أسعارها 08.10.2021

الشرطة السعودية تعتقل وافدا من بلد عربي، بسبب إجرائه عمليات تجميل للإبل، بهدف رفع أسعارها، وتضبط بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات.