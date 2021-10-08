السعودية تلاحق حقن البوتوكس في مسابقة جمال الإبل

أفادت وكالة الأنباء السعودية الحكومية أن السلطات السعودية شنّت أكبر حملة على الإطلاق ضد مسابقات جمال الإبل، للتأكد من عدم تلقي الحيوانات المشاركة حقن البوتوكس وغيرها من اللمسات الاصطناعية، مع استبعاد أكثر من 40 من الإبل من المسابقة السنوية لهذا العام.

ويدعو مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي انطلق في وقت سابق من هذا الشهر، مربي أجمل الإبل للتنافس على جوائز تقدر بنحو 66 مليون دولار. وتُمنع منعًا باتًا حقن البوتوكس وشد الوجه والتعديلات التجميلية الأخرى لجعل الإبل أكثر جاذبية.

مشاهدة الفيديو 07:29 حليب الجمال اللذيذ

ويقرر المحكمون الفائز بناءً على شكل رؤوس الجمال والرقبة والحدب واللباس والمواقف. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى مهام اللجنة الطبية المختصة بالمهرجان، التي تضم اختصاصيين من جميع الأقسام، تم تأهليهم فنياً لإدارة المهام التي يكلفهم بها النادي، وفي مقدمتها القدرة على كشف عمليات العبث، باستخدام أجهزة خاصة، وفرتها إدارة النادي لهم. حيث تقوم باستقبال الإبل في مرحلة أولى داخل صالة مخصصة، يطلع فيها الأخصائيون على الإبل من خلال شكلها الخارجي وملامحها ومشيتها وما إلى ذلك، ثم تنتقل إلى صالة أخرى للفحص الإكلينيكي الدقيق بواسطة فريق مختص يتولى فحص أجزاء الإبل، بداية من الرأس ثم العنق والجسم، باستخدام أجهزة تقنية متخصصة، مثل جهاز الأشعة المتطورة التي تصور مناطق داخل الإبل، وتخرج الصور مباشرة خلال ثوان، وأجهزة السونار ثنائي وثلاثي الأبعاد، وتحليلات الجينات، إلى جانب الفحوصات التي يجريها المختبر الموجود داخل اللجنة الطبية، وتظهر نتائجه خلال ساعة.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي تقع منطقة أم نهد قرب مدينة دبي وتبعد عنها نحو نصف ساعة بالسيارة. وفي هذه المنطقة يقع مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، الذي ينتج حليب النوق "كاميليشيس" منذ سنة 2006.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي يحتوي المصنع على نحو 4200 رأسا من الإبل تعيش في خيم صممت خصيصا لها. وتبلغ مساحة المزرعة أكثر من 1.5 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل نحو 210 ملاعب لكرة قدم.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي تحتوي كل خيمة على 25 إبلا على الأكثر. وتربية الإبل تختلف عن تربية بقية الحيوانات. ولا يمكن وضع الإبل في حظيرة مشابهة لحظيرة أبقار الحليب، لأن الإبل تفضل العيش في مجاميع.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي تُعطى للإبل أغذية طبيعية، مثل الجزر والحشائش ونبات الفلفا الذي يشبه البقوليات ويمتاز بغناه بالمواد الغذائية والفيتامينات.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي تُوصف الإبل بأنها حساسة وعنيدة جدا. ولا تسمح النوق بحلبها إلا بعد إكمال إرضاع صغيرها، وكذلك عند حلبها لا تسمح بذلك إلا بوجود رضيعها إلى جانبها.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي يمكن للناقة إنتاج سبعة لترات من الحليب يوميا. فيما يمكن للبقرة التي تعيش في وسط أوروبا إنتاج 25 إلى 40 لترا من الحليب يوميا.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي يتم حلب الإبل مرتين في اليوم. ويُسمح لهم بالحركة في مناطق محاطة بجدران عازلة بين عمليتي الحلب. ويحتوي حليب الإبل على نسبة قليلة من الدهون تعادل نصف الدهون الموجودة في حليب الأبقار.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي ينتج المصنع نحو 6000 لتر من الحليب يوميا. وتقوم أجهزة خاصة ببسترة الحليب (تسخين الحليب للقضاء على البكتيريا والجراثيم). يحتوي الحليب على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وكذلك على نسب كبيرة من فيتامين "سي" وفيتامين "بي" والكاليسيوم وغيرها من المعادن.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي يُباع نحو ثلثي إنتاج الحليب بصورة مباشرة، بينما يحول ثلثه إلى مسحوق حليب.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي تُصنع شوكولاته خاصة من مسحوق حليب الإبل منذ سنة 2008. ويُرسل مسحوق الحليب إلى النمسا ليُصنع منه نحو 100 طن سنويا من الشوكولاته.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي الشوكولاته المصنعة في النمسا تحتوي على كاكاو مستورد من ساحل العاج وفانيلا من مدغشقر وحليب الإبل من دبي. وتُعلب الشوكولاته في الإمارات. يبلغ سعر قطعة صغيرة وزنها 70 غراما من هذه الشوكولاته نحو ستة يورو.

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي شركة "النسمة" هي الشركة المصنعة للشوكولاته. وتعود أسهم 51 بالمائة من الشركة للإماراتيين، فيما تملك شركة قابضة نمساوية بقية الأسهم. الكاتب: ميشائيل ماريك من دبي / زمن البدري



واكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الوحوش، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، وتضخم أجزاء من أجسامها باستخدام الأربطة المطاطية، واستخدموا مواد مالئة لتقوية عضلاتها.

وقال تقرير وكالة الأنباء السعودية: "حريص على وقف كل أعمال العبث والخداع في تجميل الإبل عبر لجنة مختصة"، مضيفا أن المنظمين سيفرضون "عقوبات صارمة بحق المتلاعبين".

وتدر تربية الإبل، التي تحولت إلى صناعة، ملايين الدولارات. ومثل هذه المسابقات تقام في جميع دول المنطقة.

ف.ي/و.ب