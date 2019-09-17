السعودية تكشف حجم انتاجها النفطي ومستقبل ارامكو عقب استهدافها

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الثلاثاء (17 سبتمبر/أيلول) أنّ انتاج المملكة من النفط سيعود لمستوياته الطبيعية خلال أسبوعين، بعدما نجحت الرياض في استعادة نصف كمية الإنتاج التي خسرتها اثر الهجمات على ارامكو. وأشار الوزير وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أنّ إمدادات النفط للأسواق العالمية عادت إلى ما كانت عليه قبل هجمات السبت بعدما استعانت المملكة بمخزونات احتياطية.

وأوضح الأمير خلال مؤتمر صحافي في جدة "إليكم بشرى سارة (...) عودة الإمدادات البترولية للأسواق العالمية لما كانت عليه قبل الهجوم". وتابع "تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة اكثر من 50 بالمئة من الإنتاج"، مضيفا "سيعود الإنتاج إلى ما كان عليه بنهاية أيلول/سبتمبر" الحالي.

وكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة "أرامكو" تمتلك طاقة تخزينية كبيرة في الداخل والخارج، وقدرها بـ 60 مليون برميل.

ترامب يوقف خططه

تصريحات الوزير السعودي تناسقت مع تصريحات ادلى بها الرئيس الامريكي اليوم، والذي قال إنه لا يرى أي مبرر للجوء إلى المخزون الاستراتيجي من النفط في ظل انخفاض إنتاج السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على خلفية الهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية شرق المملكة.

وكان ترامب قد قرر مساء الأحد الماضي السماح باستخدام النفط من "الاحتياطي الاستراتيجي" للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في السوق في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "بناء على الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، فقد أجزت استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، إذا لزم الأمر، بكمية يتم تحديدها بما يكفي للحفاظ على إمداد جيد للسوق".

مستقبل أرامكو

وأثارت الهجمات أسئلة بشأن إمكانية تأثيرها على خطة الاكتتاب العام لخمسة بالمئة من أسهم شركة أرامكو. لكن رئيس مجلس إدارة الشركة العملاقة ياسر بن عثمان الرميَّان قال خلال المؤتمر الصحافي إن "الاكتتاب العام مستمر كما هو، ولن نوقف أي شيء".

وأضاف أن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال الاثني عشر شهرا القادمة وأن المملكة ملتزمة بالإدراج. وأبلغ الرميان في مؤتمرا صحفيا أن طرح أرامكو "مستمر كما هو" رغم هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي نفط للشركة. وقال إن الطرح الأولي سيتوقف على أوضاع السوق.

ي.ب/ ع ج م (ا ف ب، رويترز، د ب أ)