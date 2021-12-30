السعودية تعيد تشديد إجراءات مكافحة كورونا في "المسجد الحرام"

أعادت السعودية الخميس (30 ديسمبر/كانون الأول 2021) فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في "المسجد الحرام" في مكة على وقع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، لتعود المسافات تفصل المصلين الذين عادة ما يؤدون صلواتهم كتفا إلى كتف.
وسجلت السعودية الاربعاء 744 صابة جديدة وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ منتصف آب/أغسطس الماضي. وقرّرت وزارة الصحة على ضوء ذلك إعادة إلزام وضع الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة.
ولاحقاً أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام "تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين"، إنّما من دون تقليل عدد المصلين، وعادت ملصقات التباعد الاجتماعي إلى المسجد لتحدّد مكان وقوف المصلين بدءا من صلاة الظهر، وهي كانت أزيلت في 17 تشرين الأول/اكتوبر الماضي حين خفّفت المملكة من الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.
وسجّلت المملكة التي تعد 34 مليون نسمة 8874 وفاة وأكثر من 554 ألف إصابة وهو المجموع الأعلى في الخليج.
وكانت السعودية قد أغلقت المسجد الحرام في آذار/مارس 2020 ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في تموز/يوليو، إلى أن عادت طاقته الاستيعابية بالكامل هذا العام.
وتزايد اعداد الإصابات في دول الخليج الست بوتيرة متسارعة، وخصوصا في الإمارات التي سجّلت الأربعاء 2234 إصابة وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أشهر.
إجازة لقاح سبوتنيك-في
من ناحية أخرى، سمحت السعودية بدخول الوافدين الذين تلقوا لقاح سبوتنيك-في الروسي إلى أراضيها في خطوة من شأنها تمكين المسلمين من أداء مناسك العمرة والحج، وفق ما أعلنت الأحد الشركة المطوّرة للقاح.
وأكدت هيئة الصحة العامة السعودية في بيان لها أنها"أدرجت اللقاح الروسي، ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها، دخول المملكة"، على أن يتم تطبيق ذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2022.
وجاء في بيان للصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي موّل إنتاج لقاح سبوتنيك-في إن القرار "سوف يمكّن مسلمين من كل أنحاء العالم ممن تلقوا لقاح سبوتنيك-في من أداء مناسك الحج والعمرة" في مكة والمدينة. لكن سيتعيّن على السياح الأجانب الذين تلقوا لقاح سبوتنيك-في أن يخضعوا لحجر لمدة 48 ساعة ولفحص "بي.سي.آر".
وبخطوتها هذه تحذو السعودية حذو أكثر من مئة دولة تسمح بدخول الملقّحين بسبوتنيك-في، وفق الصندوق الروسي، الذي أوضح أن 15 دولة فقط بينها الولايات المتحدة تطلب من الوافدين تلقي لقاحات غير سبوتنيك.
ويمكن أن يشكل الحج مصدراً لتفشي الوباء نظراً لاحتشاد ملايين الحجاج في الأماكن المقدسة.
وكانت روسيا قد وافقت في آب/أغسطس 2020 على استخدام لقاحها سبوتنيك-في علما بأن التجارب السريرية واسعة النطاق لم تكن قد أنجزت، مما أثار مخاوف خبراء إزاء سرعة الترخيص المعطى له . لكن مذّاك اعتُبر اللقاح آمنا وذا فاعلية تتخطى 90 بالمئة في تقرير نشرته صحيفة "ذا لانسيت الطبية".
لكن اللقاح الروسي لم ينل إلى الآن مصادقة منظمة الصحة العالمية أو السلطات الطبية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب ا)
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
مناسك الحج في ظروف استثنائية
وصل آلاف الحجاج الموجودين في مكة المكرمة إلى مشعر منى، مع بدء مناسك الحج الفعلية التي اقتصرت هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد-19، في ظروف استثنائية للعام الثاني توالياً بسبب كورونا. ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
تنظيم وفود الحجاج
تم تجهيز خدمات متكاملة من تنظيم دخول الحجاج للمسجد وإجراء فحص الحرارة وتطبيق كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم. إذ تسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
التروية بمنى
وأدى الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم قاموا بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات. ويذكر أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
الوقوف بعرفات
اضطر الحجاج هذه العام لمراعاة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات على جبل عرفات. بينما في السنوات السابقة كان أكثر من مليوني حاج يغطون جبل الرحمة في وادي عرفات وكانوا يجلسون متجاورين تحت أشعة الشمس الحارقة وسط درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
استخدام تقنتيات جديدة بالحج
وفي خطوة جديدة، استخدمت الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى. إذ تم استحداث بطاقة الحج الذكية "شعائر"، التي تسمح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة. إلى جانب استخدام روبوتات باللونين الأسود والأبيض لتوزيع قوارير مياه زمزم المباركة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
العيد في غزة
يرى فلسطينيون أنه من الضروري أن يخرج الأطفال في غزة للاحتفال بعيد الأضحى رغم كل الظروف، وذلك حتى ينسوا ما أصابهم من ألم وفقدان لأحبة في الحرب. فقد تعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي شديد بعد إطلاق مقاتلين من حركتي حماس والجهاد صواريخ في العمق الإسرائيلي.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
العيد في مصر
ترمز الأضحية إلى مستوى عال من الإيمان وتعود، بحسب الموروث الديني، إلى استعداد النبي ابراهيم للتضحية بنجله اسماعيل وذبحه تلبية لأمر رباني شكل اختبارا لدرجة إيمانه. وفي مصر لا يقتصر اهتمام المصريين بالخِرَاف والكِبَاش على عيد الأضحى، بل هو اهتمام قديم يعود لعصور الفراعنة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
صلاة العيد في جامع الأزهر
جامع الأزهر في القاهرة، مزدحم بالمؤمنين الذين جاؤوا لأداء صلاة العيد. رغم تشديد السلطات الصحية على التباعد فان الألتزام بها لم يكن تاما. إرتداء الكمامة أيضا ليس شاملا لكل زوار المسجد الكبير.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
حملة تطعيم في العيد بتونس
في تونس، تم خصيص فترة عيد الأضحى لتكثيف حملة التطعيم بهدف كبح انتشار جائحة كورونا، وتوزيع المرضى على المستشفيات الخاصة إثر الاكتظاظ والنقص في مادة الأكسجين في المستشفيات الحكومية. إذ تشهد تونس أشد موجة من الوباء منذ آذار/مارس من العام الماضي.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
الاحتفال بالعيد في باحة مسجد الإمام عبد الوهاب بالدوحة
بباحة مسجد الإمام عبد الوهاب الشهير بالدوحة، تجمع مئات المؤمنين بعد أداء صلاة العيد لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى. بعد صلاة العيد يتوجه المؤمنون ومعهم أبناؤهم الذين رافقوهم إلى المسجد، إلى منازلهم لإتمام شعائر العيد وسط فرحة الأهل.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
صلاة العيد في حديقة متحف فيلهم بوش بهانوفر شرق ألمانيا
في حديقة متحف فيلهم بوش بمدينة هانوفر في شرق ألمانيا، تجمع مئات المسلمين لأداء صلاة العيد، رجالا ونساء يرافقهم الأطفال. والتزاما بالتوصيات الصحية، تؤدى الصلاة بمسافة بين المؤمنين وارتداء الكمامة الإجباري. عدد كبير من أبناء الجاليات المسلمة هذا العام لم يسافروا إلى بلدانهم الأصلية في إجازات الصيف والعيد، وذلك بسبب الجائحة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
مسلمات يؤدين صلاة العيد في باكستان
في جامع البشاشي التاريخي بلاهور في باكستان، تؤدي مسلمات باكستانيات صلاة عيد الأضحى، وسط اجراءات صحية وتفاوت في مدى الالتزام بها.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
قذائف على كابول صباح العيد
شرطي مرور أفغاني يقف بالقرب من سيارة معطوبة حيث أطلقت صواريخ في كابول عاصمة أفغانستان صبيحة عيد الأضحى. وسقطت ثلاثة صواريخ على الأقل بالقرب من القصر الرئاسي قبل وقت قصير من قيام الرئيس الأفغاني أشرف غني بإلقاء خطاب بمناسبة العيد. الكاتبة: ريم ضوا/م.س