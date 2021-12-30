السعودية تعيد تشديد إجراءات مكافحة كورونا في "المسجد الحرام"

أعادت السعودية الخميس (30 ديسمبر/كانون الأول 2021) فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في "المسجد الحرام" في مكة على وقع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، لتعود المسافات تفصل المصلين الذين عادة ما يؤدون صلواتهم كتفا إلى كتف.

وسجلت السعودية الاربعاء 744 صابة جديدة وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ منتصف آب/أغسطس الماضي. وقرّرت وزارة الصحة على ضوء ذلك إعادة إلزام وضع الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

ولاحقاً أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام "تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين"، إنّما من دون تقليل عدد المصلين، وعادت ملصقات التباعد الاجتماعي إلى المسجد لتحدّد مكان وقوف المصلين بدءا من صلاة الظهر، وهي كانت أزيلت في 17 تشرين الأول/اكتوبر الماضي حين خفّفت المملكة من الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

وسجّلت المملكة التي تعد 34 مليون نسمة 8874 وفاة وأكثر من 554 ألف إصابة وهو المجموع الأعلى في الخليج.

وكانت السعودية قد أغلقت المسجد الحرام في آذار/مارس 2020 ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في تموز/يوليو، إلى أن عادت طاقته الاستيعابية بالكامل هذا العام.

وتزايد اعداد الإصابات في دول الخليج الست بوتيرة متسارعة، وخصوصا في الإمارات التي سجّلت الأربعاء 2234 إصابة وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أشهر.

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إجازة لقاح سبوتنيك-في

من ناحية أخرى، سمحت السعودية بدخول الوافدين الذين تلقوا لقاح سبوتنيك-في الروسي إلى أراضيها في خطوة من شأنها تمكين المسلمين من أداء مناسك العمرة والحج، وفق ما أعلنت الأحد الشركة المطوّرة للقاح.

وأكدت هيئة الصحة العامة السعودية في بيان لها أنها"أدرجت اللقاح الروسي، ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها، دخول المملكة"، على أن يتم تطبيق ذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2022.

وجاء في بيان للصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي موّل إنتاج لقاح سبوتنيك-في إن القرار "سوف يمكّن مسلمين من كل أنحاء العالم ممن تلقوا لقاح سبوتنيك-في من أداء مناسك الحج والعمرة" في مكة والمدينة. لكن سيتعيّن على السياح الأجانب الذين تلقوا لقاح سبوتنيك-في أن يخضعوا لحجر لمدة 48 ساعة ولفحص "بي.سي.آر".

وبخطوتها هذه تحذو السعودية حذو أكثر من مئة دولة تسمح بدخول الملقّحين بسبوتنيك-في، وفق الصندوق الروسي، الذي أوضح أن 15 دولة فقط بينها الولايات المتحدة تطلب من الوافدين تلقي لقاحات غير سبوتنيك.

ويمكن أن يشكل الحج مصدراً لتفشي الوباء نظراً لاحتشاد ملايين الحجاج في الأماكن المقدسة.

وكانت روسيا قد وافقت في آب/أغسطس 2020 على استخدام لقاحها سبوتنيك-في علما بأن التجارب السريرية واسعة النطاق لم تكن قد أنجزت، مما أثار مخاوف خبراء إزاء سرعة الترخيص المعطى له . لكن مذّاك اعتُبر اللقاح آمنا وذا فاعلية تتخطى 90 بالمئة في تقرير نشرته صحيفة "ذا لانسيت الطبية".

لكن اللقاح الروسي لم ينل إلى الآن مصادقة منظمة الصحة العالمية أو السلطات الطبية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب ا)