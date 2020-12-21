السعودية تعلن عن إقامة موسم الحج وفق شروط خاصة

قال التلفزيون السعودي اليوم الأحد إن المملكة ستنظم الحج هذا العام وفق شروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا. ونقل التلفزيون عن وزارة الحج والعمرة أنه"سيتم الإعلان عن آلية واشتراطات حج هذا العام لاحقا".
ورغم عدم تأكيد الرياض الحج للزوار الأجانب في إعلانها الجديد، إلّا أنها بعثت بإشارات إبجابية لهم. سمحت السعودية العام الماضي لعدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة بأداء مناسك الحج، لكنها سمحت لاحقا بأداء العمرة للمقيمين والأجانب على مراحل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الحج والعمرة أعلنت عن عزم إقامة الشعيرة لهذا العام "بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".
وتابع المصدر ذاته أن "الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان".
وكانت وكالة رويترز قد نقلت هذا الأسبوع نقلا عن مصدرين مطلعين أن الرياض تدرس منع الوافدين من الخارج من الحج للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا والقلق الناجم عن ظهور سلالات متحورة جديدة منه.
وتراجعت أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في السعودية، وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و942 إصابة جديدة.
إ.ع/ع.ش (رويترز، واس)
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في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة
الاستعدادات في الحرم المكي
الاستعدادات في الحرم المكي كانت تسابق الزمن من أجل استقبال أعداد محدودة من الحجاج. بالإضافة إلى التنظيف المستمر، تم تعقيم المكان، كما تم تركيب فواصل لفرض التباعد بين الحجاج.
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في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة
مسافة آمنة بين الحجاج
يشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار واسعة قامت بها السلطات. وتم فحص حرارة القادمين والتأكد من سلامتهم.
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في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة
كمامات وتعقيم
في الصورة نشاهد ضباط الأمن في مكة وهم يلبسون الكمامات. تعود أصول الحجاج إلى 160 دولة حول العالم، لكنهم كلهم يعيشون في المملكة العربية السعودي، حيث أن السلطات أعلنت أنها لن تستقبل أي حاج من خارج المملكة. وتأثرت المملكة بفيروس كورونا وبلغت الإصابات أكثر من 250 ألف شخص.
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في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة
شعائر الحج
ويؤدّي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.
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في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة
جمرة العقبة
تم تزويد الحجّاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات. كما تم تحديد أماكن متباعدة لرمي الجمرات في منى.
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في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة
عدم لمس الكعبة
بعكس السنوات السابقة، فقد أقامت السلطات فاصلا بين الحجاج والكعبة، وذلك لعدم لمس الكعبة أو الاقتراب منها، وتهدف هذه الفواصل إلى عدم الازدحام أمام الكعبة أو الحجر الأسود، وهو ما كان يحدث في السنوات السابقة.
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في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة
الازدحام بات صورة من الماضي
هكذا كان الحج قبل عامين، حيث شارك ملايين الحجاج من داخل المملكة ومن كل أنحاء العالم في إقامة الشعائر المقدسة. وبالإضافة إلى أهميته الدينية فإن للحج أهمية اقتصادية كبيرة أيضا للملكة السعودية، إذ أن مئات الآلاف من الوظائف الموسمية مرتبطة بموسم الحج. إعدا: فلوريان غرونر/ علاء جمعة