السعودية تعلن عن إقامة موسم الحج وفق شروط خاصة

قال التلفزيون السعودي اليوم الأحد إن المملكة ستنظم الحج هذا العام وفق شروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا. ونقل التلفزيون عن وزارة الحج والعمرة أنه"سيتم الإعلان عن آلية واشتراطات حج هذا العام لاحقا".

ورغم عدم تأكيد الرياض الحج للزوار الأجانب في إعلانها الجديد، إلّا أنها بعثت بإشارات إبجابية لهم. سمحت السعودية العام الماضي لعدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة بأداء مناسك الحج، لكنها سمحت لاحقا بأداء العمرة للمقيمين والأجانب على مراحل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الحج والعمرة أعلنت عن عزم إقامة الشعيرة لهذا العام "بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".

وتابع المصدر ذاته أن "الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت هذا الأسبوع نقلا عن مصدرين مطلعين أن الرياض تدرس منع الوافدين من الخارج من الحج للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا والقلق الناجم عن ظهور سلالات متحورة جديدة منه.

وتراجعت أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في السعودية، وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و942 إصابة جديدة.

إ.ع/ع.ش (رويترز، واس)