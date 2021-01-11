السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ وتنفي تعرض سفينة نفطية لهجوم

أعلنت وزارة الدفاع السعودية الثلاثاء (27 أبريل/ نيسان 2021)، عن تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد في البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع (غرب) والتي تضم ميناء نفطياً مهماً، مشيرة إلى أنّ "تحقيقات" تجري لمعرفة ملابسات الحادث.
ولم تعلن أي جهة وقوفها خلف الزورق المفخخ، لكن المتمردين الحوثيين الذين تحاربهم السعودية في اليمن، غالبا ما ينفّذون هجمات مماثلة ضد أهداف وسفن في مياه البحر الأحمر انطلاقاً من قواعدهم في الساحل الغربي.
وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه "تمّ اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة 06,40"، مضيفة أن "الوحدات البحرية تمكّنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع". وتابعت أن "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها".
موازاة لذلك، كان مركز "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة"، المرتبط بالبحرية البريطانية، كان قد أفاد برصد تقارير عن "حادث" وقع على مسافة نحو ميلين بحريين من ميناء ينبع غربي السعودية، مرجحا أن يكون الأمر متعلقا بناقلة النفط إن.سي.سي دمام.
غير أن عبد الله الدبيخي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري نفى في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز عبر الهاتف، أن أيّاً من سفن الشركة "لم يتعرض لهجوم ولا لأي حادث".
يذكر أن هجمات ضد سفن في مياه البحر الأحمر تكررت في السنوات الماضية، دون أن تتضح الجهة التي تقف خلفها رغم الاتهامات التي تم توجيهها لإيران. وفي كانون الأول/ديسمبر، تعرضت ناقلة نفط لهجوم "بقارب مفخخ" قبالة ميناء جدة في السعودية، في هجوم صنّفته الرياض "إرهابيّاً".
و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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