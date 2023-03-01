السعودية تعرض الوساطة في أوكرانيا.. ما فرص النجاح؟

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وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الروسي في موسكو ويعرض وساطة بلاده لإيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا.. ما فرص نجاح الخطوة السعودية؟ وبأي عين تنظر إليها الأطراف المعنية؟
كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قاعة الاجتماعات خلال اجتماع مجموعة العشرين السابقة في بالي، أمر تغير خلال الاجتماع الحالي الذي تستضيفه الهند حاليا، والذي شهدت "مواجهة" مباشرة بين وزيرة الخارجية الألمانية ولافرف.
قام وزير الخارجية السعودي بزيارة مفاجئة إلى كييف حيث التقى الرئيس زيلينسكي وكبار مساعديه. فهل من تغيير في موقف الرياض من الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني؟ رسميا تم الإعلان عن مساعدات سعودية بقيمة 400 مليون دولار.
اتهمت موسكو القوى الغربية بالضغط على بعض الدول باستعمال أساليب "رعاة البقر" لعزل روسيا على المستوى الدولي. كما وجهت اتهامات للولايات المتحدة بمحاولة تعكير صفو العلاقات الروسية الأفريقية.
فشل وزراء خارجية مجموعة العشرين في اجتماعهم في نيودلهي في التوصّل لإعلان نهائي مشترك بعدما اعترضت موسكو وبكين على النصّ المقترح. وتكرر الأمر نفسه قبل فترة مع اجتماع وزراء مالية المجموعة إذ عرقلت الصين التوصل لاتفاق.
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