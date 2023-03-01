السعودية تعرض الوساطة في أوكرانيا.. ما فرص النجاح؟

وزير الخارجية السعودية في كييف.. هل من تغيير في موقف الرياض؟

قام وزير الخارجية السعودي بزيارة مفاجئة إلى كييف حيث التقى الرئيس زيلينسكي وكبار مساعديه. فهل من تغيير في موقف الرياض من الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني؟ رسميا تم الإعلان عن مساعدات سعودية بقيمة 400 مليون دولار.