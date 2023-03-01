 السعودية تعرض الوساطة في أوكرانيا.. ما فرص النجاح؟ | مسائية DW | DW | 09.03.2023

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مسائية DW

السعودية تعرض الوساطة في أوكرانيا.. ما فرص النجاح؟

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الروسي في موسكو ويعرض وساطة بلاده لإيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا.. ما فرص نجاح الخطوة السعودية؟ وبأي عين تنظر إليها الأطراف المعنية؟

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