 السعودية تطلق دوري كرة القدم للسيدات | DW الأخبار | DW | 23.11.2021

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السعودية تطلق دوري كرة القدم للسيدات

إلى الرياضة بعد حظر دام لعقود أطلقت المملكة العربية السعودية أول دوري لكرة القدم النسائية. ويشارك في المسابقة 16 فريقًا تقام مبارياتها في ثلاث مدن سعودية. وتأمل اللاعبات التأهل لكأس العالم للسيدات.

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