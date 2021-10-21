السعودية تطلق دوري كرة القدم للسيدات

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إلى الرياضة بعد حظر دام لعقود أطلقت المملكة العربية السعودية أول دوري لكرة القدم النسائية. ويشارك في المسابقة 16 فريقًا تقام مبارياتها في ثلاث مدن سعودية. وتأمل اللاعبات التأهل لكأس العالم للسيدات.
بدأت الألمانية مونيكا ستاب مهامها رسمياً كأول مدربة لمنتخب كرة القدم للسيدات الأول في تاريخ السعودية، فضلاً عن اضطلاعها بالإشراف على المدربات السعوديات المرخصات وعلى مراكز التدريب الإقليمية لليافعات.
بعد توقيع شراكة العام الماضي مع نادي ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم، وقع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم اتفاقية شراكة جديدة مع نادي بلينسية لتعزيز تطوير مهارات اللاعبين الشباب وتبادل الخبرات.
لم يمهل الهلال ضيفه الكوري سوى 20 ثانية فقط وافتتح التسجيل عبر الدوسري وفي الشوط الثاني أكد ماريغا فوز الهلال بهدف ثان لينفرد العملاق السعودي بلقب الأكثر فوزا بأبطال آسيا ويضمن المشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات.
لمرتين وخلال أقل من أسبوع سيواجه منتخب ألمانيا النسوي لكرة القدم نظيره المنتخب الإسرائيلي. مرة في إسرائيل وأخرى في ألمانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2023. كيف تمكنت الكرة من تعزيز التفاهم بين إسرائيل وألمانيا بعد المحرقة.
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