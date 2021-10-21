السعودية تطلق دوري كرة القدم للسيدات

هكذا شيّدت لعبة كرة القدم جسوراً بين ألمانيا وإسرائيل

لمرتين وخلال أقل من أسبوع سيواجه منتخب ألمانيا النسوي لكرة القدم نظيره المنتخب الإسرائيلي. مرة في إسرائيل وأخرى في ألمانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2023. كيف تمكنت الكرة من تعزيز التفاهم بين إسرائيل وألمانيا بعد المحرقة.