السعودية تصعق ميسي ورفاقه وتحقق أولى مفاجآت المونديال

فجّرت السعودية واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم،بفوز تاريخي على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد ان منح ليونيل ميسي التقدم للارجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج. وتضم المجموعة ايضا المكسيك وبولندا اللتين تلتقيان لاحقا.

والسعودية هو المنتخب العربي الثاني الذي بدأ مشواره في بطولة تقام لأول مرة على أرضٍ عربية. واستهل المشوار العربي أصحاب الأرض عند افتتاح البطولة، غير أنالعنابي مني بخسارة أمام إكوادور بهدفن دون رد، لتصبح قطر اول دولة مضيفة تخسر مباراتها الافتتاحية في تاريخ النهائيات. بينما كان بطل آسيا لعام 2019، يمني النفس بتعزز حظوظه في بلوغ الدور الثاني.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)