 السعودية تصعق ميسي ورفاقه وتحقق أولى مفاجآت المونديال | كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 | DW | 22.11.2022

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كأس العالم FIFA قطر 2022

السعودية تصعق ميسي ورفاقه وتحقق أولى مفاجآت المونديال

حققت المنتخب السعودي أولى مفاجآت نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر، بفوزه على ميسي ورفاقه ضمن منافسات المجوعة الثالثة.

FIFA Fußball WM 2022 in Katar | Argentinien - Saudi-Arabien

فجّرت السعودية واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم،بفوز تاريخي على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

 وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد ان منح ليونيل ميسي التقدم للارجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج. وتضم المجموعة ايضا المكسيك وبولندا اللتين تلتقيان لاحقا.

والسعودية هو المنتخب العربي الثاني الذي بدأ مشواره في بطولة تقام لأول مرة على أرضٍ عربية. واستهل المشوار العربي أصحاب الأرض عند افتتاح البطولة، غير أنالعنابي مني بخسارة أمام إكوادور بهدفن دون رد، لتصبح قطر اول دولة مضيفة تخسر مباراتها الافتتاحية في تاريخ النهائيات. بينما كان بطل آسيا لعام 2019، يمني النفس بتعزز حظوظه في بلوغ الدور الثاني.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ) 

 

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